Trở thành nghệ sĩ duy nhất thế giới làm được điều này, BTS chứng minh họ có fandom khủng không kém nghệ sĩ nào!

Có lẽ những kỷ lục mà BTS đã thiết lập quá nhiều đến nỗi khi nhắc đến cái tên của 7 chàng trai nhà Big Hit, người ta chỉ nghĩ đến những cụm từ như "đầu tiên" hay "duy nhất". Và quả đúng như vậy, mới đây BTS đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất trên thế giới làm được điều này!

BTS

Cụ thể, MV "Blood, Sweat & Tears" của BTS vừa cán mốc 6 triệu like trên Youtube. Qua đó, nhóm chính thức trở thành nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất trên thế giới sở hữu đến 6 MV có trên 6 triệu like trên Youtube.

MV "Blood Sweat & Tears" - BTS

MV "Blood, Sweat & Tears" cán mốc 6 triệu like trên Youtube

Các MV đã cán mốc 6 triệu like trở lên của BTS bao gồm: "Boy With Luv", "IDOL", "DNA", "Fake Love", "Mic Drop" và "Blood, Sweat & Tears". Đáng chú ý, một MV khác của 7 chàng trai nhà Big Hit cũng đang chuẩn bị vượt mốc 6 triệu like là "Fire", báo hiệu sự nới rộng thêm kỷ lục này của BTS.

Những nghệ sĩ nổi bật trên Youtube như Taylor Swift...

...hay Justin Bieber cũng chưa làm được kỷ lục này như BTS!

Nếu như lượng view thể hiện sự đón nhận của công chúng thì số lượng like cho mỗi MV trên Youtube phần nào thể hiện độ "khủng" của fandom nghệ sĩ đó. Chính vì lý do này, có thể nói BTS đang sở hữu một trong những fandom lớn mạnh nhất trên thế giới!