Tránh "lọt đề thi" như năm 2018, Sở GD&ĐT Hà Nội năm nay làm gì?

Hà Nội “siết” chặt cấm thiết bị công nghệ vào thi tránh "lọt đề" như năm 2018



Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đến thời điểm này đã cơ bản hoàn tất. Kỳ thi năm nay có 85.000 thí sinh dự thi tại 169 điểm thi. Sở huy động gần 340 cán bộ thanh tra tại các điểm thi.



Để tránh tình trạng "lọt đề" như năm trước do một giáo viên mang điện thoại vào phòng chụp rồi truyền ra ngoài tại điểm thi THPT Vân Nội (Đông Anh), ông Lê Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các điểm thi kiểm soát chặt chẽ việc mang thiết bị thông minh vào phòng thi của không chỉ thí sinh mà cả cán bộ coi thi. Đồng thời yêu cầu hơn 11.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi, đặc biệt là cán bộ coi thi phải ý thức về hành vi của mình, thực hiện tốt mọi quy chế, không nên coi nhẹ những chi tiết dù là nhỏ nhất. Các trưởng điểm thi cần báo cáo rõ ràng, nhanh chóng, không che giấu sự cố.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay đơn vị tận dụng tối đa quy chế kỳ thi THPT quốc gia để tổ chức thi, nhiều điểm mới trong việc “siết” các bước như bảo mật đề thi, bài thi. Cụ thể, năm nay phòng bảo quản đề thi và bài thi đảm bảo an tòan, có camera an ninh giám sát tất cả các hoạt động 24/24 giờ. Hệ thống camera này do Sở GD&ĐT Hà Nội cung cấp lắp đặt cho tất cả các điểm thi, không có kết nối internet; dung lượng lưu trữ dữ liệu của camera tối thiểu là 21 ngày. Sau khi kết thúc kì thi, thiết bị này được tháo, niêm phong và lưu giữ ít nhất 1 năm.

Các bài thi sau khi cho sẽ dán 3 nhãn niêm phong do Sở GD&ĐT phát hành và được dán băng keo trong suốt tránh việc vận chuyển các túi bài thi làm hỏng mất tem nhãn niêm phong...

Để đảm bảo tiếp nhận thông tin tố cáo, khiếu nại kịp thời liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố số điện thoại đường dây nóng: 0888.996.977. Đường dây hoạt động đến hết tháng 7/2019.

Ngày mai, 1/6, các thí sinh sẽ tập trung nghe phổ biến nội quy để chuẩn bị cho các ngày thi 2, 3 và 4/6.