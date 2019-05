Nam chính người Việt đầu tiên trên màn ảnh Hàn: Du học sinh điển trai với thành tích học tập cực xuất sắc

Nguyễn Đăng Cự hay còn được gọi với biệt danh John Nguyen - chàng sinh viên năm cuối Đại học Daegu không chỉ đạt được những thành tích "khủng" trong học tập, mà gần đây còn được chọn vào vai nam chính trong bộ phim có tên "Biệt Danh Của Tôi Là Đầu Đất" sản xuất bởi nhà đài KCTV.



Dự án này được KCTV, nhà đài thuộc tỉnh Jeju trực tiếp sản xuất. My Nickname Is President mang thiên hướng giống với một "bài tập về nhà" của trường đại học ngành truyền hình, hay một bộ phim doanh nghiệp chưa chuyên nghiệp hơn là một dự án được phát sóng trên tivi.



Nội dung phim kể về cuộc sống của một đứa con lai có bố Hàn và mẹ Việt, dành phần lớn thời gian sống ở Việt Nam cho tới sau này theo gia đình quay lại Hàn. Phim nói lên sự khắc nghiệt trong môi trường doanh nghiệp đặc trưng "chaebol" (tài phiệt) của Hàn Quốc. Hơn hết nói lên sự phân biệt dân tộc vẫn còn khá nặng nề trong xã hội.

Bộ phim đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của anh chàng, và dù đây là lần đầu tiên Cự tham gia diễn xuất bằng tiếng Hàn nhưng chính điều này có lẽ sẽ mang lại nhưng thước phim chân thật nhất về nhân vật.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Đăng Cự, để có những cái nhìn rõ nhất về anh chàng này!

Nam chính người Việt đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh Hàn.

Chào Đăng Cự, đầu tiên bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không?

Mình tên là Nguyễn Đăng Cự nickname là John Nguyễn. Sinh năm 1992. Mình sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh và từng có thời gian học tập và làm việc tại khoa Quốc tế, trường Đại học Thái Nguyên. May mắn nhờ một cơ duyên vào 6 năm về trước mà bây giờ mình đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Daegu, ngành Kinh Tế học.

Đăng Cự chụp cùng một diễn viên nhí. Ảnh: NVCC.

Vừa qua, cư dân mạng đang phát sốt trước thông tin là Đăng Cự chính là nam chính người Việt đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh Hàn Quốc. Bên cạnh việc dân tình "soi" khả năng diễn xuất ra thì nhiều người đã soi ra thành tích học tập khá "khủng" của bạn. Không biết bạn có thể điểm qua một vài thành tích nổi bật của mình khi học tại Việt Nam lẫn khi sang Hàn được không?

Thành tích thì mình thực sự không có nhiều (cười). Một vài thành tích có thể kể đến như là: Từ năm 2013-2014 được chọn làm đại diện của Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên làm đại sứ cho trường sang theo học tại trường Daegu. Vào năm 2015 và 2016 thì lần lượt đạt giải nhì cuộc thi nói tiếng Hàn toàn quốc tại Hàn Quốc. Đến năm 2017 đạt được học bổng trợ cấp chính phủ Hàn Quốc, cùng năm đó thì mình cũng đạt học bổng nghiên cứu học thuật và học bổng đặc biệt trường Daegu. Ngoài ra còn có 2 năm học bổng toàn phần tại Hàn Quốc nữa.

Hình ảnh của Đăng Cự trong bộ phim.

Hỏi qua một chút về dự định Hàn tiến, cơ duyên nào đã đưa Cự sang Hàn Quốc học tập để rồi có cơ hội trở thành diễn viên như hiện tại?

Ngày xưa mình có apply 2 học bổng, một là của trường Daegu Hàn Quốc và 1 của trường De Montfort Anh Quốc và may mắn mình được sự chấp nhận từ trường Daegu Hàn Quốc. Chính cơ hội đó đã đưa mình đến với Hàn Quốc. Thực ra bộ phim là một cơ duyên đến với mình khá tình cờ, mặc dù mình chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh, nhưng để thử sức và khám phá giới hạn của bạn thân trong một lĩnh vực mới thì mình đã quyết định tham gia để nắm bắt cơ hội.

Cụ thể thì cơ duyên đến từ một người bạn của mình khá nổi tiếng người gốc Phi hay xuất hiện trên các kênh truyền hình lớn của Hàn Quốc như KBS, SBS. Tháng 12 năm ngoái mình có về Việt Nam và nhận được cuộc gọi từ người bạn đó rằng: "Cậu có muốn thử sức đóng phim không?”. Và từ đó thì mình bắt đầu thấy hứng thú và nhận lời tham gia phim, tháng 2 vừa rồi mình quay lại Hàn thì đã gặp mặt đạo diễn và ekip làm phim. Đấy thế là bắt đầu thử sức trong vai diễn đứa con lai.

Cự chụp ảnh cùng một diễn viên trong đoàn làm phim. Ảnh: NVCC.

Chắc hẳn cũng như nhiều du học sinh khác, Cự có gặp phải điều gì khó khăn khi đặt chân đến đất nước mới không?



Khó khăn thì đương nhiên là có rồi, mình chưa hề nghĩ có việc gì là đơn giản cả, nhất là khi phải đơn độc làm tất cả mọi thứ ở một nơi quá xa nhà mà lại không có sự giúp đỡ từ bất kì ai. Kể ra thì cũng khá là nhàm chán, vì mình cũng chỉ gặp phải hầu như tất cả những khó khăn điển hình mà một du học sinh phải trải qua thôi (học tập khó khăn, cách biệt về ngôn ngữ văn hoá, khủng hoảng tài chính và việc làm, và cả va vấp chuyện tình cảm nữa,...).

Nhưng mình luôn tâm niệm "Everything comes with a price", thế nên để đạt được thành công mong muốn thì bản thân hẳn là phải trả một cái giá tương đương. Vậy nên dù bị stress khá nhiều nhưng mình chưa bảo giờ nản lòng cả, mà chỉ cho đó là những thử thách đương nhiên phải vượt qua nếu muốn chạm đến đích.

Nhưng có một điều khá phiền là mình bị dị ứng với phấn hoa, mà ai cũng biết rồi đấy, Hàn Quốc vốn nổi tiếng là thiên đường của các loài hoa, nhất là mỗi dịp xuân về thì ôi thôi, đầu lúc nào cũng bị bao phủ trong sao và các vì tinh tú. Nhưng 6 năm cũng là khoảng thời gian đủ dài để tôi luyện bản thân trở thành một con người mà phấn hoa cũng phải sợ.

Anh chàng ban đầu sang Hàn bị dị ứng phấn hoa, nhưng "sau 6 năm thì hoa đã phải khiếp sợ trở lại". Ảnh: NVCC.

Hỏi về bản thân bạn một chút, bên ngoài mọi người nhận xét bạn là một người như thế nào?

Thực ra mình cũng không quá để ý những lời nhận xét xung quanh vì gì nói rất tương đối thay vào đấy mình thấy mình quan trọng việc mình cảm thấy như thế nào về bản thân hơn. Cơ bản thì mình muốn tập trung nguồn năng lượng cho việc phát triển bản thân theo hướng mà mình mong muốn hơn là làm hài lòng tất cả mọi người. Có một điều về bản thân mà mình thấy có thể hơi chủ quan, nhưng mình cảm thấy có vẻ như mình là một người khá là cứng đầu, đã làm thì mình sẽ dành trọn tâm huyết và sức lực. Như câu nói mà mình rất tâm đắc: “Go big or go home”.

Anh chàng tự nhận xét mình là một người khá cứng đầu, đã làm thì mình sẽ dành trọn tâm huyết và sức lực. Ảnh: NVCC.

Sau khi tốt nghiệp, bạn có dự định gì? Sẽ tiếp tục làm làm việc, diễn xuất tại Hàn hay quay trở về quê hương làm việc?

Hiện tại mình chuẩn bị theo học thạc sĩ tại trường Đại học Keimyung. Sau khi hoàn thành xong chương trình thạc sĩ mình mong muốn được trở về quê hương để thực hiện ước mơ trở thành doanh nhân và cũng có thể là nghệ thuật. Trước mắt trong quá trình học thạc sĩ mình sẽ tham gia diễn xuất vai nam chính nam chính trong bộ phim “Biệt danh của tôi là tổng thống” do đài KCTV Hàn Quốc thực hiện.

Cám ơn Cự vì cuộc trò chuyện này!