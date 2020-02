"Toát mồ hôi" khi Ariana Grande, Taylor Swift, Katy Perry và loạt sao bị kiện vì đạo nhạc, có người phải bồi thường số tiền cả một gia tài!

Thị trường âm nhạc luôn chuyển động và đổi mới không ngừng khi mỗi tuần, mỗi tháng, thế giới lại đón chào không biết bao nhiêu sản phẩm âm nhạc mới của các nghệ sĩ. Chính vì số lượng ca khúc đã ra mắt là nhiều vô số kể nên những chuyện kiện tụng đạo nhái xảy ra vốn là chuyện thường tình.

Tại Việt Nam, mỗi khi vấn đề đạo nhạc hay bản quyền âm nhạc được đưa ra là đi kèm với đó sự bàn tán xôn xao nhưng... không đi đến một kết luận cụ thể nào. Nhưng tại thị trường âm nhạc quốc tế thì khác. Dưới đây là những lần các nghệ sĩ US-UK phải lao đao vì đối mặt với những vụ kiện cáo về vấn đề bản quyền âm nhạc.

Vụ kiện "Blurred Lines": Pharrell Williams thua kiện chỉ vì hai ca khúc có "cảm giác" khá giống nhau!

"Blurred Lines" là bản hit lớn trong năm 2013 của bộ ba Robin Thicke, T.I. và Pharrell Williams. Thời điểm ra mắt, ca khúc đã dẫn đầu các bảng xếp hạng trên 20 quốc gia và cũng là một trong những single được tiêu thụ nhiều nhất lịch sử âm nhạc với trên 14,8 triệu bản bán được toàn cầu.

MV “Blurred Lines” - Robin Thicke ft. T.I., Pharrell

Vui mừng vì thành công chưa được bao lâu thì bộ ba này đã bị gia đình cố nghệ sĩ Marvin Gaye kiện vì sao chép ca khúc "Got to Give It Up" nổi tiếng của ông. Năm 2015 - sau 2 năm kiện tụng, phía Pharrel Williams nhận thua và phải bồi thường cho gia đình cố nghệ sĩ Marvin Gaye 5,3 triệu USD. Riêng về phần "Blurred Lines", ca khúc sẽ không bị gỡ khỏi các website âm nhạc nhưng gia đình Marvin Gaye sẽ được hưởng 50% doanh thu lợi nhuận từ ca khúc này.

Vụ kiện "Blurred Lines" đã gây nhiều tranh cãi tại thời điểm đó vì đây là lần đầu tiên, phía tòa án đã nới lỏng các tiêu chuẩn xác định đạo nhạc cũng như mở rộng phạm vi những chất liệu có thể được bảo vệ bởi luật bản quyền: đạo nhạc không chỉ áp dụng cho lời và giai điệu mà còn có cả nhịp điệu, nhịp phách và cảm giác. Thời điểm đó, sau khi bị cáo buộc thua kiện, Robin Thicke và Pharrell Williams đã không khỏi bức xúc: "Chúng tôi thực sự thất vọng với phán quyết được đưa ra vì điều này sẽ tạo ra tiền lệ khủng khiếp cho âm nhạc và sự sáng tạo trong tương lai".

Vụ kiện "Uptown Funk": Bruno Mars lao đao vì bị đâm đơn kiện tận 3 lần

Cuối năm 2014, "Uptown Funk" của bộ đôi Bruno Mars và Mark Ronson chính thức trình làng và tạo nên một cơn sốt mới với sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Ca khúc đã rinh về 2 giải Grammy, trong đó có giải thưởng quan trọng "Bản thu âm xuất sắc nhất năm". Chưa kể đến chuyện "Uptown Funk" đã tiêu thụ được hơn 6,1 triệu bản. Chỉ tính riêng dịch vụ stream nhạc trên Spotify, "Uptown Funk" đã đem về 100.000 USD (hơn 2,2 tỷ VND) mỗi tuần cho hãng thu âm. Và còn rất nhiều những thành tích ấn tượng khác về bản hit đình đám này.

MV "Uptown Funk" - Mark Ronson ft. Bruno Mars

"Uptown Funk" đã bị đâm đơn kiện không chỉ 1 mà đến 3 lần. Vào năm 2015, ban nhạc The Gap Band đã nộp đơn kiện đòi bản quyền vì sự giống nhau giữa "Uptown Funk" và "Oops Upside Your Head". Cuối cùng, ban nhạc này đã được công nhận công sức sáng tác và được chia tiền hoa hồng. Lần thứ hai là vào đầu năm 2016, nhóm rapper nữ The Sequence đã nộp đơn kiện vì cho rằng Bruno Mars đã "mượn tạm" và "lấy cảm hứng" ca khúc "Funk You Up" của nhóm phát hành vào năm 1979 để cho ra đời bản hit "Uptown Funk".

Và lần ba là vào tháng 10/2016. Theo đơn kiện, Bruno và Mark đã đạo ca khúc "Young Girls" của nhóm nhạc funk-soul Collage được phát hành vào năm 1983. Hiện chỉ có một thành viên trong nhóm Collage còn sống và người này cho rằng "Uptown Funk" giống hệt "Young Girls" từ giai điệu, nhịp điệu, cách hòa âm cho tới cấu trúc bài hát.

Vụ kiện "Photograph", "Thinking Out Loud", "The Rest Of Our Life": Ed Sheeran liên tiếp đối mặt thế nhưng may mắn thắng kiện

Tháng 6/2016, bản hit "Photograph" của Ed Sheeran bị cho là lấy cắp giai điệu từ ca khúc "Amazing" của hai nhạc sĩ Thomas Leonard và Martin Harrington. Trong đơn tố cáo, hai nhạc sĩ trên khẳng định điệp khúc của hai bài hát có nhiều điểm tương đồng mà ai cũng có thể nhận ra. Cuối cùng, phía tòa án tuyên bố Ed thắng kiện, không phải đền bù 20 triệu USD vì dù hai ca khúc có nhiều điểm tương đồng nhưng chỉ ở mức cơ bản, khó để khẳng định là ca khúc đạo nhạc.

MV "Photograph" - Ed Sheeran

Tháng 8/2016, phía gia đình Marvin Gaye đã đệ đơn kiện Ed vì cho rằng ca khúc "Let's Get It On" có nhiều phần giống với "Thinking Out Loud" và buộc anh chàng phải bồi thường 100 triệu USD. Dù còn nhiều tranh cãi nhưng cuối cùng vụ việc cũng được dàn xếp vì cả hai nhạc sĩ đều đã qua đời.



MV "Thinking Out Loud" - Ed Sheeran

Tháng 4/2018, ca khúc "The Rest Of Our Life" của nam ca sĩ tiếp tục bị hai nhạc sĩ Sean Carey và Beau Golden kiện ra tòa vì cho rằng ca khúc gần như là bản sao chép của "When I Found You" của họ. Cuối cùng, vụ kiện cũng được dàn xếp êm đẹp với những thỏa thuận của đôi bên.



Tim McGraw, Faith Hill - "The Rest of Our Life"

Vụ kiện "One Last Time", "7 Rings": Số ca khúc Ariana Grande đã vay mượn lên đến 9

"One Last Time" - ca khúc ra mắt vào năm 2015 - của Ariana Grande đã bị nhạc sĩ Alex Gregg lên tiếng tố cáo vì cho rằng cô nàng đã sao chép ca khúc "Takes All Night" do anh sáng tác vào năm 2012. Theo nhạc sĩ Alex Gregg, anh khẳng định Ariana Grande đã sao chép hoàn toàn đoạn điệp khúc lẫn phần lyrics "Takes you home". Đến nay, màn tố cáo này vẫn chưa có lời giải đáp chính thức.

"One Last Time" MV - Ariana Grande

Với bản hit đình đám ngợi ca tình bạn "7 Rings", Ariana Grande dù được một phen nở mặt vì thành công của ca khúc thế nhưng cũng không khỏi chịu nhiều tai tiếng, áp lực vì kiện cáo đạo nhái.

MV "7 Rings" - Ariana Grande

Cụ thể, đầu tháng 1/2020, nhà sản xuất Josh Stone - người biểu diễn dưới tên DOT - đã kiện cô nàng khi cho rằng cô ăn cắp đoạn "You need it/ I got it/ You want it/ I got it" trong ca khúc "You Need I Got It" của anh. Hiện tại, vụ kiện vẫn đang trong quá trình giải quyết. Trước đó, nữ rapper Princess Nokia cũng đã đăng tải lên Twitter một video reaction cho rằng "7 Rings" sử dụng nhạc từ ca khúc "Mine" của cô. Princess Nokia còn thẳng thắn tag tên Ariana Grande ngay trong bài đăng này.

Được biết, hit "7 Rings" của cô nàng vay mượn từ không ít tác phẩm âm nhạc: ở chất liệu nhạc kịch, phối lại giai điệu trên nền nhạc "My Favourite Things"; ở chất liệu hiphop, vay mượn vài câu rap "Lip Gloss" của Lil Mama, một chút "Spend It" của Atlanta’s 2 Chainz, "Mine" của Princess Nokia, "You Need I Got It" của Josh Stone, "Formation" của Beyoncé, "Gimmy The Loot" của Notorious B.I.G và cả "Pretty Boy Swag" của Soulja Boy’s.



Vụ kiện "Shake It Off": Taylor Swift bị kiện 2 lần nhưng đều thắng cả hai

Bản hit tỉ view "Shake It Off" của Taylor Swift đã từng bị đem ra kiện tụng 2 lần. Lần 1, ca khúc bị cho là có nhiều ca từ giống với bài hát "Haters Gone Hate" của Jesse Graham được ra mắt vào năm 2013. Thế nhưng thẩm phán đã nhanh chóng bác bỏ vì lí do bản quyền không áp dụng cho cụm từ ngắn như vậy. Lần 2, hai nhạc sĩ Sean Hall và Nathan Butler đã đệ đơn kiện Taylor Swift vì lý do cô nàng đã sử dụng đạo nhạc một đoạn lời từ bài hát "Playas Gon’ Play" của cả hai vào trong "Shake It Off". Tất nhiên, phía toà án một lần nữa bác bỏ đơn kiện với lý do tương tự.

MV "Shake It Off" - Taylor Swift

Vụ kiện "Stars": Demi Lovato bị nhóm nhạc vô danh kiện cáo để tạo scandal?

Tháng 11/2015, Demi Lovato đã phải đối mặt với cáo buộc đạo nhạc từ một nhóm nhạc rock indie Sleigh Bells.Trong đơn kiện gửi lên toà án, hai thành viên là Alexis Krauss và Dereck Miller đã cáo buộc rằng ca khúc "Stars" của Demi Lovato đã lấy chất liệu từ "Infinity Guitars" trong album đầu tay của họ. Ngay khi vụ lùm xùm này nổi lên, các fan hâm mộ của Lovato đã không ngừng chỉ trích Sleigh Bells. Họ cho rằng đây là cách tạo scandal để người khác chú ý với một nhóm nhạc vô danh. Ồn ào là vậy nhưng cho đến nay, vụ kiện vẫn chưa có lời giải đáp cuối cùng.

"Stars" - Demi Lovato

Vụ kiện "We Can't Stop": Miley Cyrus bị đòi bồi thường 300 triệu USD

Tháng 3/2018, Flourgon nộp đơn kiện khẳng định hit "We Can't Stop" của Miley Cyrus đạo nhái lời bài hát "We Run Things" của anh phát hành năm 1988 và đòi bồi thường một con số khổng lồ là 300 triệu USD. Thẩm phán cũng đã đưa ra nhiều bình luận, trong đó ông cho rằng Miley Cyrus có khả năng thắng kiện và không phải bồi thường số tiền lớn đến mức như thế. Tuy vậy, đến nay người người vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng từ phía tòa án.

MV "We Can't Stop" - Miley Cyrus

Vụ kiện "Dark Horse": Katy Perry thua kiện dù nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ

"Dark Horse" vốn là một trong những ca khúc thành công nhất của Katy Perry khi không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong năm 2014 mà nó còn đạt được mức doanh thu khổng lồ, lượng streaming cực khủng. Đồng thời mang về cho nữ ca sĩ một đề cử Grammy năm 2015 cho hạng mục "Màn hợp tác xuất sắc nhất".

MV "Dark Horse" - Katy Perry

Thành công là vậy nhưng lại khiến Katy Perry gặp không ít lùm xùm liên quan đến vấn đề đạo nhạc. Nam nghệ sĩ Flame đã đâm đơn kiện Katy Perry vào năm 2014 vì ca khúc "Dark Horse" giống "Joyful Noise" của anh. Sau 5 năm kiện cáo thì cuối cùng, vụ kiện khép lại và phần thắng nghiêng về phía Flame. Phía Katy Perry và hãng đĩa phải bồi thường 2,78 triệu USD. Tuy thua kiện nhưng cô nàng vẫn nhận được sự ủng hộ đông đảo của người hâm mộ.