Sân khấu Super Bowl của Shakira và Jennifer Lopez đã vượt 100 triệu view sau 4 ngày, vượt xa Lady Gaga, Beyoncé hay Justin Timberlake...

Tính đến thời điểm hiện tại, sân khấu của Shakira và Jennifer Lopez đã chính thức vượt mặt hàng loạt sân khấu đỉnh cao của Lady Gaga, Katy Perry, Beyoncé, Bruno Mars,... để trở thành Super Bowl Halftime Show có lượt người xem cao nhất trên YouTube. Hai bà hoàng của dòng nhạc latinh hoàn toàn xứng đáng với thành tích trên với tất cả những gì họ đã bỏ ra cho 15 phút tỏa sáng tại sân vận động Hard Rock.

Sân khấu Super Bowl Halftime Show 2020 của Shakira và Jennifer Lopez.

Chỉ mới ra mắt được 5 ngày, nhưng đoạn clip đã chính thức mang về 102 triệu lượt xem. Bên cạnh đó, sân khấu của Shakira và Jennifer Lopez thu hút đến hơn 2,3 triệu lượt thích, đều là những con số cực khủng.

Có thể nói, cùng với việc hoàn thành xuất sắc vai trò "chủ xị" tại sân khấu Super Bowl Halftime Show ngày hôm qua, Shakira và Jennifer Lopez đã có thể "mãn nguyện" đứng cạnh những tên tuổi như Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry,... ghi tên của họ vào "bảng vàng" của những sân khấu Super Bowl đáng nhớ. Hiệu ứng truyền thông từ màn trình diễn này đang thể hiện rất rõ trên tất cả các mặt trận từ Twitter, YouTube đến Spotify, iTunes.



Maroon 5 tại "Super Bowl Halftime Show 2019" - ft. Travis Scott & Big Boi

Sân khấu nhạt nhòa, không ai nhớ đến của Maroon 5 tại Super Bowl năm 2019 cũng nhận số lượng view nhạt nhòa không kém: 14.5 triệu. Công bằng mà nói, nếu đặt trong tiêu chuẩn một concert của Maroon 5, sân khấu trên không quá tệ, nhưng đây là Super Bowl, khán giả yêu cầu những thứ cao hơn rất nhiều một ban nhạc vừa hát vừa chơi nhạc cụ.

Justin Timberlake biểu diễn tại "Super Bowl Halftime Show 2018"

106,6 triệu là số người xem màn trình diễn Super Bowl 2018 của nam ca sĩ Justin Timberlake, đạt lượng người xem thấp kỉ lục trong vòng 9 năm trở lại đây. Nguyên nhân đến từ việc phần trình diễn của nam ca sĩ gặp một số trục trặc kĩ thuật đáng tiếc về âm thanh cũng như việc anh đã lạm dụng kĩ thuật hologram trong màn tôn vinh Prince - là thứ mà huyền thoại quá cố không hề thích lúc sinh thời. Sân khấu của Justin Timberlake cũng chỉ mang về 16 triệu lượt xem mà thôi.

Màn trình diễn SuperBowl 2017 của Lady Gaga

Năm 2017, Lady Gaga đã gửi đến Super Bowl một sân khấu hoành tráng qua những bản hit để đời trong sự nghiệp của nữ ca sĩ "God Bless America","This Land Is Your Land", "Poker Face", "Born This Way" cùng những màn nhào lộn trên không khiến khán giả vừa đã mắt nhưng cũng không khỏi thót tim. Một sân khấu đầy màu sắc rực rỡ cùng âm nhạc có chất gây nghiện và giọng hát đầy nội lực của Lady Gaga đã tạo nên một mùa Super Bowl 2017 ấn tượng. 62 triệu lượt xem là một con số tương xứng với sự đón nhận của khán giả trước sân khấu của Lady Gaga.

Katy Perry trình diễn tại Super Bowl 2015.

Sân khấu Super Bowl 2015 của Katy Perry có thể xem là một trong những sân khấu hoành tráng nhất đi vào lịch sử của sự kiện này, đồng thời cũng đạt lượt ratings cao kỉ lục. Hiện tại video của màn trình diễn thu hút hơn 22 triệu lượt xem.

Trong gần 13 phút, nữ ca sĩ đã đốt cháy cả sân vận động với một loạt những bản hit như "Roar", "Dark Horse", "I Kissed A Girl", "California Gurls", "Get Your Freak On", "Lose Control", "Firework" và sự đầu tư vô cùng hoành tráng khiến mọi người đều choáng ngợp. Cho đến thời điểm diễn ra sự kiện này, con số 118,5 triệu người dân Mỹ xem Super Bowl của Katy Perry được ghi nhận là kỉ lục mới trong lịch sử chương trình âm nhạc hàng đầu đất nước cờ hoa. Đồng thời, dấu ấn trên cũng nâng tầm cô nàng lên một đẳng cấp hoàn toàn mới.

Coldplay, Bruno Mars, Beyoncé biểu diễn tại "Super Bowl 2016".

Màn kết hợp của Coldplay, Beyoncé và Bruno Mars tại Super Bowl 2016 cũng là một sân khấu được đánh giá cao của sự kiện này, mang về 46 triệu view trên YouTube. Coldplay "mở hàng" bằng sân khấu đầy màu sắc qua bản mashup "Yellow", "Viva La Vida", "Paradise" và "Adventure of a Lifetime" cùng hàng nghìn vũ công múa rộn ràng. Sau đó, Bruno Mars xuất hiện trong trang phục đen cực ngầu hát "Uptown Funk" và Beyoncé với "Formation". Màn kết hợp ăn ý của bộ đôi này cùng màn song đấu vũ đạo (dance-off battle) ấn tượng đã gửi đến người hâm mộ một sân khấu đầy mãn nhãn.