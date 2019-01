Tiết lộ mới bất ngờ vụ khen thưởng 15.025 đồng

Ngày 2 4/1, tin từ văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đã yêu cầu UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam kiểm tra, báo cáo lại việc chi trả tiền thưởng 15.025 đồng do bàn giao mặt bằng sớm đang gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My xác nhận thông tin này. Theo vị Chủ tịch huyện, ban đầu xác định việc trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thực hiện khen thưởng đối với các hộ dân thực hiện tốt việc bàn giao mặt bằng là đúng, tuy nhiên, cách làm như trên đã gây ra những hiểu lầm, xôn xao không đáng có.

"Lẽ ra Trung tâm nên làm một danh sách chứ không nên làm từng giấy mời như vậy", ông Vũ nhìn nhận.

Văn bản khen thưởng 15.025 đồng của Quảng Nam gây xôn xao dư luận.

Thông qua chính quyền thị trấn Trà My, chúng tôi đã liên hệ được với ông Lê Kim Hạp - người nhận thông báo được khen thưởng 15.025 đồng.

Là người trong cuộc, ông cảm giác sự việc đang đi quá đà. Bản thân ông không phải người đăng tờ thông báo nhận thưởng ấy lên mạng xã hội và càng không muốn mọi người hiểu lầm.

Ông Hạp cho rằng, vì công cuộc chung nên gia đình ông tự nguyện hiến hơn 10m đất để mở đường. Còn khoảng sân bê tông thì được bồi thường khoảng 300.000 đồng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cũng như hộ ông Hạp, còn rất nhiều hộ dân nơi tuyến đường đi qua đã tự nguyện hiến đất phục vụ việc chung. Số tiền đền bù mà họ nhận thực chất là phần công trình, kiến trúc trên đất.

Cách nhà ông Hạp không xa, nhà ông Lâm Hữu Thành cũng trong diện được khen thưởng với số tiền hơn 4,6 triệu đồng.

Người dân này đã hiến 12m đất trước nhà để mở rộng con đường. Số tiền đền bù từ việc tháo dở tường rào, mái che trước nhà mà ông Thành nhận được là hơn 80 triệu.

Tuyến đường liên huyện được mở rộng nhanh chóng có phần nhờ vào sự chung tay, hiến đất của người dân địa phương.

"Người dân sống ven con đường được mở rộng đều tự nguyện hiến đất cả. Đường rộng thì chính người dân chúng tôi hưởng lợi. Theo tôi thì việc khen thưởng hay không khen thưởng cũng là điều bình thường...", ông Hạp chia sẻ.

Trước đó, như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, dư luận tỉnh Quảng Nam và cả nước những ngày qua xôn xao bởi hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội về một quyết định khen thưởng được cho là của trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bắc Trà My về việc khen thưởng bàn giao mặt bằng đúng quy định với số tiền là 15.025 đồng.

Theo hình ảnh chụp văn bản, trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bắc Trà My mời hộ ông Lê Kim Hạp (trú tổ Đảng Bộ, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) chiều 23/1 lên đơn vị nhận thưởng với số tiền 15.025 đồng.

Văn bản này cũng nêu rõ, việc nhận thưởng này dựa trên Quyết định 5365/QĐ-UBND của UBND huyện Bắc Trà My về thưởng các hộ có đất bị thu hồi chấp hành tốt chủ trương, bàn giao mặt bằng đúng quy định.

Theo ghi nhận của chúng tôi, văn bản chưa rõ thực hư này đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều của dư luận. Đại đa số cho rằng, số tiền thưởng quá ít ỏi, chẳng bõ bèn so với công đi nhận, thậm chí chẳng hơn công đánh máy, gửi văn bản đến cho người dân.

Trụ sở trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Trà My, nơi ban hành thông báo thưởng vài ngàn đồng.

Số đông khác dư luận nghi ngờ về tính thực hư và cho rằng đây chỉ là trò giả mạo, mua vui. Theo họ, chẳng thể có chuyện thưởng tiền chẳng bằng 1 tô phở như vậy.

Ông Đặng Công Tú, Phó Giám đốc trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Trà My, là người ký thông báo trên sau đó đã lên tiếng giải thích sự việc. Theo ông Tú, hình ảnh chụp thông báo được lan truyền trên mạng xã hội là đúng.

Việc khen thưởng này dựa vào Quyết định 43 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành năm 2014. Sau đó điều chỉnh bổ sung bằng Quyết định 22, gần đây nhất là Quyết định số 19 (năm 2017) về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Số tiền thưởng được tính bằng tỉ lệ 5% số tiền mà người dân được nhận bồi thường về giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng nhà cửa với tổng số tiền mà một hộ được bồi thường.

Theo căn cứ đó, hộ nào được bồi thường ít thì khen thưởng ít, ngược lại bồi thường nhiều thì khen thưởng nhiều.