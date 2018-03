Thực hư sự việc bé trai 13 tuổi bị người chú xích cổ ở Thanh Hóa

Theo thông tin chia sẻ, sự việc diễn ra ở xã Khuyến Nông (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), khiến nhiều người bất bình.

Cụ thể: nội dung trong đoạn video cho thấy, bé khoảng 13 - 14 tuổi bị nhiều dây xích đeo trên cổ đang đi lang thang trên địa bàn xã Khuyến Nông (huyện Triệu Sơn). Thấy sự việc bất thường, một số người đã xúm vào hỏi thì cháu bé trả lời rằng đã bị người chú xích.

Do bà nội muốn cháu không đi lang thang

Liên quan đến sự việc trên, tối 28/2 trao đổi với chúng tôi, với ông Nguyễn Văn Trung - Trưởng Công an xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn cho biết, vào chiều ngày 28/2, khi ban Công an xã đang họp tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự trước và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, thì nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một cháu bé bị xích cổ đang đi lang thang.

Theo xác minh từ chính quyền, N. không bị đánh đập.

Ngay sau đó, ông Trung đã chỉ đạo Công an viên tới hiện trường và đưa cháu bé về trụ sở để làm rõ sự việc.

Tại trụ sở, cháu bé được xác định tên là N. (SN 2005, trú tại xóm 8, xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Ngay sau đó, ban Công an xã cũng đã làm việc với gia đình cháu bé đồng thời cởi xích cho cháu.

Ông Trung cũng cho biết, cháu bé bị chính người chú xích cổ. Theo đó, nguyên nhân sự việc được gia đình cung cấp rằng, sau khi ăn trộm vàng và dây chuyền bạc, N. đã bỏ đi chơi, gia đình phải đi tìm khắp nơi tới chiều ngày 27/2 mới tìm được cháu về. Khi tìm được N. về chú thím và bà nội không hề đánh đập hay chửi bới gì cháu N.

Cậu bé kể lại sự việc với mọi người

Đến trưa nay (28/2), chú thím của cháu N. (người bị cháu N. lấy trộm nhẫn cưới - PV) đi Hà Nội làm ăn, chỉ còn bà nội ở nhà. Vì vậy bà nội đã bảo chú của N. dùng xích, khoá cháu lại để cho cháu không bỏ đi nữa.

"Chú của cháu N. lúc đầu cũng không muốn xích nhưng do bị mẹ (bà nội cháu N. - PV) ép quá nên mới đành phải xích cháu lại rồi đi Hà Nội. Khi chú thím đi Hà Nội, chỉ còn bà nội ở nhà, cháu N. đã tìm cách trốn khỏi nhà, đi lang thang với mục đích tìm kìm cộng lực để cắt khoá thì người dân phát hiện. Việc cháu N. bị xích chỉ là do bà nội muốn xích cháu lại để không đi lang thang chứ không phải do ngược đãi hay hành hạ gì cháu bé...", ông Trung cho hay.

Đứa cháu hư hỏng

Theo xác minh ban đầu, ở địa phương cháu N. có hoàn cảnh éo le khi mẹ mất từ lúc N. được 3 tháng tuổi. Sau một thời gian, bố của N. đi bước nữa nên N. ở với bà nội (SN 1930).

"Ở địa phương, cháu bé cũng thuộc thành phần nghiệm game, nghiện điện tử, là cháu bé quá hư. Trong quá trình làm việc, cháu N. khai cách đây mấy hôm có lấy 2 chỉ vàng tây là nhẫn cưới của chú thím và dây chuyền bạc ở chân, tay của hai con chú thím đem bán lấy tiền chơi điện tử. Tổng số tiền bán nhẫn vàng và dây chuyền bạc lần này là 540.000 đồng", ông Trung thông tin.

N. kể lại sự việc.

Người đứng đầu Công an xã cũng cho hay, trước khi lấy trộm đôi nhẫn cưới của chú thím, N. cũng đã lấy trộm đôi nhẫn cưới của bố và dì (mẹ kế - PV). Không chỉ thế, cháu bé này cũng đã từng đi ăn trộm gà, chó mang bán nhưng không thành công do bị phát hiện và lấy trộm của bà nội 500.000 đồng.

Việc xích cổ N. là do bà nội muốn cháu không đi chơi.

Do không tập trung học nên cháu N. đã bị đúp lại hai năm, nếu tính ra theo tuổi và chăm chỉ học hành thì năm nay cháu học lớp 7 nhưng do lười học nên hiện vẫn đang học lớp 5.

Đại diện Công an xã Khuyến Nông cũng cho biết thêm, hiện Công an xã đã thông báo cho chú của cháu N. (người đã xích cháu bé - PV) trong vòng ngày mai (1/3) về địa phương để làm việc.

"Việc xích này thì bà nội của cháu bé cũng chỉ nghĩ nó hư như thế thì xích vào để bớt đi chứ gia đình cũng không đánh đập gì cháu. Tuy nhiên, dù cháu bé có hư hỏng hay nghịch ngợm như thế nào thì việc xích cổ cháu như vậy là không nên...", ông Trung nói.

Cũng theo Công an xã Khuyến Nông, trong buổi làm việc với Công an vào chiều 28/2, cháu N. cũng đã hứa sẽ chú tâm học hành, không đi chơi, không chơi game nữa. Đồng thời, khi viết bản cam kết để đưa cháu N. về nhà, Công an xã Khuyến Nông cũng đã khuyên bảo gia đình không nên chửi bới, đánh đập cháu để cháu lo học tập.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.