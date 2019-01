Thủ phạm khiến MV của BTS, BlackPink bị mất khỏi YouTube là một gương mặt quen thuộc bị cả cộng đồng mạng ghét

Cách đây vài tiếng đồng hồ, thông tin về hàng loạt MV KPOP cực hot, đạt tới hàng trăm triệu view YouTube của BTS, TWICE hay BlackPink biến mất đã khiến cư dân mạng đảo điên đứng ngồi không yên, đặc biệt là accs fan hâm mộ. Trong số đó, những cái tên từng làm mưa làm gió một thời như "DDU-DU DDU-DU" (BlackPink), "Likey" (TWICE), "Yes Or Yes" (TWICE), "SOLO" (Jennie)... đều đã không còn khả dụng.

Tính tới thời điểm hiện tại (khoảng 22h ngày 15/1), số MV trên đã được khôi phục lại như bình thường. Đồng thời, nguyên nhân của biến cố trên cũng đã được xác định ngay lập tức: Không phải một vụ hack cố ý như scandal của Despacito cách đây vài tháng, mà tất cả là do một thương hiệu xấu tính cố tình làm khó dễ các idol của chúng ta.

Aiplex Software Private Limited - tên đầy đủ của công ty có trụ sở tại Ấn Độ đang được nhắc đến trong vụ việc này - chính là cội nguồn khiến nhiều fan hâm mộ thót tim tầm chiều và chập tối nay. Cụ thể, họ đã thực hiện một hành động rất dễ mà bất kỳ người dùng nào cũng thao tác được: Gửi report khiếu nại bản quyền cho YouTube. Chỉ có điều, những MV bị liên lụy đâu có gì vi phạm, dính dáng và nằm trong quyền sở hữu của họ, tại sao Aiplex lại dám làm như vậy?

Không ai muốn thấy thông báo "chết chóc" này từ YouTube.

Được biết, dù còn xa lạ với nhiều người trên thế giới, nhưng Aiplex vốn lại quá đỗi quen thuộc với cộng đồng các nhà sản xuất nội dung YouTube tâm huyết. Đã có rất nhiều vụ việc lùm xùm lớn nhỏ đầy đủ xoay quanh công ty này trong suốt vài năm trở lại đây, khi họ liên tục đi report và khiếu nại các kênh YouTube của nhiều người. Chỉ cần lướt qua đường link này, bạn sẽ thấy ngay mức độ mặt dày và trơ trẽn của Aiplex khi đó là hàng loạt những bài đăng kháng cáo lại họ lên diễn đàn hỗ trợ của YouTube.

Đây chỉ là một số ít các bài kháng cáo gửi lên cho YouTube hỗ trợ hành vi khó hiểu của Aiplex.

Tất nhiên, mọi sự vụ được Aiplex dựng lên chỉ là giả mạo, vì họ đâu có sở hữu thứ gì mà mình đi kiện, giống như các MV KPOP nổi tiếng ban chiều vậy. Qua tìm hiểu, Aiplex là thương hiệu chuyên cung cấp các giải pháp bảo vệ bản quyền nội dung số cho nhiều lĩnh vực, từ giải trí cho tới in ấn, phần mềm. Họ tự nhận chuyên môn là phát hiện các dấu hiệu tiêu cực về quyền sở hữu nội dung, xác nhận dữ liệu và thực thi luật lệ. Dù vậy, qua những động thái của họ trong nhiều năm qua, có vẻ như đó chỉ là những lời nói gió bay khó có thể tin tưởng.

Trên thế giới, những thủ phạm như Aiplex thường được người ta ví von và gán cho một thuật ngữ: "patent troll". Điều này ám chỉ những người hoặc tổ chức luôn tìm cách buộc tội công ty khác về sở hữu bản quyền, sau đó khởi kiện để nhận tiền thắng kiện. Điều đáng nói là họ thường chẳng bao giờ sở hữu những sản phẩm liên lụy, chỉ chăm chăm đi "kiện hộ" người ta. Ngoài ra, những hành động cáo buộc luôn bị thổi phồng quá đà để đánh lừa cộng đồng. Ít nhất thì YouTube cũng đã sáng suốt và giải quyết một cách hoàn toàn đúng đắn rồi!