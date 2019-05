Thời trang đường phố cùng dàn sao đình đám “đổ bộ” sự kiện văn hoá nghệ thuật tại TP.HCM ngày thứ hai

Tối ngày 29/5, chuỗi sự kiện văn hoá nghệ thuật BUDX Ho Chi Minh City do Budweiser tổ chức đã tiếp tục diễn ra với các workshop thú vị và bữa tiệc âm nhạc hoành tráng. Tất cả khách mời của ngày 2 đều là những người không ngại phá vỡ khuôn mẫu trong thời trang và âm nhạc để tạo ra những giá trị mới cho giới trẻ Việt như: NTK của thương hiệu streetwear HEADLESS và 5THEWAY cùng ca sĩ Orange, nhà sản xuất âm nhạc Andiez Nam Trương, rapper - producer Rhymastic, Big Daddy...



BUDX Ho Chi Minh City tiến tới ngày thứ 2 tổ chức với nhiều hoạt động thú vị

Chuỗi sự kiện mở màn bằng buổi workshop "Tái thiết phong cách thời trang đường phố Sài Gòn" với MC Thuỳ Minh cùng đại diện của 2 thương hiệu HEADLESS và 5THEWAY. Đặc biệt, trên hàng ghế đầu của sự kiện còn có sự xuất hiện của dàn sao đình đám như stylist Hoàng Ku, diễn viên Liên Bỉnh Phát, chủ nhân bản hit "Hongkong1" Nguyễn Trọng Tài, người mẫu Cao Ngân, Lại Thanh Hương, Diệp Linh Châu…

Thuỳ Minh đảm nhiệm vai trò chủ trì các buổi workshop

Diễn viên Liên Bỉnh Phát xuất hiện trong thiết kế của BST HEADLESS x Budweiser lấy cảm hứng từ trường đua F1

Trong thời gian trở lại đây, Streetwear - thời trang đường phố phát triển rất mạnh mẽ tại Việt Nam với những thương hiệu đình đám do người trẻ trong nước xây dựng như: HEADLESS, 5THEWAY… Không còn là câu chuyện khoác lên mình những trang phục với thiết kế thời thượng và độc đáo, thời trang đường phố đang trở thành tiếng nói đặc sắc của giới trẻ, giúp họ thể hiện phong cách cá nhân với cả thế giới. Tại buổi workshop, Quang Minh HEADLESS và Phúc 5THEWAY đã chia sẻ về hành trình theo đuổi đam mê Streetwear và những xu hướng đang thịnh hành ở thị trường Việt Nam.



Khán giả cũng được chiêm ngưỡng bộ sưu tập mới nhất mà thương hiệu HEADLESS kết hợp cùng Budweiser. Lấy cảm hứng từ trang phục đua xe tốc độ cao, NTK Quang Minh cho biết anh muốn gửi gắm thông điệp sống tự do, không ngần ngại khoe trọn chất riêng cho giới trẻ hiện đại. Diện trên mình thiết kế trẻ trung này, stylist Hoàng Ku hào hứng nhận xét: "Đây là một BST tràn đầy năng lượng dành cho giới trẻ với thiết kế thời thượng khiến người mặc năng động và "chất" hơn rất nhiều".

MC Thuỳ Minh và hai đại diện từ HEADLESS và 5THEWAY

Tiếp tục với workshop thứ hai - "Trap, Bass và Hip hop: Trên hành trình toả sáng & thăng hoa", với sự tham gia của rapper - nhà sản xuất âm nhạc Rhymastic. Được biết đến với loạt hit đình đám như "Yêu", "Nến Và Hoa", "Everyday"... cũng như đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ V-Pop, Rhymastic đang là một trong những đại diện tiêu biểu của cộng đồng underground tại Việt Nam. Trước các khán giả của BUDX, Rhymastic không ngần ngại bày tỏ mong muốn trở thành "Nhà sản xuất nhạc Hiphop số 1 Việt Nam" trong tương lai.

Nói về thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay, Rhymastic đánh giá đây là thời điểm mà Hiphop, Rap đang phát triển mạnh mẽ nhất với sự xuất hiện của những ca khúc chất lượng và các ca sĩ trẻ luôn sẵn sàng cập nhật những xu hướng mới mẻ nhất. Song song đó, khán giả Việt cũng ngày càng văn minh hơn khi thấu hiểu được cái hay, cái đẹp trong âm nhạc Hiphop.

Nhà sản xuất Rhymastic tiếp thêm động lực cho bạn trẻ đam mê âm nhạc qua chia sẻ của mình

Workshop cuối cùng trong đêm 29/5 nói về "Sự ảnh hưởng của âm nhạc điện tử trong các sáng tác của V-POP" cùng 2 khách mời: ca sĩ Orange và Andiez Nam Trương. Họ đều là những nghệ sĩ trẻ sở hữu hit triệu view cùng nhiều giải thưởng danh giá trong nước lẫn quốc tế. Không muốn đi theo một lối mòn trong âm nhạc, cả Orange và Andiez đều bày tỏ mong muốn mang đến cho khán giả những sản phẩm bắt kịp dòng chảy xu hướng trên thế giới và lan toả năng lượng tích cực, trẻ trung.

Nằm trong chuỗi sự kiện toàn cầu của Budweiser trên 7 thành phố lớn khắp thế giới, BUDX với chuỗi workshop với các nhân vật tài năng, nổi bật từ các lĩnh vực âm nhạc, thời trang và phong cách sống đã mang lại nhiều cảm xúc hứng khởi cho khán giả. Tất cả những người tham gia đã có cơ hội cùng nhìn lại hành trình đã đi qua với nhiều đúc kết đáng giá, tiếp cận xu hướng mới nhất trên thế giới và cùng hướng về tương lai. Đó là những trải nghiệm mà không phải lúc nào giới underground Sài thành cũng có được, trước khi có BUDX Ho Chi Minh City.

Chủ nhân hit "Người Lạ Ơi" thể hiện khả năng song ngữ Anh – Việt chuyên nghiệp trong workshop

BUDX Ho Chi Minh City ngày 2 khép lại với bữa tiệc âm nhạc cực kì sôi động cùng DJ Getlooze và DJ quốc tế Troyboi - người đứng sau hàng loạt hit quốc tế như "Afterhours", "Do You?"... Hai nghệ sĩ Việt Nam là Rhymastic và Big Daddy cũng khiến các bạn trẻ "đứng ngồi không yên" và nhún nhảy nhiệt tình với loạt ca khúc đình đám như "Yêu 5", "Mượn Rượu Tỏ Tình"…

DJ quốc tế Troyboi khuấy động bầu không khí cho bữa tiệc âm nhạc

Big Daddy khiến khán giả "bùng nổ" với loạt hit "khủng"

Rhymastic "cháy" hết mình để mang đến cho khán giả những màn trình diễn đỉnh cao

Sự kiện khép lại đêm thứ hai với bữa tiệc âm nhạc ấn tượng và chất lừ

Tối 30/5, chuỗi sự kiện BudX Ho Chi Minh City sẽ chính thức khép lại với sự xuất hiện của dàn sao "đỉnh của chất": Touliver, Bích Phương, Trang Moon và nghệ sĩ quốc tế What So Not. Các bạn trẻ yêu âm nhạc điện tử sẽ không thể bỏ qua những câu chuyện thú vị từ 3 nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Việt Nam: Long Halo, Getlooze và Touliver. Đại diện từ cộng đồng Drag Queen Centro Team sẽ là khách mời vô cùng ấn tượng cho workshop "Drag Queen: Bứt phá giới hạn với âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật biểu diễn", một chủ đề đang được cộng đồng LGBT nói riêng và giới trẻ nói chung cực kỳ quan tâm và ủng hộ.

Đừng bỏ lỡ những thông tin chi tiết và lịch trình của chuỗi sự kiện văn hoá nghệ thuật BUDX Ho Chi Minh City tại: www.facebook.com/BudweiserVietnam.