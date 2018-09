Thêm một bé gái 3 tuổi tử vong trong vụ tai nạn xe khách thảm khốc ở Lai Châu

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc tại Lai Châu, trưa cùng ngày, ông Đỗ Trọng An, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Lai Châu cho biết, trong các nạn nhân gặp nạn do chấn thương quá nặng có 1 cháu bé 3 tuổi đã tử vong.



Hiện tại vụ tai nạn thảm khốc này đã khiến 12 người tử vong, 3 người khác bị thương vẫn đang được cấp cứu.

Hiện trường gần nơi xảy ra vụ va chạm.

Ông An cho biết thêm, hiện các đơn vị chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn thương tâm giữa xe bồn và xe khách xảy ra vào sáng cùng ngày tại thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường.

Trong khi đó, đại diện Sở GTVT tỉnh Lai Châu cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực đèo Bình Lư (thuộc Quốc lộ 4D, đi qua Thị trấn Tam Đường, Lai Châu). Do cú đâm quá mạnh đã khiến cả 2 xe bị rơi xuống vực sâu với nhiều tảng đá. Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Lai Châu cho hay, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe khách có khoảng 12 người.