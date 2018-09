Thái Bình: Đang điều tra nghi án một nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể

Ngôi trường nữ sinh T.M. đang theo học. (ảnh Minh Sơn).

"Ngày 2/9, Công an TP.Thái Bình có nhận được đơn trình báo của gia đình ông C. về việc con gái họ là cháu T.M. bỗng nhiên mất tích sau khi đi chơi cùng bạn không thể liên lạc được", vị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình nói.

Được biết, cháu T.M. (SN 2004, trú tại phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đang là học sinh lớp 9 một trường THCS trên địa bàn TP.Thái Bình.

Mấy ngày sau, cháu M. mới trở về trong trạng thái sức khỏe suy kiệt, có biểu hiện bất thường về tâm sinh lý, gia đình gặng hỏi mới biết nữ sinh này đã bị một số đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Công an TP.Thái Bình điều tra làm rõ. Các đối tượng liên quan đã được mời lên làm việc, cơ quan công an đã có biện pháp ngăn chặn để điều tra.

Tại trường THCS nơi cháu T.M. theo học, ban giám hiệu nhà trường thông tin, hiện tại cháu T.M. vẫn đến trường đi học bình thường, tâm lý ổn định.

Đại diện Công an tỉnh Thái Bình cũng cho biết, vụ án đang trong quá trình điều tra, khi có thông tin cụ thể về các nghi phạm và có kết luận điều tra sẽ cung cấp chi tiết cho báo chí.