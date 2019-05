Taylor Swift tiết lộ "bí mật động trời" về tên album mới: "Bạn đã thấy nó một lần và nghe qua hai lần trong MV mới nhất!"

Mới đây, Taylor Swift đã có bài phỏng vấn thú vị với tờ Independent với những chia sẻ "lần-đầu-tôi-kể" xoay quanh MV "ME!" và album phòng thu thứ 7 đang được trông đợi của mình.

Một trong những thông tin chấn động mà Taylor tiết lộ với chúng ta chính là việc tên của album mới đã xuất hiện không dưới 3 lần trong MV "ME!": "Tôi nghĩ bạn sẽ nhìn thấy nó một lần và nghe thấy nó hai lần rồi". Không chỉ thế, Taylor còn khẳng định manh mối về album mới có nằm trong đoạn hội thoại bằng tiếng Pháp diễn ra ở đầu MV! Có lẽ khi người hâm mộ biết được thông tin nóng hổi này, họ sẽ đổ xô xem lại MV "ME!" để tìm "trứng phục sinh" đầy hào hứng.

MV "Me!" - Taylor Swift (feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco)

Khi được hỏi về những "tài liệu tham khảo" được e-kíp đưa vào trong MV, Taylor Swift đã chia sẻ rằng cô nàng rất thích xem nhạc kịch và phim điện ảnh, thế nên trong MV đánh dấu sự trở lại này, nữ ca sĩ muốn biến nó thành một "lá thư tình" đầy lãng mạn, một bộ phim nhạc kịch hoành tráng, nhưng cũng có trong đó một chút sự kì lạ. Rất nhiều trong số đó đã được truyền cảm hứng trực tiếp từ những bộ phim kinh điển của hãng Disney hay những bộ phim nhạc kịch danh tiếng như "Singin' In The Rain". Cô nàng cũng chú trọng xây dựng tình cảm giữa hai nhân vật chính mang đậm tính biểu diễn, kịch nghệ, hào nhoáng, ngập tràn drama nhưng lại không hề nghiêm túc.

Taylor Swift và sân khấu đầy rực rỡ của "ME!".

Chia sẻ về lí do hợp tác cùng Brandon Urie, trưởng nhóm Panic! At The Disco, Taylor Swift khẳng định anh chàng chính là hình mẫu nghệ sĩ trình diễn lí tưởng mà mình hằng tưởng tượng. Brandon có một nguồn năng lượng tưởng như vô tận, sự sáng tạo và đam mê mạnh mẽ bất kì khi nào anh làm một việc gì mới. Đồng thời, Taylor khẳng định Brandon chính là bạn diễn tử tế nhất, đáng yêu nhất mà cô ấy có được - bên cạnh đó còn là rất nhiều đức tính tốt đẹp khác. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ cô nàng chỉ mất vỏn vẹn 13 giây để quyết định nhận nuôi Benjamin Button, chú mèo con đáng yêu xuất hiện trong MV "ME!".

Taylor Swift và Brandon Urie thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong quá trình quảng bá ca khúc mới.

Nói sâu hơn một chút về việc cất giấu "trứng phục sinh" liên tục trong các sản phẩm của mình đôi khi có thể gây ra tác dụng ngược và sự nhàm chán của người hâm mộ, Taylor tỏ ra không hề lo lắng. Thậm chí còn tự tin khẳng định nếu người hâm mộ của cô không còn thích trò này nữa, chỉ cần họ lên tiếng, cô sẽ dừng ngay lại. Tuy nhiên, có lẽ ai cũng công nhận việc truy tìm "trứng phục sinh" trong loạt MV của Taylor đã từ lâu là thú vui không thể thiếu của khán giả mất rồi.

Trước đây, Taylor từng "thả thính" về toàn bộ album mới qua chiếc áo jacket trong hình trên.

Đứng trước nhiều câu hỏi cho rằng "ME!" có phần giai điệu và phần lời hát khá ngớ ngẩn, thậm chí cũ kĩ như được sáng tác hồi năm 2012, nữ ca sĩ "All Too Well" đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. Cô cho biết ca khúc này được viết xong hồi mùa đông năm ngoái, đồng thời muốn album thứ 7 sẽ giống như "bầu trời sau cơn bão": đầy màu sắc, tĩnh lặng, và đẹp hơn cả khi chưa bão. Taylor cảm thấy thời gian gần đây, rất nhiều người cố gắng gồng mình để tỏ vẻ "ngầu", nữ ca sĩ muốn đi ngược lại với điều đó, chỉ muốn tận hưởng niềm vui cùng âm nhạc và không quan tâm về việc nó thành công hay không.