Tây Ninh phản bác "giải thich thiếu thuyết phục" về 58 bài thi điểm 0

Trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, Hội đồng thi Tây Ninh có 58 bài thi trắc nghiệm bị điểm 0 và đều tăng điểm sau phúc khảo. Cá biệt có bài tăng từ 0 lên 8,75, rất nhiều bài thi từ 0 lên 7,5; 8. Bài tăng ít nhất từ 0 lên 2.

Hội đồng thi Tây Ninh do Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, chủ trì chấm các môn trắc nghiệm.

Trước đó, trả lời trên trên báo Tuổi Trẻ, ông Trần Đức Thuận, Phó hiệu trưởng trường này cho hay: Những bài thi bị điểm 0 là do phần mềm chấm thi không nhận dạng được bản scan phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh. Khi chấm lại, trường đã kiểm tra bản quét phiếu trả lời trắc nghiệm trước đây và thấy bản scan rõ ràng, không vấn đề gì. Khi đưa bản scan vào, máy chấm không nhận diện được phần trả lời của thí sinh nên đã chấm 0 điểm.

Theo đó, cán bộ chấm thi phải sử dụng phiếu trả lời gốc của thí sinh và nhập bằng tay từng câu trả lời vào phần mềm chấm thi, máy mới chấm điểm được.

Tuy nhiên, trên VTV1 chiều 31/, ông Thuận lại nói rằng, lỗi là do thí sinh tô sai mã đề, chọn phương án sau nhưng không tẩy kỹ phương án trước. Và một điểm cũng khá đặc biệt là một số bài thi máy không nhận dạng được. "Cũng không thể khẳng định được thuộc lỗi về bên nào, nhưng theo chúng tôi nhận định đây là một trong những trường hợp bình thường vì hàng ngàn bài thi nhưng chỉ vài chục trường hợp là không quá lớn; tôi nghĩ là có thể trong do quá trình máy làm việc có thể nhận dạng không kỹ, không hết" - ông Thuận nói.

Tuy nhiên, chiều 1/8, trên báo điện tử Zing, ông Trần Đức Thuận lại nói hội đồng chấm thi đã xác định được 3 nguyên nhân chính dẫn đến việc thay đổi điểm thi của thí sinh: Thứ nhất, kỹ thuật liên quan giấy in, chất lượng in phiếu trả lời trắc nghiệm khiến máy quét không nhận dạng được chính xác; Thứ hai, thí sinh tô sai mã đề; Thứ ba, thí sinh chọn đáp án mới nhưng không xóa hết phương án cũ.

Trả lời thiếu thuyết phục

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Tài, Trưởng phòng Khảo thí - Công nghệ Thông tin (Sở GD- ĐT Tây Ninh) khẳng định 3 nguyên nhân mà ông Thuận, trưởng ban chấm phúc khảo trắc nghiệm đưa ra là thiếu thuyết phục và không trung thực.

Ông Tài đưa ra ba nguyên nhân:

Thứ nhất, trước khi tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, Tây Ninh đã gửi cho ban chấm thi trắc nghiệm là Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai 200 phiếu mẫu để kiểm tra và quét thử. Khi ban chấm thi trắc nghiệm có ý kiến đồng ý với kỹ thuật in và chất lượng phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN) thì Tây Ninh mới đặt in để phục vụ cho kỳ thi (cùng nguồn cung cấp cho Hội đồng thi Hà Nội).

Mặc khác, trong các biên bản tổng kết chấm trắc nghiệm, biên bản tổng kết chấm phúc khảo chấm trắc nghiệm đều không có nội dung nào đề cập đến kỹ thuật in và chất lượng phiếu TLTN làm ảnh hưởng đến công tác chấm trắc nghiệm cả. Hơn thế nữa, nếu do chất lượng phiếu hay kỹ thuật in sẽ ảnh hưởng đến hàng chục nghìn bài thi chứ không phải chỉ có 34 trường hợp.

Thứ hai, sau khi chấm phúc khảo, Hội đồng thi có 36 thí sinh được thay đổi điểm ở các môn trắc nghiệm, trong đó có 1 em do tô sai mã đề thi, 1 em tô trùng phương án trả lời, xóa không hết.

Riêng 34 em bị điểm 0 thì không có bài thi nào tô sai mã đề thi, tô sai số báo danh hay tô mờ và được Ban chấm phúc khảo trắc nghiệm kết luận máy không định dạng được bài thi.

Ông Tài cũng cho rằng trưởng ban chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm nhưng trả lời báo chí có mâu thuẫn với nhau, không đúng theo biên bản đã gửi cho Hội đồng thi Tây Ninh.

"Rõ ràng là chưa nhìn thẳng vào vấn đề" - ông Tài nói.

VietNamNet rất nhiều lần liên lạc với ông Trần Đức Thuận và Ban giám hiệu Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai nhưng đều không nghe máy.