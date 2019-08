Tang thương bản nghèo có 12 người mất tích

Mặc dù các cơ quan chức năng huyện Quan Sơn đã nỗ lực tìm kiếm nhưng đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, mới có 5 người được tìm thấy, còn 12 người mất tích.



Ông Phạm Văn Tiệu, Chủ tịch UBND xã Na Mèo, cho biết do ảnh hưởng của bão số 3, từ trưa ngày 2 đến sáng 3-8, trên địa bàn xã Na Mèo có mưa rất lớn. Mưa trên diện rộng khiến lũ ống, lũ quét từ suối Son bất ngờ đổ về nhấn chìm hàng chục ngôi nhà của bản Sa Ná nằm rải rác dọc suối Son.

"Sáng sớm, tôi giật mình khi trưởng bản thông tin cả bản bị lũ cuốn trôi hết rồi, nhiều người đang mất tích. UBND xã ngay lập tức cử lực lượng tới hiện trường nhưng không thể tiếp cận được bản Sa Ná do nước sông Luồng lên rất nhanh, chảy xiết nên không thể qua sông được. Đến giờ này, chúng tôi cũng chưa thể tiếp cận được bản nên chưa rõ thiệt hại thế nào. Tuy nhiên, bước đầu nắm tình hình thì có 17 người bị lũ cuốn, hiện lực lượng chức năng đã cứu được 5 người an toàn" - ông Tiệu thông tin.

Sau nhiều giờ mắc kẹt giữa dòng nước lũ, hơn 15 giờ ngày 3-8, ông Lương Văn Chon (ngụ bản Sa Ná) được bộ đội Đồn Biên phòng Na Mèo và người dân cứu sống đưa vào bờ an toàn. Kể lại với lực lượng chức năng, ông Chon cho biết như mọi khi, buổi sáng ông thường dậy rất sớm đi làm rẫy. Nhưng khi đi đến đoạn suối Son thì nghe tiếng ầm ầm từ trên cao cùng với một khối nước khổng lồ đổ ập xuống. "Sợ quá, tôi vội trèo lên cây to để tránh đất, đá và nước cuốn trôi. Một lúc sau nước ở suối Son đổ xuống sông Luồng khiến nước dâng cao, tôi không thể bơi vào bờ được và mắc kẹt ở trên cây. Rất may tôi đã được bộ đội và người dân đưa vào bờ an toàn" - ông Chon kể.

Theo ông Hà Văn Toản, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quan Sơn, bản Sa Ná có 57 hộ dân (100% là người dân tộc Thái). Người dân sống rải rác dọc suối Son và ven các sườn đồi bên tả Quốc lộ 217. Bản này cách trung tâm xã Na Mèo khoảng 8 km và phải đi qua sông Luồng. Vào mùa mưa, bản thường bị cô lập mỗi khi nước sông Luồng dâng cao. "Ngay khi nhận được tin, huyện đã huy động khoảng hơn 300 người để tìm cách tiếp cận bản Sa Ná nhưng rất khó khăn, không thể qua sông Luồng được do nước lớn, chảy xiết. Các lực lượng chức năng của huyện tìm cách đi đường vòng từ bản Mùa Xuân (xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn) lội bộ đường rừng để tiếp cận bản. Tuy nhiên, do đường xa, mưa lũ gây nhiều khó khăn nên đến nay vẫn chưa thể tiếp cận được" - ông Toản thông tin.

Cũng theo ông Toản, hiện toàn huyện Quan Sơn có 7 thôn, bản của xã Na Mèo và Sơn Thủy bị mưa lũ cô lập do nằm bên kia sông Luồng. Tuy nhiên, người dân vẫn có đủ lương thực, thực phẩm và nước sạch để sử dụng. Một số hộ bị lũ cuốn mất nhà hiện tại đang ở tạm tại một số nhà dân, anh em họ hàng trong bản.