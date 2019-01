Tài xế đánh lái tránh người phụ nữ buôn gà, xe bị lật

Vụ tai nạn xảy ra vào cuối chiều 16- 1, trên quốc lộ 1A (đoạn qua ngã tư xã Quỳnh Thạch , huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) khiến quốc lộ ách tắc kéo dài do xe đầu kéo lật chắn ngang đường.

Hiện trường vụ lật xe chở hàng trúng đầu xe bán tải.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo 77C-158.28 kéo theo rơmóoc 77R-024.04 chở đầy hàng hóa thì gặp một phụ nữ chạy xe máy buôn gà ngang qua quốc lộ. Để tránh đâm trúng người phụ nữ, tài xế xe đầu kéo đã vội đánh lái sang hướng khác khiến chiếc xe lao trúng dải phân cách lật chắn ngang đường.

Lúc xe đầu kéođang lật cũng là lúc xe ô tô bán tải 37C-257.39 chạy tới khiến xe này lật lên đầu xe bán tải.

Vụ tai nạn làm tài xế bị thương, ách tắc quốc lộ kéo dài.

Người dân Nghệ An đang giúp tài xế xe tải thu dọn hàng hóa, hoa quả.

Hàng tấn hoa quả đổ ra mặt đường quốc lộ. Lúc này, người đi đường và người dân hai bên đường đã ra giúp tài xế thu dọn hoa quả, hàng hóa. Cho đến 18 giờ, đoạn quốc lộ này vẫn đang ách tắc.

Vụ tai nạn đang được Công an huyện Quỳnh Lưu và Đội CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.