Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin nóng về "cuộc đua" vào lớp 10

Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng khảo thí thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) tại hội nghị hướng dẫn tuyển sinh.

Sáng ngày 30/5, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020.

Để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, lãnh đạo sở yêu cầu các điểm thi đặc biệt chú ý đến việc kiểm tra phòng thi. Theo đó, phòng thi phải đảm bảo ánh sáng, thay thế các bóng đèn, quạt hỏng. Lưu ý các cửa sổ gần nhà dân, gần đường giáo thông phải có cửa sổ chắc chắn và đảm bảo đóng kín suốt thời gian thí sinh làm bài thi, đảm bảo không để đề thi lọt ra ngoài.

Các điểm thi lưu ý thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi đó. Thí sinh bị ốm trong thời gian đang thi, cán bộ coi thi đề nghị cán bộ giám sát đưa thí sinh đến phòng y tế và lập biên bản xác nhận. Nếu trong suốt buổi thi đó, thí sinh ốm không làm được bài thi, thí sinh tự nguyện không nộp bài thi, coi như thí sinh đó vắng thi.

Thí sinh vi phạm quy chế thi, mọi vi phạm đều thi đều bị lập biên bản, xử lý kỷ luật. Khiển trách một lần đối với thí sinh phạm lỗi lần 1 như: nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Cảnh cáo đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi như: đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình…

Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng khảo thí thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, điểm mới năm nay là phòng bảo quản đề thi và bài thi đảm bảo an tòan, có camera an ninh giám sát tất cả các hoạt động 24 giờ/ngày. Các điểm thi cũng phải có tủ để đựng, bảo vệ đề thi, bài thi. Trưởng điểm thi phải trực tiếp khoá và niêm phong các phòng để thiết bị sao in không phục vụ thi, hệ thống thông tin liên lạc, phòng máy tính có kết nối internet và giữ chìa khoá. Sau khi kiểm tra tất cả các điều kiện đầy đủ, chậm nhất đến 16 giờ ngày 1/6 phải niêm phong tất cả các phòng thi.

Hà Nội cũng lưu ý, trưởng điểm thi phải tổ chức học tập quy chế thi cho cán bộ coi thi. Trong thời gian tổ chức coi thi, tất cả các thành viên tuyệt đối không mang theo và sử dụng các phương tiện thu phát thông tin cá nhân trong khu vực thi khi các buổi thi đang diễn ra.

Trên thực tế, vấn đề này năm nào cũng được Sở lưu ý nhưng tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm ngoái, một cán bộ coi thi ở của Hà Nội đã mang điện thoại vào phòng thi và làm lọt đề thi ra ngoài. Năm nay, sở yêu cầu cụ thể, các thành viên của điểm thi phải nộp phương tiện thu, phát thông tin cá nhân tại phòng làm việc của điểm thi.

Nếu có sự cố bất thường xảy ra, cán bộ coi thi phải bình tĩnh xem xét cách xử lý phù hợp để không ảnh hưởng đến thời gian làm bài của thí sinh. Trưởng điểm thi bố trí cán bộ giám sát phòng thi, đảm bảo mỗi cán bộ giám sát không quá 7 phòng thi.

Theo quy chế, trưởng điểm thi phân công mỗi phòng thi 2 cán bộ coi thi. Trưởng điểm thi tổ chức bốc thăm cho cán bộ coi thi số 1, cán bộ coi thi số 2 nhằm đảm bảo yếu tố khách quan. Phiếu thăm phải được xáo trộn ngẫu nhiên, cán bộ coi thi phải tự tay bốc thăm không được nhờ người khác bốc hộ.

Hà Nội cho rằng, đơn vị đã tận dụng tối đa quy chế kỳ thi THPT quốc gia để tổ chức kỳ thi. Vì thế, việc niêm phong cũng thực hiện theo đúng quy chế của bộ. Mỗi túi bài thi dán 3 nhãn niêm phong do Sở GD&ĐT phát hành. Năm nay, thêm một công đoạn nữa là sau khi dán tem nhãn niêm phong, dùng băng keo trong suốt dán vòng quanh đường dài mép dán để tránh việc vận chuyển các túi bài thi làm hỏng mất tem nhãn niêm phong.

Năm nay, năm đầu tiên thí sinh thi 4 môn từ ngày 2-3/6. Từ 9 giờ sáng ngày 1/6, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi, cách làm bài thi.

Sáng ngày 2/6, thí sinh thi làm bài thi môn Ngữ văn; buổi chiều thi sinh thi môn Toán. Ngày 3/6, sáng thí sinh thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử.