Sợ bị lộ chuyện ngoại tình, người đàn ông trình báo bị cướp sau khi con nhân tình chém đứt gân tay

Ngày 7/9, Công an quận 9, TP HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 2001, ngụ quận 9) để điều tra, xử lý về hành vi "Cố ý gây thương tích".



Theo điều tra sơ bộ, khuya ngày 27/9, công an quận 9 nhận tin báo của 1 người dân gọi trình báo bị 2 đối tượng dùng dao chém cướp. Sau đó, Công an đã có mặt ở hiện trường, lấy lời khai xác định nạn nhân là anh định là Nguyễn Bá T. (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Nai). Anh T. bị thương nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 2001, ngụ quận 9)

Tại đây, anh T. cho biết, tối cùng ngày, anh điều khiển xe máy đi từ TPHCM về tỉnh Đồng Nai. Khi vừa tới chốt gác giao thông Rạch Chiếc, đường xa lộ Hà Nội, phường Tân Phú, quận 9 do trời mưa nên anh dừng lại để mặc áo mưa. Lúc này, anh bị 2 đối tượng lạ cầm hung khí xông vào chém tới tấp để cướp xe máy.

Sau khi lấy lời khai và khám nghiệm hiện trường, Công an xác định anh T. không phải bị 2 đối tượng chém cướp. Bằng nghiệp vụ, Công an xác định anh T. bị chém do mâu thuẫn cá nhân. Trước những lập luận từ phía Công an, anh T. thừa nhận là đã bị con ruột nhân tình mình là chị N.T. (SN 1979, ngụ quận 9) chém khi 2 người đang chở nhau đi chơi.

Hung khí cơ quan công an thu giữ được

Sau đó, Công an đã tiến hành truy xét mời Hiếu khi đang ở bệnh viện Quân nhân Miền Đông, quận 9 về trụ sở. Theo khai báo ban đầu, Hiếu thừa nhận chém anh T. là do phát hiện đi với mẹ mình là chị T.

Cụ thể, tối 7/9, Hiếu nghi mẹ mình là chị N.T. (SN 1979, ngụ quận 9) có quan hệ tình cảm với anh T. nên đã theo dõi. Quá trình theo dõi, thanh niên phát hiện anh T. đón mẹ mình ở chốt gác giao thông Rạch Chiếc. Lúc này, Hiếu bực tức cầm dao chạy lại chém 2 nhát vào tay anh T. Mẹ của Hiếu cũng bị thanh niên chém 3 phát khiến đứt ngón tay. Sau đó, Hiếu chở cả 2 đi cấp cứu ở bệnh viện. Cho tới khi Hiếu bị công an mời về trụ sở làm việc như trên.