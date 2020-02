Sinh viên nghỉ học tránh dịch virus corona, Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức dạy trực tuyến

Tính đến 19h30 ngày 7/2 đã có 56 tỉnh/thành phố báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh thêm một tuần (đến 16/2) để phòng, chống dịch bệnh virus corona (2019-nCoV). Trước đó đã có 4 địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học cho đến khi có thông báo tiếp theo là Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Điện Biên và Nghệ An. Riêng tỉnh Quảng Bình trước đó đã quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 11/2.

Ngoài ra nhiều Học viện, Viện, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc trên cả nước cũng liên tục có những công văn kịp thời cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 16/2 để phòng tránh dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra, đảm bảo mục tiêu cao nhất là vì sự an toàn của học sinh và của cộng đồng. Tuy nhiên, trong thời gian sinh viên được nghỉ để phòng dịch, một số nhà trường cũng có các biện pháp khắc phục như áp dụng hình thức học tập trực tuyến nhằm hướng dẫn sinh viên tự học.

Một trong những nhà trường đã nhanh chóng có các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch học tập phù hợp với điều kiện thực tế, bù lại thời gian nghỉ học do dịch bệnh phải kể đến Đại học Kinh tế Quốc dân.

Công văn Số 135/KH-ĐHKTQD về Kế hoạch giảng dạy và học tập theo phương pháp Blended Learning đối với sinh viên hệ ĐHCQ, VB2-CQ học kỳ II năm học 2019-2020 - Nguồn: Góc Thông tin NEU.

Tham khảo thêm Cập nhật: Hàng loạt trường Đại học tiếp tục tăng thời gian nghỉ lên 2 tuần để phòng dịch do virus Corona

Công văn ghi rõ nhà trường thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tập theo phương pháp Blended Learning đối với sinh viên hệ ĐHCQ, VB2-CQ học kỳ II năm học 2019-2020 trên cơ sở sử dụng hệ thống quản lý học tập (LMS) vào giảng dạy, học tập tại Đại học Kinh tế Quốc dân trong thời gian sinh viên được nghỉ để tránh dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra.

Theo đó, từ ngày 10/02/2020 toàn thể giảng viên, học viên, sinh viên sẽ giảng dạy và học tập trên hệ thống phần mềm LMS. Ban Giám hiệu cũng yêu cầu các Khoa/Viện, Bộ môn, giảng viên và sinh viên và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt tất cả các nội dung được quy định tại công văn này. Mỗi giảng viên sẽ được cấp một tài khoản trên hệ thống LMS với vai trò là giảng viên của lớp học qua mạng để hướng dẫn, hỗ trợ cũng như đánh giá người học qua môi trường mạng. Hệ thống LMS sẽ giúp giảng viên tăng cường tương tác, tạo hứng thú cho sinh viên, sinh viên phải có khả năng làm việc độc lập với ý thức tự giác cao.

Giảng viên có thể tạo các bài học theo tuần, đưa các học liệu dưới nhiều định dạng khác nhau lên hệ thống, đưa các bài kiểm tra tự luận, trắc nghiệm… để sinh viên tự học, tự kiểm tra và đánh giá sự tiến bộ của mình. Giảng viên cũng có thể sử dụng hệ thống LMS để điểm danh hoặc đánh giá sự tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến của người học…

Bên cạnh đó, nhà trường vẫn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường lớp và các thiết bị dạy học. Chủ động, phối hợp chặt chẽ với sở Y tế địa phương quản lý tốt sức khỏe học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để có giải pháp điều trị.

Quản lý chặt chẽ lưu học sinh nước ngoài, yêu cầu thực hiện các biện pháp kiểm tra y tế hoặc xuất trình kết quả kiểm tra y tế để đảm bảo an toàn; trong trường hợp cần thiết cần phải cách ly và có biện pháp theo dõi, chăm sóc đặc biệt theo đúng khuyến cáo của WHO và chỉ đạo chuyên môn của ngành Y tế. Thông báo kịp thời tình hình dịch bệnh đến giảng viên, sinh viên; việc điều chỉnh lịch học và tổ chức sắp xếp để các sinh viên phải vắng mặt vì lý do bất khả kháng được học bù đảm bảo chương trình đào tạo.