Siêu trí tuệ: Chàng sinh viên 19 tuổi phát hiện lỗi từ BTC, làm lại thử thách và chiến thắng oanh liệt!

Tập 7 "Siêu trí tuệ Việt Nam" vừa phát sóng ngập tràn tài năng trí tuệ khó tin khiến ban giám khảo và khán giả vừa "nổi da gà", vừa hồi hộp thót tim.

Đối mặt thử thách Ma trận số nguyên tố - với 1.380 con số của Huy Hoàng, giám khảo khách mời Trần Ly Ly phải thừa nhận rằng: "Đối với tôi, con số là những cái gì không tưởng. Nhìn thấy những con số, tôi hoa hết cả mắt". Điều này khiến MC Trấn Thành dễ dàng đoán ra con điểm 5 tuyệt đối mà cô sẽ chấm cho độ khó của tiết mục. Dù đã chứng kiến nhiều tài năng trí tuệ xuất sắc, nhưng Tóc Tiên đã không hề tiếc con điểm 5 cho Huy Hoàng, cô cho biết: "Xét về tính logic, về chuyên môn thì đối với Tiên bảng số vừa rồi là không có bất kỳ khả năng nào có thể làm được".

Giám khảo Lại Văn Sâm đã không thể "sắm vai ác" trước thử thách này, điểm 5 tuyệt đối lại một lần nữa được lựa chọn. Đứng trước 3 số điểm tuyệt đối mà ban giám khảo dành cho mình, cậu sinh viên 19 tuổi Huy Hoàng không khỏi lo lắng: "Có những tiết mục trước mình cảm thấy khá ấn tượng cũng không thể đạt điểm tuyệt đối đến như vậy, cho nên mình cảm thấy khá áp lực".

Siêu trí tuệ: Thí sinh Huy Hoàng

Các giám khảo và MC Trấn Thành lần lượt đưa ra con số ngẫu nhiên cho mật mã, thầy Trần Nam Dũng – Phó Hiệu trưởng trường Phổ Thông Năng Khiếu, Đại Học Quốc Gia Tp.HCM - là người chọn kinh độ và giám khảo Tóc Tiên chọn vĩ độ để giấu mã khóa 15947 của 5 chiếc ổ khóa. Đỉnh điểm bất ngờ, khi đang trong giây phút tập trung vượt thử thách, Huy Hoàng bỗng phát hiện ra 1 sự cố - vị trí mật mã bị lỗi phông chữ - khiến ban giám khảo không khỏi hoang mang. Đứng trước sự cố hy hữu này, giám khảo khoa học Trần Thành Nam cho biết: "Tôi không tin vì phông chữ thay đổi một chút nên bạn ấy chú ý và tìm ra mật mã đâu. Với tài năng của mình, có lẽ bạn ấy đã tìm ra 1 số nguyên tố và tìm đúng mật mã theo nguyên tắc chương trình đưa ra rồi".

Lý giải cho việc tìm ra con số lỗi phông chữ cũng chính là con số mật mã cần tìm, Huy Hoàng cho biết: "Lúc đó mình khá là bối rối nên mình đi tìm các số nguyên tố từ trái qua phải. Rất ngẫu nhiên, khi mình đi theo cách này, mình đã tìm ra được khoảng 3 đến 4 số nguyên tố ngay khi vừa mới bắt đầu". Đứng trước sự thật thà và chính trực của chàng sinh viên nhỏ nhắn, Trấn Thành phải khen ngợi hết lời.

Vì Huy Hoàng phát hiện lỗi sai phông chữ và tìm được vị trí mật mã quá nhanh nên chương trình quyết định cài lại một số mật mã mới ở vị trí khác để Huy Hoàng thể hiện bản lĩnh thật sự của mình. Giám khảo khoa học Trần Thành Nam nhận định: "Thử thách của Huy Hoàng thì ngay cả những người giỏi toán thông thường cũng chưa chắc đã hoàn thành nhiệm vụ". Cả trường quay như muốn nổ tung vì hồi hộp, người xem lẫn ban giám khảo liên tục chắp tay. Giám khảo Lại Văn Sâm, Tóc Tiên bật tung khỏi ghế "nóng" khi Huy Hoàng lần lượt mở 5 chiếc ổ khóa với mật mã mà cậu tìm được.

Giám khảo Lại Văn Sâm tả lại cảm xúc của mình: "Mắt mũi trợn hết cả lên và không thể tin được những gì đang diễn ra trước mặt". Giữa 1.380 con số không một dữ liệu gợi ý, Huy Hoàng vẫn xuất sắc tìm ra con số mật mã ngẫu nhiên 17845 mà chương trình đưa ra. Khi được Trấn Thành hỏi về cách giải. Huy Hoàng thành thật cho biết: "Thật ra em không biết mật mã được giấu ở vị trí nào. Cho nên em quyết định là tìm từ hàng giữa đi ra và cũng khá là may mắn". Điều bất ngờ hơn, cậu còn bật mí thêm mình đã chia từng con số để tìm ra số nguyên tố giữa 1.380 con số chỉ trong thời gian 31 phút.

Thầy Trần Nam Dũng cũng vô cùng kinh ngạc cho biết: "Thật sự không thể tin nổi là trong thời gian ngắn mà em có thể tìm ra được. Lúc nãy, em cũng có nói ý là may mắn, nhưng thật ra tôi nghĩ yếu tố may mắn chỉ đúng 1 chút nhỏ xíu thôi. Còn ở đây chắc chắc là khả năng tuyệt vời của em". Đã không ít hơn 5 lần Trấn Thành bắt gặp hình ảnh nhà báo Lại Văn Sâm siết chặt đôi tay và gồng mình lại, nam giám khảo cho biết lý do: "Tôi cho 5 điểm độ khó và thực tế nếu có hơn con số đó tôi cũng sẽ cho cao hơn. Tôi xúc động vì tôi hình dung ra bức tranh của mùa thứ nhất "Siêu trí tuệ Việt Nam" sẽ có những đại diện cho các trí tuệ Việt Nam thi đấu giao lưu quốc tế, trong đó ước gì có 2 Hoàng: Việt Hoàng và Huy Hoàng".

Ngay sau đó, giám khảo cũng không quên gửi lời đến Huy Hoàng: "Tôi cảm thấy tự hào, cảm ơn các cháu rất nhiều". Tóc Tiên tiếp lời: "Có lẽ dù đã tham gia nhiều chương trình, nhưng đây là chương trình đầu tiên em cảm thấy mình được hưởng sự tự hào ké từ những bạn thí sinh. Ngưỡng mộ những tài năng của các bạn ấy, ngưỡng mộ sự chính trực, thật thà. Ở ngoài thì rất bẽn lẽn nhút nhát nhưng khi đối diện với ma trận số như vậy bạn cực kì điềm tĩnh. Thật sự em là 1 thần tượng mới của chị và chị tin rằng em sẽ là thần tượng mới của giới trẻ".

Giám khảo khách mời Trần Ly Ly cũng hòa chung cảm xúc: "Hôm nay ở chương trình này, thật sự mình cảm thấy yêu nước vô cùng, tự hào kinh khủng". Giám khảo khoa học Trần Thành Nam đã cho điểm độ khó là 8 nâng tổng điểm lên 120 điểm. Anh lý giải về con điểm của mình: "Đấy là Hoàng vẫn có một số nguyên tắc để loại trừ một số lượng lớn những số không phải là số nguyên tố. Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng, nếu có 1 thử thách khó hơn nữa thì cũng không thể hạ gục được Huy Hoàng độc nhất và duy nhất tại "Siêu trí tuệ Việt Nam"".