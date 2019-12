Shawn - Camila lần đầu kể chuyện tình: Làm bạn thân hơn 3 năm mới chính thức yêu, cả thế giới biết nhưng không ai chịu mở lời

Shawn Mendes và Camila Cabello đã quen biết nhau từ lâu. Cho đến năm 2019, khi hợp tác trong single "Senorita", cặp đôi vướng phải nhiều nghi vấn khi có nhiều hành động thân mật vượt mức bạn bè. Thậm chí đã có khoảng thời gian khán giả không còn quan tâm Shawn và Camila có hẹn hò thật hay không vì cả hai cứ liên tục phủ nhận rồi lại vô tư ôm ấp nắm tay nhau. Sau nhiều lần khẳng định "chỉ là bạn", hai người đã xác nhận quan hệ yêu đương trong trạng thái "không có gì bất ngờ" của dư luận.

Trong buổi phỏng vấn gần đây, Camila đã có những chia sẻ thành thật về mối quan hệ với Shawn Mendes: "Tôi đã gặp Shawn lần đầu tiên từ 5 hay 6 năm trước gì đó... Thật ra tôi đã từng để ý tới Shawn ấy và tôi nghĩ anh ấy cũng chú ý đến tôi. Hồi đó còn trẻ con lắm nhưng giờ chúng tôi đã lớn rồi". Nữ ca sĩ còn đùa rằng cả hai thật ngu ngốc vì đáng lẽ họ đã có thể tiến triển xa hơn.

Shawn và Camila 3 năm trước.

Cả hai làm bạn được khoảng 1 năm rồi có màn kết hợp đầu tiên với ca khúc “I know what you did last summer" (2017). Chia sẻ về dấu mốc này, Camila nói: "Trong suốt khoảng thời gian quảng bá ca khúc này, tôi đã có một chút cảm xúc vượt mức bạn bè với anh ấy. Tôi nghĩ Shawn cũng vậy đấy nhưng chúng tôi còn quá trẻ, và anh ấy cũng đang chịu nhiều áp lực công việc nữa. Chúng tôi không biết làm thế nào với những cảm xúc ấy cả. Thật là xấu hổ khi mà cả hai đều thich nhau nhưng mà lại không yêu nhau".

Năm 2019, Shawn và Camila đã bùng nổ cùng ca khúc "Senorita" - sản phẩm âm nhạc giúp cặp đôi đạt được vị trí cao trên BXH Billboard. Camila đã tiết lộ về giai đoạn này của cô cùng bạn trai: "Chúng tôi ấn tượng với nhau nhưng từ sau 'I know what you did last summer', chúng tôi không còn nhiều thời gian gặp nhau nữa. Quá trình yêu đương của tôi và Shawn không đi theo một con đường thẳng. Khi chúng tôi gặp lại nhau và viết nhạc cùng nhau, mọi thứ giống như quay trở lại như ban đầu".

Hóa ra từ khi hợp tác trong ca khúc "Senorita", cảm xúc của cả hai mới rõ ràng hơn.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, lại cộng thêm nhiều hành động thân mật như vậy, cộng đồng mạng đã chắc chắn cả hai đang hẹn hò dù chính chủ còn chưa lên tiếng. Sau nhiều lần khẳng định cho đối phương vào "friendzone" và phủ nhận tin đồn hẹn hò, Shawn và Camila đã chính thức ở bên nhau. Tình yêu của hai ca sĩ trẻ tài năng càng khiến khán giả phải tin một điều rằng: "Trên đời này không hề tồn tại tình yêu giữa nam và nữ!"

Nguồn: Hollywoodlife