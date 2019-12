Selena Gomez có cả chục hình xăm nhỏ xíu xinh muốn xỉu, đảm bảo nàng nào sợ xăm trổ cũng muốn "quất" ít nhất một hình

Một trong những hình xăm của Selena gây chú ý gần đây chính là chiếc hình xăm đôi dấu mũi tên với Julia Michaels. Cả 2 bị nghi ngờ yêu đương đồng giới khi Selena còn chú thích bên dưới bức ảnh là "My arrow points to you forever" (tạm dịch: mũi tên của tôi mãi mãi hướng về bạn). Không bàn luận đến ý nghĩa sâu xa, nhưng phải thừa nhận đây cũng là một tatoo đơn giản mà cá tính.