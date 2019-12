Nước hoa Le Labo "fake" bán nhan nhản tại Việt Nam: 4 chú ý bạn nên thuộc nằm lòng kẻo rước nhầm đồ đểu

Font chữ in giữa hàng thật, hàng nhái tất nhiên sẽ giống nhau nên bạn cần xem độ sắc nét trên tem thế nào đã, nếu chữ in mờ nhạt thì hãy khoan "múc" về nhé. Thay vào đó, hãy tìm thêm vài chỗ bán hàng khác để so sánh xem sao. Nhiều người còn truyền tai nhau rằng nếu thông tin ở phần Labeled có chữ "in DFS", "in Moscow" hay "by Sophie" thì đó dễ là hàng nhái.