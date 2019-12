Rời xa vòng tay YG là bão tố: CL ra hẳn 2 MV comeback sau 3 năm, chẳng rình rang và cũng nhanh chóng... biến mất trên BXH nhạc số

Đã ba năm kể từ khi "Lifted" được cho ra đời, đến bây giờ cựu trưởng nhóm 2NE1 mới có thể chính thức quay lại với con đường âm nhạc. Ngày 4 tháng 12, cô đã bắt đầu chặng đường mới khi cho ra mắt hai ca khúc “+ DONE161201+” và “+ REWIND170205+.” trên trang Youtube chính thức của mình.

Nhưng có vẻ như CL chọn thời điểm... hơi sai, khi mà mọi spotlight ngày hôm đó đều đổ dồn về lễ trao giải MAMA 2019 cùng rất nhiều sự kiện khác của Kpop khiến màn comeback của CL... âm thầm đến "mất hút".

CL cuối cùng đã trở lại với âm nhạc.

Bàn về lần comeback đầu tiên sau khi rời YG của CL, đây là những ca khúc đầu tiên trong album sắp được phát hành mang tên "In The Name Of Love 1", một dự án với sự góp mặt sắp tới của những ngôi sao Kpop trong tháng tới.



Theo phát ngôn viên, hầu hết những ca khúc trong album đều đã được CL hoàn thành từ 3 năm trước nhưng lại không thể phát hành "do hoàn cảnh của cô ấy". Mỗi bài hát được đánh số tương ứng với ngày chúng được hoàn thành, như một cuốn nhật ký mang đầy âm nhạc kể về cảm xúc của cô trong quãng thời gian khó khăn đó.

CL quay MV qua điện thoại của chính mình

Từ một người nhóm trưởng của 2NE1, girlgroup hàng đầu thế hệ 2 vào lúc bấy giờ cho đến việc bị đóng băng các hoạt động trong thời gian dài, thậm chí MV quay xong cũng không thể ra mắt. Khó có thể nói CL đã trải qua một khoảng thời gian dễ chịu khi không thể sống được với những gì mình đam mê.

Đây cũng là bước đi độc lập đầu tiên của cựu trưởng nhóm 2NE1 sau khi chính thức tuyên bố chấm dứt hợp đồng với YG Entertainment. Những khó khăn mà CL phải trải qua cũng đến một phần lỗi không nhỏ từ công ty quản lý khi liên tục "đóng băng" các hoạt động của cô, bất chấp mong muốn được phát hành từ nghệ sĩ.

Ca khúc quay lại những hình ảnh đẹp của CL và bạn bè

Hai ca khúc được phát hành dưới dạng video trong cùng 1 ngày, “+ DONE161201+” được quay dưới dạng một clip dọc do chính CL chỉnh sửa trong điện thoại của cô. Video có sự tham gia của những ngôi sao nhưng Taeyang (BigBang), Dara, Minzy, Lee Hi, Sohee,.. Trong khi đó, "+ REWIND170205 +" là một loạt các hình ảnh chưa được công bố về quãng thời gian trong quá khứ khi cô còn ở bên Mỹ.

Bài hát mới của CL đứng ở vị trí thứ 100 trên BXH Melon

Sau 1 ngày ra mắt, cả hai ca khúc của CL vẫn còn khá lận đận trên các BXH nhạc số, chỉ có duy nhất "+DONE161201" lọt vào Top 100 Melon, rõ ràng con đường âm nhạc của cô sắp tới sẽ còn rất nhiều khó khăn.

Thế nhưng ít nhất cho đến lúc này, CL đã được sống với đam mê âm nhạc, được tự do sáng tạo, sản xuất, đó là điều chúng ta nên chúc mừng cô vào lúc này.