"Rapper soán ngôi BIGBANG" cùng 3 thành viên nhóm nhạc đình đám thế hệ 2 "đại náo" Kpop nửa cuối tháng 1

Bước sang tháng đầu của năm 2019, Kpop đã đi vào quỹ đạo vốn có với nhiều sản phẩm âm nhạc mới đến từ loạt nghệ sĩ từ kì cựu đến tân binh. Nửa cuối tháng 1 này, gần 20 ca sĩ và nhóm nhạc sẽ "hâm nóng" đấu trường Kpop trước khi đón Tết Nguyên đán vào đầu tháng 2.

15/1

Minhyuk (BTOB) sẽ trở lại với nghệ danh HUTA cùng full album "HUTAZONE" có sự kết hợp với thủ lĩnh của (G)I-DLE là Soyeon trước khi lên đường nhập ngũ vào tháng 2 tới. Hai idolgroup mới của Kpop: ATEEZ và FAVORITE lần lượt trình làng mini album mới là "TREASURE EP.2" : Zero To One" và "LOCA".

ATEEZ, FAVORITE và Minhyuk (BTOB)

16/1

Nhóm của "mỹ nam truyện tranh" Eunwoo là ASTRO tái xuất với full album đầu tay "All Light" và ca khúc chủ đề "All Night" sau 1 năm 2 tháng kể từ lần comeback cuối. Nhóm nữ Dreamcatcher tung ca khúc kỉ niệm 2 năm ra mắt mang tên "Over The Sky" để bày tỏ lòng biết ơn với fan.

ASTRO và Dreamcatcher

17/1

WayV – nhóm nhạc được xem như phiên bản Trung Quốc của NCT – chính thức ra mắt công chúng vào 17/1. Giọng ca nam với nhiều bản hit thống trị các BXH nhạc số – Paul Kim comeback với single "Green Light".



WayV và Paul Kim

18/1

Rapper học sinh bước ra từ "High School Rapper 2" HAON cho ra mắt sản phẩm mới "Flower". Năm ngoái, anh cùng VINXEN đã soán ngôi "Flower Road" của BIGBANG để đạt danh hiệu cao quý nhất iChart là "Perfect All-kill" với bài hát "Barcode".

HAON

20/1

Cựu thành viên B.A.P là Yongguk sẽ "cho ra lò" ca khúc mới "Hikikomori" sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ TS Entertainment. Thành viên T-ARA là Hyomin "xuất xưởng" single dọn đường "U Um U Um" trước khi tung mini album hoàn chỉnh vào tháng 2 tới.

Yongguk và Hyomin (T-ARA)

21/1

SEVENTEEN có màn tái xuất với mini album thứ 6 "You Made My Dawn" sau single dọn đường "Getting Closer" phát hành cuối tháng 12 vừa qua. "Em gái AOA" – Cherry Bullet ra mắt cùng ngày với single album đầu tay "Let's Play Cherry Bullet". Nam ca sĩ Hwang Chiyeol phát hành full album thứ 2 "The Four Seasons".

SEVENTEEN, Cherry Bullet và Hwang Chiyeol

24/1

Tiffany (SNSD) trở lại với single "Born Again". Khi thông báo tái xuất, cô đã xóa hết ảnh trên Instagram khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên.

Taehyun (HOTSHOT) trình làng mini album đầu tay "biRTHday" với một số ca khúc do anh viết lời.

Tiffany (SNSD) và Taehyun (HOTSHOT)

25/1

Junho (2PM) "xuất xưởng" album thứ 2 "TWO" vào đúng ngày sinh nhật của mình sau khi bận rộn với công việc diễn xuất.

Junho (2PM)

30/1

"Im hơi lặng tiếng" gần cả năm sau khi "cho ra lò" ca khúc cực phẩm "BLACK DRESS" hồi tháng 2 năm ngoái, CLC được CUBE xác nhận trở lại với mini album thứ 8 có cái tên đầy tham vọng "No.1". Sau khi bỏ lỡ "La Vie en Rose" vào tay IZ*ONE, nhóm hứa hẹn sẽ comeback bùng nổ trong thời gian tới.

CLC

Trong số những nghệ sĩ trên, có 3 người thuộc các nhóm nhạc đình đám thế hệ 2 như Hyomin (T-ARA), Tiffany (SNSD) và Junho (2PM). Với kinh nghiệm dày dạn, những thần tượng này khiến netizen nóng lòng không biết sẽ mang đến những điều mới mẻ gì sắp tới.

Ngoài ra, "em gái TWICE" còn được giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin sẽ ra mắt cuối tháng 1 nhưng JYP chỉ thông báo sẽ quyết định ngày ra mắt sau khi có đã bàn bạc kĩ lưỡng.

Nguồn tham khảo: Soompi