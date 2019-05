Quấn rèm cửa lớp học thành váy đi khắp trường, nữ sinh nhận bão like nhờ thần thái sang chảnh không kém bất kì nàng công chúa Disney nào

Thời cắp sách đến trường luôn là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong lòng mỗi người. Những trò đùa tinh nghịch cùng bạn bè, những lần trốn tiết đi chơi hay đôi lần mải mê ngủ gật trong lớp… sẽ là những kỉ niệm đáng nhớ, đi theo kí ức mãi về sau của mỗi học sinh. Cho dù mỗi năm có hàng trăm nghìn bạn học sinh rời trường, nhưng với độ tinh quái của "nhất quỷ - nhì ma – thứ ba học trò", học sinh ngày nay vẫn luôn biết cách lưu lại những kỉ niệm học trò theo những cách độc lạ nhất.



Những ngóc ngách trong trường thường đã được các anh chị khóa trên "oanh tạc", review khắp các mặt trận fanpage nên để chụp được những tấm hình thật lạ đòi hỏi các bạn khóa dưới không chỉ sáng tạo mà còn phải thật thần thái sang chảnh cơ. Bộ ảnh của cô bạn dưới đây là một ví dụ điển hình. Mới đăng trên diễn đàn Trường Người Ta được ít lâu, bộ ảnh "How to kỷ yếu cho ngầu" của cô bạn Ngọc Nhi (học sinh lớp 9/4, trường THCS Tân Hòa, Đồng Tháp) đang thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh ngay lập tức nhận được nhiều lượt comment với tốc độ like và share tăng nhanh chóng mặt.

(Ảnh: Đinh Phan)

(Ảnh: Đinh Phan)

Ai cũng công nhận rèm cửa là đồ đa dụng nhất trong lớp khi vừa dùng để lau bảng, chùi tay, chùi son vừa dùng chùi nước mắm nước ngọt đổ ra bàn… Thậm chí qua bàn tay cô bạn Nhi Ngọc, rèm cửa liền trở thành đạo cụ cho các bạn trẻ tha hồ chụp ảnh sống ảo. Với châm ngôn "Đưa rèm cửa đi muôn nơi", các bạn trẻ nhiệt tình đem chiếc "váy" độc đáo này check-in từ bục giảng, hàng lang trường cho đến cả bồn rửa tay hay bụi cỏ trong sân. Mỗi tọa độ dẫu quá quen thuộc nhưng với sự "có tâm" của người chụp và thần thái của bạn mẫu đã khiến cộng đồng mạng nhất loạt "ngả mũ" rầm rầm trước những shoot ảnh độc đáo này.

(Ảnh: Đinh Phan)

(Ảnh: Đinh Phan)

Dưới phần bình luận, bên cạnh những lời khen cho dàn ekip siêu có tâm và phóng thái tự tin chuẩn "công túa" của bạn mẫu, cư dân mạng cũng băn khoăn không ít trước "độ sạch sẽ" của tấm rèm cửa bạn gái quàng lên.

Hãi My: "Kỷ yếu dạo này mặn ghê, có mấy kiểu tung váy đá váy nhìn sịn xò quá nè. Đúng là khi bạn muốn làm công chúa nhưng điều kiện không cho phép".

Uyen Vu: "Quan trọng bạn chụp có tâm hết sức, chứ thần thái có tốt mà bạn chụp không có tâm là thua luôn".

Ngo Thu Trang: "Em đã rất dũng cảm khi dựt cái rèm ra làm váy công chúa. Em thật ra là một cô bé sáng tạo, dám phát huy cái ngầu của mình trước cái trưa nắng 40 độ".

Đỗ Luyến: "Bạn nữ có tố chất làm mẫu ảnh nhưng cẩn thận nha, mấy cái rèm từ khi trường được xây lên đến nay chưa được giặt một lần nào".

Kiều Oanh: "Với trường mình dựt rèm ra quấn như vậy là khỏi thi tốt nghiệp nữa vì hạnh kiếm yếu gọi tên bạn rồi. Mà thôi năm cuối, thử một lần chơi lớn xem các thầy cô có trầm trồ".

Nếu các bạn học sinh có ý định bắt trend thì hãy nhớ xin phép nhà trường và thầy cô trước khi tự ý dựt rèm cửa xuống nhé!