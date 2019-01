Qua thời “gái già” sang chảnh, Ninh Dương Lan Ngọc xấu “lây” cả Chi Pu ngay tập 1 “Mối Tình Đầu Của Tôi”

Ngay trong tập 1 phim Mối Tình Đầu Của Tôi, An Chi (Ninh Dương Lan Ngọc) đã khiến tất cả mọi người xung quanh bàng hoàng trước nhan sắc "nổi bật" của mình. Đối lập với điệu nhạc sập xình, những "nam thanh nữ tú" xinh đẹp là cô gái An Chi với vẻ ngoài không được mấy ưa nhìn. Mái tóc của cô xù lên như một con nhím, hai má ửng đỏ lấm chấm tàn nhan,... khiến cho những vị khách nơi cô làm thêm xua đuổi cô như "đuổi tà".



Vì quá xấu xí, An Chi bị khách đuổi ra khỏi chỗ phục vụ để tìm người xinh đẹp hơn

Ấy vậy mà An Chi lại có một cô bạn vô cùng xinh đẹp, sang chảnh – Hạ Linh (Chi Pu). Hạ Linh là bạn cùng phòng và đồng thời cũng là bạn thân nhất của An. Hôm nay chính là sinh nhật của Hạ Linh nên An Chi phải gấp rút chạy từ chỗ làm thêm đến bữa tiệc để chúc mừng cô. Cũng tại buổi liên hoan này, khán giả được dịp thấy rõ vẻ ngoài quyết định đến cách mọi người đối xử với nhau như thế nào.

An Chi đến dự bữa tiệc sinh nhật bạn thân với cơ thể bốc mùi trầm trọng

Trong khi đó, bạn thân của cô - Hạ Linh hiện lên là cô gái xinh đẹp, sang chảnh

Ngay lúc xuất hiện tại buổi tiệc, An Chi đã bị những chàng trai xung quanh chỉ trỏ và có cái nhìn không mấy thiện cảm về nhan sắc của mình. Cô bỏ qua những ánh nhìn đó cho đến khi cả An Chi và Hạ Linh cùng nhau rơi xuống bể bơi. Trong khi Hạ Linh được biết bao nhiêu người nhảy xuống cứu thì An Chi lại chẳng có ai ngó ngàng và cô phải tự tìm cách ngoi lên. Sau sự cố đó, An Chi lẳng lặng đi về, vừa lầm lũi đi dưới mưa vừa suy nghĩ về tất cả những gì xảy ra xung quanh mình.

An Chi suy nghĩ rằng mình chỉ là một vai quần chúng và thậm chí không có lời thoại

Sáng hôm sau, An Chi vẫn vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặc dù ở cùng nhà nhưng hai cô gái có cuộc sống đối lập nhau hoàn toàn. Nếu như lúc thức dậy, Hạ Linh chăm sóc da kỹ càng bao nhiêu thì An Chi lại cẩu thả bấy nhiêu. Nếu như Hạ Linh có bữa ăn sáng cực "healthy" bấy nhiêu thì An Chi lại phải ăn cơm nguội. Và nhất là tuy cùng tuổi nhưng Hạ Linh đã có một công việc ổn định ở một khách sạn danh tiếng thì An Chi vẫn phải vất vả đi tìm việc.

Cả hai cô gái đối lập với nhau từ cuộc sống đến công việc

Hôm nay, An Chi có buổi phỏng vấn vào tạp chí thời trang Her Mode. Mặc dù cô bạn cùng phòng đã nhắc nhở An Chi nên mặc quần áo thời trang hơn nhưng cứ nhìn vào cách phối đồ của cô đã thấy chán nản, không khác gì một chú tắc kè hoa lòe loẹt.



Phong cách phỏng vấn "tắc kè hoa" của An Chi, đã thế lại còn hậu đậu

Vì có "guu" thời trang "lạ", cô ngậm ngùi bước ra khỏi thang máy vì đã quá tải

Tại buổi phỏng vấn, An Chi đã có màn trả lời "bá đạo" khiến cho nhà tuyển dụng phải "lắc đầu" ngao ngán. Trong khi các ứng viên khác tốt nghiệp các trường đại học có danh tiếng, thông thoại nhiều ngoại ngữ thì An Chi bình thản trả lời: "Em tốt nghiệp Đại học tại chức, chuyên ngành Quản lý nhà nước" cùng những kinh nghiệm "dày dặn" của mình. Theo cô chia sẻ, cô từng làm việc cho 3 công ty nhưng hễ đến công ty nào là công ty đó phá sản. Nghe đến đây, nhà tuyển dụng bắt đầu nhìn nhau và "bó tay" toàn tập.

Câu trả lời phỏng vấn ngô nghê...

... Khiến nhà tuyển dụng ái ngại

Nhìn chung, Mối Tình Đầu Của Tôi có một màn mở đầu khá ấn tượng, đủ để khán giả hiểu rõ tính cách của một số nhân vật trong phim. Tuy nhiên, thời lượng của bộ phim quá ngắn khiến cho khán giả chưa kịp nắm rõ đầu đuôi câu chuyện thì đã vụt tắt. Hơn nữa, có vẻ như Ninh Dương Lan Ngọc đang cố gồng lên để giống với nữ chính Hwang Jung Eum phiên bản Hàn.

Tập 2 Mối Tình Đầu Của Tôi sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20h thứ Năm ngày 16/1 trên kênh VTV3.