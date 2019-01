Nội dung cả tập 1 "Mối Tình Đầu Của Tôi" chỉ bằng... 10 phút bản gốc, khán giả đang xem "Cô Dâu 8 Tuổi" bản Việt?

Được làm lại từ bộ phim từng đình đám xứ Hàn She Was Pretty nên Mối Tình Đầu Của Tôi trước khi lên sóng được khá nhiều kỳ vọng và mong chờ. Thế nhưng, bản chiếu trước tập 1 của phim lại quá ít về nội dung lẫn thời lượng nên dẫn đến một vấn đề là với tốc độ như thế này, 60 tập của phim có dông dài và lê thê như Cô Dâu 8 Tuổi?

"Mối Tình Đầu Của Tôi" tên phim thì dài nhưng thời lượng tập phim thì ngắn.

Tốc độ của mạch truyện trong bản Việt của She Was Pretty chậm hơn rất nhiều so với bản gốc. Tập 1 của bản gốc kết thúc ở đoạn cô nàng Hye Jin (Hwang Jung Eum) phát hiện ra cậu bạn "gà bông" của mình, anh chàng Ji Sung Joon (Park Seo Joon) chính là phó tổng biên tập của tạp chí The Most, nơi cô làm việc. Thế nhưng, ở bản Việt, tập 1 của phim lại đắm chìm trong buổi tiệc sinh nhật của Hạ Linh (Chi Pu, Min Ha Ri ở bản gốc) và cho đến hết tập 1 An Chi (Ninh Dương Lan Ngọc, Hye Jin) thậm chí còn chưa hoàn thành phần phỏng vấn xin việc để vào làm cho tạp chí thời trang danh tiếng.

Nếu so về thời lượng phim, thì 20 phút tập 1 của Mối Tình Đầu Của Tôi chỉ đưa ra được 1/6 khối lượng nội dung so với bản gốc, nghĩa là chỉ bằng khoảng... 10 phút đầu phim. Và với tốc độ như thế này, thì bản Việt sẽ phải mất gần... 2 tuần mới băt kịp nhịp độ của bản gốc.

Cuối tập 1, Hye Jin đã phát hiện ra "tình cũ" sẽ là sếp của mình trong khi cô nàng An Chi vẫn chưa xin vào được tạp chí thời trang để làm việc.

Nhịp phim chậm là một vấn đề nhưng còn vấn đề nữa là Mối Tình Đầu Của Tôi khá dông dài và mất thời gian trong những tình tiết phụ. Cô nàng An Chi dành khá nhiều thời gian để... khóc dưới mưa. Trong khi ở bản gốc, Hye Jin chỉ cần một đoạn độc thoại ngắn trên đường về nhà là đã đủ để diễn giải mọi nỗi niềm của mình.

Cả hai dành hơi nhiều thời gian ở bữa tiệc sinh nhận của Hạ Linh.

Phân cảnh của anh chàng Nam Phong (Bình An) trong tập 1 cũng chiếm khá nhiều thời lượng không cần thiết. Nam Phong tốn thời gian ngồi xếp một bức tranh tới hai lần. Một lần ở hiện tại và một lần ở quá khứ. Thay vì sử dụng các thủ pháp quay để tiết kiệm thời lượng, các đạo diễn thực sự đã để khán giả phải ngồi xem một bức tranh được ghép đi ghép lại hai lần bởi... cùng một người.

Cùng một bức tranh được ghép đi ghép lại nhiều lần.

Tập 1 với tốc độ như thế này đã kết thúc mà chưa đặt ra vấn đề lớn nhất của cả phim cho khán giả và giới thiệu những mối quan hệ giữa các nhân vật chính với nhau. B Trần thậm chí còn chưa xuất hiện trong tập 1. Nhưng tập đầu vẫn hoàn thành được một nhiệm vụ cơ bản đó là giới thiệu tạo hình, tính cách của những tuyến nhân vật chính, phụ trong phim đến người xem. Thực ra thì tốc độ của diễn biến câu chuyện trong những tập về sau vẫn chưa biết được là sẽ nhanh hay chậm thế nào vì điều này còn tùy thuộc vào đạo diễn. Nhưng cần lưu ý là với tốc độ chậm chạp và thời lượng quá ngắn ngủi thế này, thì càng về sau phim sẽ càng đuối và các đạo diễn sẽ phải chạy vắt chân lên cổ để có một cái kết hợp lý.

Mối Tình Đầu Của Tôi lên sóng phục vụ khán giả trên kênh VTV3 vào lúc 20g các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.