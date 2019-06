Phỏng vấn đặc biệt "nhện nhí" Tom Holland: Làm việc với chú Robert là trải nghiệm tuyệt vời nhất trên đời!

BÀI VIẾT CÓ TIẾT LỘ NỘI DUNG PHIM TỪ "THÁNH SPOIL" TOM HOLLAND. XIN ĐỘC GIẢ CÂN NHẮC.

Với các fan Marvel, đặc biệt là vũ trụ điện ảnh MCU, phân cảnh Spider-Man cướp đi chiếc khiên của Captain America trong Civil War sẽ mãi là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất. Sau nhiều năm xa xứ, người nhện cuối cùng đã trở về với vòng tay "mẹ đẻ". Đặc biệt hơn nữa khi "Nhện Nhí" Peter Parker do "hàng Anh" Tom Holland thủ vai. Marvel và Sony thật sự đã casting quá xuất sắc, Tom thật sự là một anh chàng "lắm mồm" từ trong phim ra ngoài đời.

Tại buổi phỏng vấn đặc biệt với Tom về trong sự kiện ra mắt Spider-Man: Far From Home (Người Nhện: Xa Nhà) tại Bali (Indonesia), dù đã cố gắng không "spoil" bất kì chi tiết nào nhưng cậu bé vẫn vô tư tiết lộ chi tiết động trời liên quan đến phim. Ngoài ra, anh chàng cũng không quên tri ân đến người thầy của mình là Robert Downey Jr. - Iron Man tuyệt vời nhất của chúng ta.

Với Peter Parker thì Tony Stark là tất cả, là người dẫn dắt cậu bé đến với Avenger. Vậy với Tom Holland, thì Robert Downey Jr có ý nghĩa như thế nào?

Chú Robert là người cực kì quan trọng trong sự nghiệp và cũng là người mà tôi luôn nể phục ngay cả trước khi được quen chú. Khi có cơ hội hợp tác và thân thiết với chú Robert, với tôi đúng là như giấc mơ thành hiện thực vậy. Tôi yêu chú Robert nhất, tôi thấy mình siêu may mắn luôn khi đã có cơ hội được gặp một con người như chú Robert. Chú ấy không chỉ là người cực kì chuyên nghiệp trong công việc mà còn là người cực kì tử tế với mọi người xung quanh nữa. Được làm việc cùng chú Robert là trải nghiệm tuyệt vời nhất đời mà tôi từng có.

Trong các tác phẩm kinh dị hoặc những bộ phim như Harry Potter, Lord of The Ring, nhện là nhân tố góp phần gây sợ hãi, lạnh gáy cho người xem. Nhưng ngược lại, Spider Man đã đem đến một góc nhìn khác về loài vật này. Trong Spider Man, nhện lại là một con vật thú vị. Bạn nghĩ mối liên kết giữa Nhện và Spider Man là gì?

Spider Man có khả năng bám vào tường, leo tường giống một con nhện. Ngoài ra, Spider Man còn có một khả năng gọi là "Spider-Sense" (linh tính của nhện), khả năng này giúp cho anh ta có thể cảm nhận được nguy hiểm trước khi nó ập tới. Khả năng này có thật với loài nhện luôn đó nha mọi người. Tôi thấy thật ngầu khi bộ phim đã biến loài nhện trở nên thân thiện hơn trong mắt mọi người. Cơ mà nó có tốt cỡ nào thì tôi vẫn sợ loài nhện một phép luôn. Hôm trước tôi có buổi phỏng vấn với chú Jake Gyllenhaal, ở đó người ta có một con nhện lông Tarantula to đùng và mọi người kêu tôi cầm nó lên chụp ảnh cùng. Tôi từ chối ngay và luôn vì cháu hãi con đó lắm.

Trong phần trước, khán giả có thể thấy rõ được phản diện chính là ai nhưng phần phim Spider Man: Far From Home này lại khá mập mờ. Phản diện chính của phần phim này là ai? Vai trò của Mysterio trong phần phim này là gì? Và Spider Man sẽ chiến đấu vì điều gì trong phần phim Far From Home này?

Mysterio và Spider Man là cùng một phe đó, họ là đồng đội của nhau. Cả hai sẽ bắt tay nhau để cùng đối phó với những con quái vật được tạo ra bởi cái búng tay của Thanos. Đại khái là cái búng tay đó đã khiến cho vũ trụ có một vết rách không gian, thế là mấy con quái vật đến từ những chiều không gian khác đó tràn đến Trái Đất. Mấy con quỷ yêu đến để phá hủy hành tinh, vì thế nên mới cần đến Spider Man và Mysterio cứu thế giới. Tôi thấy phần phim tiếp theo này sẽ rất thú vị, hài hước và đầy kịch tính.

Cảm nhận của Tom khi làm việc cùng Samuel L Jackson? Nghe nói 2 chú cháu là bạn bè thân thiết?

Tôi là fan cứng của chú Sam từ xưa đó. Chú ấy là một trong diễn viên thành công nhất ở lĩnh vực điện ảnh. Từ bé đã là fan cuồng Marvel rồi nên khi mà biết mình được làm việc với Nick Fury tôi mừng lắm. Tôi với chú ấy thân nhau nhờ chơi golf. Chú Sam chơi golf siêu cực, siêu hơn tôi nhiều nên tôi tức dữ lắm vì toàn thua. Có một lần đang chơi, tôi kể với chú ấy chuyện mình hay cá độ chút đỉnh khi đi đánh golf cùng bố và anh trai. Xong chú ấy lại đi kể chuyện chú được đi đánh golf với Michael Jordan và Tiger Woods làm tôi "quê độ" dễ sợ. Chuyện đi đánh golf với Tiger Wood và Michael Jordan của chú ấy đè bẹp câu chuyện cháu vừa kể luôn. Ngoài "vấn đề" đó ra thì tôi thích chú Sam, bộ phim này thật may mắn khi có chú góp mặt trong đó.

Spider Man mới này là về Spider Man ở tuổi thiếu niên, nên ở góc độ nào đó cũng là một bộ phim dành cho thanh thiếu niên và học đường, liệu trong phim có những phân cảnh nào nói rõ hơn về khía cạnh này không?

Tôi nghĩ là mối quan hệ giữa Peter Parker và MJ chính là khía cạnh học đường, tuổi teen mà tác phẩm này đề cập đến. Dù nó không phải là cuộc tình đậm chất Hollywood hay là một chuyện tình lãng mạn, đơn giản là mộ quan hệ của 2 đứa hơi "trẻ trâu" thôi, có thể coi nó một mối tình "gà bông" cũng được ạ. Peter lúc nào cũng toát mồ hôi hột khi ở cạnh MJ và ngược lại. Cả hai không biết nói gì với nhau, và khi hai người muốn nắm tay thì lại không dám vì sợ. Cái vụ này y chang chuyện tình yêu đời của mị nè. Tôi dở chuyện yêu đương nhất trần đời.

Nhưng tôi nghĩ những phân cảnh này thú vị lắm vì ai trên đời này cũng từng trải qua thời gian yêu đương tuổi teen như thế, nên khi xem phim ai cũng sẽ đồng cảm được. Mọi người cũng từng crush một người nào đó khi còn trẻ mà đúng không? Tôi thấy thật vui khi có thể đem những cảm xúc đó lên màn ảnh cho khán giả cùng thưởng thức.

Đến nay Spider Man đã trải qua ba thế hệ trong lòng khán giả. Vậy Spider Man trong phần phim Far From Home có những đặc điểm gì để kết nối với các đối tượng người xem khác nhau?

Tôi nghĩ là với thế hệ các em nhỏ, chỉ cần hỏi các bé màu yêu thích là màu gì thì chắc chắn đều sẽ chọn Đỏ hoặc Xanh là màu của bộ suit Spider Man. Còn đối với các bạn trẻ tuổi teen như tôi và anh của mình thì lại thích xem những thứ khiến mình đồng cảm, dễ thấu hiểu và họ cũng thích xem một siêu anh hùng gần gũi hơn với đời sống.

Ví dụ nha, Tony Stark là tỷ phú rồi nên chắc chắn không hề gần gũi rồi đấy, Thor thì là thần nên cũng không luôn, Captain America thì lại là một siêu chiến binh nên cũng không thân thiện mấy với hiện tại nốt. Chỉ có Peter Parker là một cậu bé bình thường, vẫn đi học đều đều, vẫn vật vã với bài tập về nhà, vẫn đang hoang mang tuổi dậy thì, và vẫn đang loay hoay tìm cách có bạn gái.

Tôi khá chắc là tất cả mọi người ở một thời điểm nào đó trong đời đều đã từng trải qua những chuyện thế này. Còn đối với những thế hệ lớn hơn, tôi nghĩ là khi xem phim nó có thể nhớ lại thời đi học và thời kì khó khăn của bản thân. Cháu nghĩ là chú Jon Watts đã làm rất tốt việc liên kết những tình tiết khiến cho mọi thế hệ đều có thể hiểu và đồng cảm khi xem bộ phim.

Đang có sự thay đổi xu hướng trong các phim siêu anh hùng. Ngày xưa phim siêu anh hùng thì nhân vật chính lúc nào cũng là người siêu phàm cứu thế giới nhưng giờ đây thì các bộ phim sẽ thiên về ý thức cộng đồng, fanservice nhiều hơn. Bạn nghĩ sao về việc này?

Tôi nghĩ điều đó là tốt chứ ạ, vì nó làm cho bộ phim thực tế hơn rất nhiều. Ngày xưa phim siêu anh hùng toàn là có một người siêu phàm, bay vèo tới cứu thế giới khỏi thảm họa mà người đó hoàn toàn không có một điểm yếu gì luôn. Còn bây giờ, mấy nhân vật như Peter Parker thì lại khác, Peter chỉ là một cậu bé bình thường như bao người nhưng tình cờ lại được ban cho sức mạnh đặc biệt. Peter hoàn toàn không biết làm gì với những khả năng này và cách sử dụng nó ra sao. Trong phần mới thì sẽ nói về việc Peter muốn nghỉ làm Spider Man một thời gian vì cậu đã kiệt sức sau sự kiện Endgame. Nhưng trong bộ phim này, Peter đã hiểu ra được nhiệm vụ cao cả của Spider Man không phải là thứ mà cậu muốn nghỉ là nghỉ được.

Tom thích làm ai hơn, Spider Man hay Spoilerman nè?

Nãy giờ mị chưa spoil câu nào nha. Tôi khá tự tin bữa giờ mình làm tốt, vì đợt quảng bá lần này tôi cẩn thận mồm miệng lắm. Tại tôi lúc nào cũng có cảm giác bị súng của Marvel nhắm sẵn trên đầu rồi nếu mình nhỡ mồm spoil. Nên đợt này tôi cực kì cố gắng trong việc giữ mồm giữ miệng luôn.

À để tôi kể cho mọi người nghe, có đợt chú Kevin Feige thuê một chiếc bus để cùng dàn diễn viên đi tới gặp những người hâm mộ. Mọi người có đi đến các rạp phim để tạo bất ngờ cho fan và tôi được cầm mic chuẩn bị ra chào. Lúc đó là mọi người trong rạp đang chuẩn bị xem phim nhưng không hiểu sao chú biên kịch của Infinity War lại nói với tôi là mọi người trong rạp vừa xem xong. Tại phần cuối của Infinity War thì tôi chết nên thế là cháu cầm mic hùng dũng bước ra hét to: "Đừng lo lắng quá mọi người ơi, cháu còn sống nhaaaa" cho nguyên rạp vì nghĩ sẽ buồn cười lắm. Ai dè hổng ai cười hết mà ai cũng đơ như cây cơ luôn. Xong tôi nhìn qua cánh gà thấy chú Joe và Anthony đang nói thầm ra hiệu cháu may mồm lại.

Tôi còn hoang mang nói là "Ủa sao vậy mọi người biết hết rồi mà, cháu chưa chết thật đâu." Trong khi nguyên rạp chưa ai xem phim hết vậy mà cháu đã spoil nguyên phim cho nguyên cái rạp cả ngàn người luôn.

Tom cảm nhận về cái chết của Iron Man trong Endgame và sức ảnh hưởng của nó tới vũ trụ Marvel?

Tôi sốc toàn tập vì Iron Man có sức ảnh hưởng rất lớn trong vũ trụ điện ảnh Marvel nên mất đi chú ấy sẽ là một mất mát cực kì to lớn. Khi mọi người nói về chuyện này, tôi còn nghĩ là mình bị lừa cơ, làm gì có chuyện Iron Man lại chết cơ chứ. Biên kịch không dám làm chuyện đó đâu. Tôi đảm bảo là chú ấy sẽ quay lại thôi. Ai dè biên kịch cho chú ấy chết thật. Kể cả vậy tôi vẫn rất kinh ngạc với cách mà họ làm về cái chết của Tony, nó rất đặc biệt và thể hiện sự kính trọng với nhân vật này. Tôi nghĩ bộ phim này đúng là một tuyệt tác đó.

Peter Parker từ một cậu bé bình thường đã phải đối mặt với những áp lực khi trở thành Spider Man. Cũng giống như bạn từ một người bình thường trở thành một ngôi sao được mọi người biết tới. Vậy bạn có những áp lực khi trở thành Spider Man?

Ngày còn bé khi xem các bộ phim Spider Man, tôi thần tượng chú Toby và chú Andrew lắm. Vậy nên khi đến lượt mình, tôi nhận thức được phải sống thật tử tế vì sẽ có những đứa trẻ trên toàn thế giới này thần tượng tôi. Hơn ai hếtk, phải hiểu được mình đang có một nhiệm vụ cao cả là trở thành một hình mẫu tốt để các thế hệ trẻ noi theo.

Tôi cố gắng làm tốt nhất có thể, như là đi làm từ thiện cùng gia đình, kiểm soát cách cư xử khi ở nơi đông người và đối xử với mọi người thật tốt. Tôi luôn cố để trở thành một tấm gương cho người khác nhìn vào. Đối với tôi chuyện này là phần rất quan trọng, khi trở thành một diễn viên, một hình mẫu. Vì tôi đóng vai siêu anh hùng mà, nên ngoài đời cũng phải sống tốt để giữ gìn hình ảnh đó với khán giả chứ.

Spider Man là một nhân vật biểu tượng của màn ảnh và đã được tái hiện nhiều lần. Bạn có sợ việc không thoát khỏi cái bóng của Spider Man giống Andrew và Toby không?

Không, tôi không nghĩ như thế đâu. Thật ra tôi còn chả bao giờ muốn thoát khỏi cái bóng đó cơ. Vì tôi cực kì yêu thích nhân vật này, thậm chí còn nghĩ rằng thật quá may mắn khi đượcSX lựa chọn. Nếu mà ai cho tôi đóng vai Peter Parker tới khi 80 tuổi tôi cũng chịu luôn.

Cảm giác ra sao khi mặc bộ suit của Spider Man và biến hóa từ Tom Holland thành Spider Man?

Khi mặc bộ suit Spider Man lên, tôi có cảm giác có dòng điện chạy qua mình, như thể được trở về tuổi thơ và cảm giác đó cực kì hạnh phúc. Và hế là tôi đem những cảm xúc đó vào thẳng phim. Nói chung cảm giác chỉ là vui muốn chết khi được mặc bộ đồ Spider Man.

Phiên bản Spider Man của bạn không dựa theo bản gốc hoàn toàn mà tự biến hóa thêm những tuyến nhân vật riêng. Như MJ không phải là Mary Jane. Đã có sự đa chủng tộc trong các tuyến nhân vật trong Spider Man? Bạn nghĩ sao về điều này?

Tôi nghĩ là điều này là nhân tố quan trọng nhất vì nó tạo nên sự khác biệt của phần phim Spider Man này so với các thế hệ Spider Man đi trước. Có một bức hình tôi và các diễn viên ngồi trên thuyền ở Venice, trong tấm ảnh đó mọi người sẽ thấy được các diễn viên đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới.

Tôi nghĩ là tác phẩm này sẽ đại diện cho thế hệ trẻ của chúng tôi ngày nay, nó đa dạng, nhiều chủng tộc nhưng mọi người rất biết cách bảo bọc lẫn nhau. Chú Jon Watts chính là người đã nhận ra được điều đó và đưa nó vào phim. Tôi nghĩ là việc bộ phim thay đổi các nhân vật Mary Jane, Ned Leeds và Flash Thompson là bước tiến rất lớn trong nền công nghiệp điện ảnh và tôi mong là điều này sẽ được tiếp diễn trong tương lai.

Cám ơn Tom Holland vì buổi phỏng vấn đặc biệt gần gũi này, chúc phần phim mới của người nhện sẽ thành công vang dội!

Người Nhện: Xa Nhà chính thức công chiếu vào ngày 5/7/2019.