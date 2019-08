Phát hãi bánh trung thu, đồ nhậu Trung Quốc... siêu rẻ

Bánh trung thu Trung Quốc ồ ạt về VN, hàng VIP 70 ngàn/hộp

Bánh trung thu trứng muối chảy tràn từng gây sốt vào những mùa Trung thu gần đây với giá tiền triệu.

Năm nay, loại bánh trung thu trứng muối chảy tràn đã xuất hiện và được bày bán với số lượng lớn. Đáng chú ý, bên cạnh loại bánh được quảng cáo là hàng xách tay xịn với giá bán trên dưới 1 triệu đồng/hộp, thì còn xuất hiện loại bánh trung thu với nhân trứng muối tan chảy hàng VIP với giá bán lẻ dao động từ 130.000-150.000 đồng/hộp 6 chiếc.

Hộp bánh trung thu Trung Quốc 6 chiếc giá sỉ 70.000 đồng

Không chỉ được quảng cáo là dòng bánh thơm ngon, nổi tiếng ở Trung Quốc, bánh còn được đóng vào hộp khá sang trọng, nhìn chẳng khác gì hộp bánh trứng chảy mà dân buôn hàng xách tay vẫn bán giá tiền triệu.

Theo một đầu mối ở Lào Cai, mỗi hộp bánh trung thu trứng chảy có 6 chiếc, một thùng 10 hộp. Nếu lấy một thùng (10 hộp) sẽ có giá sỉ là 80.000 đồng/hộp, lấy trên 100 hộp giá sẽ còn 73.000 đồng/hộp, lấy trên 200 hộp sẽ có giá 70.000 đồng/hộp.

Nhiều người đang cuồng loại bánh này và rủ mua gom chung. Song, không ít người đặt dấu hỏi về chất lượng, bởi nếu bánh được làm toàn bằng nguyên liệu chất lượng thì sao giá lại rẻ thế.

Đồ nhậu Trung Quốc bán đầy trên "chợ mạng"

Gần đây, đồ ăn vặt Trung Quốc được rao bán rầm rộ tại Việt Nam, trong đó các món ăn được bán chạy nhất là: cá cay, xúc xích ngô ăn liền, chân gà Yuyu và sữa chua. Sản phẩm có bao bì khá bắt mắt nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt theo quy định. Người bán hàng khẳng định, những món ăn này rất an toàn và còn hạn sử dụng.

Các món ăn vặt Trung Quốc rao bán rầm rộ tại Việt Nam. Tại nhiều website bán hàng trực tuyến, xúc xích ngô giá 4.000 đồng/chiếc; 210.000 đồng/15 chai sữa chua; 300.000 đồng/5 hộp cá cay, chân gà cay Yuyu giá chỉ 90.000 đồng/5 gói 80g.





Các món ăn mới lạ này dù đang bán chạy trên "chợ mạng", cạnh tranh trực tiếp với hàng có xuất xứ rõ ràng từ nhiều doanh nghiệp trong nước nhưng hiện tại chưa có thông tin nào sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam.

Nấm nhập khẩu giá nửa cây vàng một kg "gây sốt"

Nấm là loại thực phẩm được rất nhiều người ưa chuộng, nhất là những người ăn chay. Hiện trên thị trường có nhiều loại nấm với nhiều mức giá khác nhau. Nhưng có mức giá lên đến 20 triệu đồng/kg thì có lẽ chỉ có nấm Tùng Nhung được nhập khẩu từ Nhật Bản.

Nấm Tùng Nhung được sử dụng để chế biến rất nhiều món ăn bổ dưỡng. Theo những người bán loại nấm này cho biết, nấm Tùng Nhung có tên gọi là Matsutare mọc trên rễ cây thông đỏ và cho thu hái vào dịp tháng 7 Âm lịch. Để tìm ra loại nấm này và hái thì những người nông dân Nhật Bản phải đào lớp lá mục vì loại nấm này ẩn mình sát đất. Thậm chí, có những cây nấm còn ẩn mình dưới lớp đất mục khá sâu nên phải đào rất khó khăn.





Theo một người bán nấm ở Hoàng Mai, Hà Nội, nấm Tùng Nhung rất quý hiếm nên người Nhật thường dùng làm quà để biếu, tặng và lượng nấm được nhập về Việt Nam theo đường xách tay cũng rất ít nên nấm có giá đắt và nhiều người muốn mua sẽ phải đặt hàng trước.

Tôm, cua, hoa quả Mỹ về Việt Nam giá rẻ bất ngờ

Tại TP.HCM, nhiều mặt hàng thủy hải sản, nông sản của Mỹ đang có giá rẻ bất ngờ khiến người tiêu dùng thích thú.

Tại nhiều vựa hải sản lớn ở quận 1, quận Tân Bình, quận Tân Phú, tôm hùm Alaska sống loại 0,5-0,7kg/con có giá 890.000 đồng/kg, loại 0,7-4 kg/con còn sống có giá 980.000 đồng/kg. Loại tôm hùm Alaska đông lạnh hoặc hấp chín (bảo quản đông lạnh) có giá chỉ 590.000 đồng/kg.

Tôm hùm Alaska bán tại thị trường TPHCM với giá khá mềm. Ngoài tôm hùm Alaska thì loại cua hoàng đế Alaska cũng đang có giá bán mềm so với trước đây khoảng 40%. Cụ thể, cua hoàng đế sống loại từ 2 – 4kg/con có giá 1,89 triệu đồng/kg, cua hoàng đế đông lạnh có giá chỉ 950.000 đồng/kg.





Không chỉ có hải sản Mỹ mà nhiều loại nông sản khác của đất nước này cũng đang có giá khá mềm tại TP.HCM.

Điển hình, nhiều siêu thị và cửa hàng đang bán cherry Mỹ với giá từ 280.000-350.000 đồng/kg, giảm khoảng 30-35% so với trước. Dâu tây Mỹ có giá bán 500.000-600.000 đồng/kg. Trong khi trước đây, 1kg dâu tây Mỹ giá từ 700.000-800.000 đồng/kg.

Bên trong một số siêu thị lớn, táo đỏ Mỹ nhập khẩu được bán với giá chỉ 40.000 đồng/kg, rẻ gấp 2 trước đây.

Mận tím khổng lồ Trung Quốc hạ giá mạnh vẫn ế

Tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội, mận tím được quảng cáo là mận Sa Pa bày bán rất nhiều. Song điều lạ là nếu khoảng 1-2 tháng trước, loại quả này được bày bán với giá 35.000 đồng đến 40.000 đồng/kg thì nay đã hạ giá xuống 2, 3 lần, còn khoảng 10.000 đồng/kg.

Mận đen được quảng cáo là mận SaPa đang có giá siêu rẻ. Một tiểu thương ở đây lý giải, do người tiêu dùng e ngại đây là mận Trung Quốc "gắn mác" mận Sa Pa nên sức mua rất giảm sút, nhất là khi mùa mận ở Việt Nam đã vào cuối vụ. Điều này khiến người bán phải hạ giá để kích cầu.





Loại quả này chủ yếu bán ở các chợ đầu mối và chợ dân sinh, rất ít xuất hiện tại các cửa hàng hoa quả, đặc biệt là những shop hoa quả "sạch".

500 máy bơm Tàu thành hàng Việt

493 chiếc máy bơm nước đang được "hô biến" từ Made in China thành Made in Vietnam chưa kịp lưu thông ra thị trường vừa bị Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an huyện Hoài Đức thu giữ.

Ngoài lượng lớn máy bơm, đoàn kiểm tra còn phát hiện 3.500 bóng chíp điện tử và 43 kg nhãn mác có chữ "Made in Vietnam".

Doanh nghiệp đã gian lận xuất xứ hàng hoá. Trong khi đó, Cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng vừa kiểm tra 11 cơ sở kinh doanh quần áo tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm; tạm giữ: 6.567 sản phẩm quần, áo, thắt lưng các loại có dấu hiệu vi phạm giả mạo nhãn hiệu với nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam và 236 chiếc quần, áo do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.





Du khách tố 'chặt chém', nhà hàng ở Vũng Tàu bị "sờ gáy"

Ngày 1/8, lực lượng chức năng Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra đột xuất nhà hàng Hai Cây Bàng (123 Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) vì bị báo chí phản ánh dùng nhiều thủ đoạn " chặt chém " du khách.

Trước đó, ngày 30/7, từ đường dây nóng, UBND TP. Vũng Tàu nhận được phản ánh của du khách về việc nhà hàng Hai Cây Bàng có hành vi "chặt chém" du khách.

Theo ông Trần Bá Việt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP. Vũng Tàu, các nội dung báo chí phản ánh về nhà hàng Hai Cây Bàng gồm: biển quảng cáo không rõ ràng; hóa đơn tạm tính không ghi tên và địa chỉ; kinh doanh không đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm; PCCC cũng không đảm bảo; giá cao hơn so với các quán khác.