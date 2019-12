Ô tô bung cửa sau rơi học sinh xuống đường, 2 tài xế bị phạt tiền

XEM CLIP:

Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chiều nay cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế Trần Thúc Định 2,7 triệu đồng và tài xế Cao Tuấn Việt 13,9 triệu vì làm rơi học sinh khi đưa đón.

Xe đưa đón làm rơi học sinh tại huyện Trảng Bom bị tạm giữ để xử lý

Tài xế Định là người điều khiển ô tô chở học sinh lớp 1 trường tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP Biên Hòa) vào trưa 26/11 làm rơi 3 em sinh xuống đường.

Tài xế Việt làm rơi 2 em học sinh từ xe đưa đón xuống đường trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Trảng Bom vào ngày 29/11.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định xe đưa đón do ông Định điều khiển đã tháo bớt ghế, không có thiết bị chữa cháy, không có hợp đồng vận chuyển khách.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phạt Hợp tác xã dịch vụ vận tải Phát An (nơi tài xế Định làm việc) 17 triệu đồng, cấm hoạt động trong 2 tháng.

Đối với ô tô làm rơi 2 học sinh trên quốc lộ 1, cơ quan chức năng xác định tài xế không có bằng lái xe phù hợp, xe hết hạn đăng kiểm, không có phù hiệu, vận chuyển hành khách không có hợp đồng, tháo bớt ghế.

Như đã thông tin, chỉ trong vòng ít ngày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tiếp xảy ra 2 vụ xe đưa đón làm rơi học sinh xuống đường, gây bất an cho phụ huynh. Tiếp đó, vào sáng 4/12, một ô tô đưa đón học sinh trường tiểu học An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) đang trên đường đến trường thì bốc khói nghi ngút khiến học sinh phải bỏ chạy khỏi xe.