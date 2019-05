Nước ép cần tây: tại sao các chị em lại đổ xô đi mua loại bó to mà không phải bó nhỏ về ép lấy nước uống?

"Nước ép cần tây" đang là cụm từ được nhắc đến rất nhiều trong những câu chuyện của hội chị em gần đây. Sở dĩ hot và được lan truyền mạnh đến như vậy là nhờ những công dụng tuyệt vời mà cần tây mang đến. Điển hình trong đó phải kể đến đầu tiên là chuyện thải độc cơ thể, rất nhiều cô nàng đã nhận được hiệu quả thải độc ngay sau khi uống một ly nước ép cần tây vào buổi sáng.

Hơn hết, nước ép cần tây cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, cải thiện vóc dáng và làn da, giảm sưng viêm trên cơ thể, tăng cường sức khỏe tim mạch, tốt cho xương... và rất nhiều những lợi ích khác.

Từ sau Kylie Jenner, Miranda Kerr hay ca sĩ Lam Trường, vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh, MC Diệp Chi rồi cả những cô nàng hot girl đình đám như Salim, Thúy Vi... cùng rất nhiều bạn trẻ trên thế giới thì tới thời điểm hiện tại, dân tình ở Việt Nam cũng đã chính thức nhập hội với trào lưu uống nước ép cần tây này.

Tuy nhiên, trong quá trình tìm mua cần tây, một vấn đề được đặt ra là nên mua cần tây loại bó to hay bó nhỏ? Đây là câu hỏi thường được tìm kiếm rất nhiều trên mạng và đa phần câu trả lời đều là MUA CẦN TÂY BÓ TO.

Tại sao lại phải mua cần tây bó to để ép nước uống?

Trước khi cần tây hot như ở thời điểm hiện tại, chúng ta thường chỉ tìm mua cần tây để làm nguyên liệu trong một số món xào nấu. Đa phần, cần tây ở chợ thường là loại bẹ nhỏ, để ép lấy nước uống sẽ phải tốn rất nhiều bó.

Do đó, các chị em thường chia sẻ chuyện mua cần tây Đà Lạt hữu cơ vì đây là giống cần tây có bẹ to, khi ép chỉ mất khoảng 3 cây dài là đủ cho một ly uống buổi sáng. Có 2 lý do chính để các chị em lựa chọn cần tây bó to phục vụ cho công cuộc ép lấy nước uống hàng ngày:



- Tiết kiệm thời gian, sức lực, ép được nhiều nước hơn: Khi chọn mua cần tây bó to, việc ép lấy nước uống sẽ ra được nhiều hơn, vì trung bình trọng lượng của một bó cần tây to sẽ dao động khoảng 800gr - 1kg. Có rất nhiều cô nàng cũng chia sẻ rằng, 1kg cần tây mua về có thể ép được khoảng 2 lít nước hoặc nhiều hơn một chút. Trong khi đó, những bó cần tây nhỏ sẽ chỉ ép ra được khoảng 500 - 600ml, tính ra chỉ được đủ cho một cốc uống vào buổi sáng.

- Giảm được mùi hăng, đắng, khó uống của cần tây: Thực tế thì, chuyện uống nước ép cần tây đôi khi là một thử thách đòi hỏi sự dũng cảm trong những ngày đầu mới uống. Bởi từ mùi đến vị của cần tây đều không hề dễ uống như những loại nước ép thông thường. Thật may là những bó cần tây to sẽ có vị thanh và đỡ nồng mùi hơn những bó cần tây nhỏ. Thậm chí còn giảm bớt vị hăng đắng và dễ uống hơn rất nhiều.

Dù vậy, bạn vẫn nên chú ý khi mua cần tây về thì hãy nhặt bỏ lá riêng, có thể bọc màng thực phẩm và cất vào tủ lạnh để mang ra xào nấu trong các bữa ăn sau đó. Còn phần bẹ cần tây thì nên rửa sạch, xắt nhỏ thành từng miếng rồi mới cho vào máy ép từ từ. Do cần tây là loại rau nhiều xơ nên cần tránh để máy ép phải làm việc quá tải vì những khúc cần tây cắt to, sẽ gây khó khăn cho cả việc vệ sinh máy.

Một số địa chỉ bán cần tây bó to mà các chị em có thể tham khảo:

Giữa tình hình rau cần tây đang được hội chị em săn đón nhiều như hiện nay thì chuyện mua cần tây nhái, cần tây không rõ nguồn gốc thường tràn lan ở rất nhiều nơi. Dù vậy, chúng mình cũng đã tổng hợp được cho các bạn một số địa chỉ có bán sẵn cần tây bó to tươi mới hàng ngày rồi đây. Hãy tham khảo qua một số nơi nhé!

*Hà Nội:

- Ngoài việc tìm và order trên Facebook một số địa chỉ bán cần tây làm sạch sẵn hoặc nước ép sẵn đóng chai, bạn cũng có thể tìm mua được cần tây loại to trong hệ thống siêu thị Big C (39k/kg) hoặc khu trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên (52k/kg).

*Sài Gòn:

- Hệ thống siêu thị Co.op Mart và Big C.

- Siêu thị thực phẩm hữu cơ Organicfood.vn (40k/500gr).