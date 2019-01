Nữ tiếp viên từ chối phục vụ khách bị đánh dã man: Hành trình vây bắt kẻ điều đào

Liên quan đến vụ nữ tiếp viên ở Đắk Lắk bị tra tấn dã man, chiều 17/1, cơ quan điều tra - Công an huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ nghi can Nguyễn Huy Thái (SN 1995, trú thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) để lấy lời khai và củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi cố ý đánh người gây thương tích.

Video: Từ chối tiếp khách hát karaoke, thiếu nữ bị tra tấn dã man

Theo cơ quan điều tra, Thái đã thừa nhận hành vi đánh Nguyễn Thị Như Q. (17 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột) nhập viện. Đồng thời, Thái khai nhận chỉ dùng dao chọc vào tay chân của nạn nhân chứ không đâm.

Ngoài ra, Thái không thừa nhận là người cầm đầu đường dây chăn dắt các tiếp viên. Các cô gái tự tìm đến xin làm tiếp viên phục vụ bia trong quán karaoke rồi nhờ Thái tìm kiếm khách nếu có nhu cầu phục vụ.

Kẻ điều đào bị bắt thế nào?

Công an huyện Ea Hleo cho biết, sau khi nhận được thông tin Q. bị đánh đập, đơn vị tổ chức chia thành 2 tổ công tác để tìm nghi can Thái.

Kiểm tra ngôi nhà Thái thuê cho 14 tiếp viên ở xã Dliêyang, huyện Ea H’leo, lực lượng chức năng không tìm thấy Thái.

Kiểm tra quán karaoke Ngọc Phụng kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện 2 nhân viên được chủ quán thuê nhưng không có hợp đồng lao động.

Lực lượng tiếp tục kiểm tra hành chính 3 tiếp viên phục vụ phòng karaoke. 3 cô gái này không xuất trình được giấy tờ.

Thái bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự.

Lực lượng chức năng yêu cầu một tiếp viên gọi điện thoại cho Thái đến để điều nhân viên phục vụ khách. Vừa đến nơi, lực lượng lập tức kiểm tra hành chính và đưa nữ tiếp viên này về trụ sở làm việc. Khi Thái đến trụ sở bảo lãnh nữ tiếp viên thì bị lực lượng bắt giữ.

Công an huyện Ea Hleo cũng cho biết thêm, quán karaoke Ngọc Phụng không thuê, cũng như không gọi các cô gái để đến quán phục vụ khách mà là khách tự liên hệ với Thái, sau đó Thái sẽ điều tiếp viên vào phục vụ.

“Nếu khách hát karaoke tại quán Ngọc Phụng có nhu cầu thì gọi cho Thái. Thái cũng không phải là người cầm đầu, mà chỉ là người quản lý và đưa đón các cô gái này đến phục vụ khách tại các quán karaoke trên địa bàn huyện. Thái cũng không giam giữ. Sau khi nghe tin Thái bị bắt, những cô gái này đã rời khỏi ngôi nhà Thái thuê cho họ ở”, một cán bộ công an nói.

Đề nghị khởi tố vụ án

Trả lời VTC News, luật sư Dương Lê Sơn (Văn phòng Luật sư Lê Sơn – Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, bà Hoàng Thị Th. (trú TP. Buôn Ma Thuột, mẹ của cháu Q.) vừa gửi đơn đề nghị luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp miễn phí cho Q.

Ngoài ra, gia đình nạn nhân đề nghị cơ quan chức năng khởi tố vụ án để xử lý kẻ có hành vi coi thường tính mạng người khác như Thái vừa làm với cô gái này.

Theo luật sư Sơn, em Q. chưa đủ 18 tuổi nhưng Thái đã sử dụng để làm việc như vậy là vi phạm quy định pháp luật.

Cũng theo vị luật sư này, hành động đánh đập của Thái và Cường như báo chí phản ánh là sự tàn độc.

"Tôi sẽ kiến nghị cơ quan chức năng liên quan khởi tố vụ án, đồng thời, đề nghị xử lý nghiêm 2 nghi can có hành vi đánh em Q. khiến nạn nhân nhập viện khi chưa đủ 18 tuổi", luật sư Sơn nói.

Cùng ngày, đại diện bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết, hiện tại sức khỏe của em Q. đang dần bình phục. Kết quả giám định thương tích cho thấy nạn nhận Q. bị tổn hại 10% sức khỏe.

"Bệnh nhân nhập viện với đa chấn thương nhiều khu vực trên cơ thể và tinh thần hoảng loạn. Sức khỏe của Q. đang dần hồi phục trở lại, tuy nhiên bệnh nhân cần phải ổn định về tâm lý", bác sĩ bệnh viện Thiện Hạnh cho hay.

Thái là người dùng dao chọc vào tay chân của em Q.

Như VTC News đưa tin , ngày 15/1, gia đình bà Hoàng Thị Th. (trú TP Buôn Ma Thuột, mẹ em Q.), nhận được tin nhắn từ con gái là Nguyễn Thị Như Q. (17 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột) với nội dung "cứu con với mẹ".

Sau đó, gia đình đã liên hệ với số điện thoại trên và tìm được Q. đưa đến bệnh viện điều trị, đồng thời trình báo cơ quan công an", bà Th. nói.

Tại bệnh viện, Q. cho biết, em được bạn quen trên mạng xã hội rủ đi làm cùng nhưng không nói rõ làm việc gì. Đến nơi, Q. được giao phục vụ tại các quán karaoke với nhiệm vụ chọn bài hát, gắp đá, rót bia cho khách.

Mỗi ca như vậy, khách sẽ trả 200.000 đồng, trong đó Q. được hưởng 100.000 đồng. Tuy nhiên, thực tế, Q. phải giao toàn bộ cho Nguyễn Huy Thái (là người điều gái cho quán karaoke để tiếp khách). Thái hứa hẹn cuối tháng trả cho Q. một lần.

Sau khi đi làm, Q. thấy mọi việc không như Thái hứa hẹn. Bị khách hát karaoke sàm sỡ, Q. phản ứng và bị mách lại với Thái. Sau đó, Q. bị Thái đưa về phòng cùng một người tên Cường đánh đập dã man.

Ngày 13/1, Thái nghi ngờ Q. lấy trộm 4 điện thoại của các cô gái trong phòng nên dùng còng số 8 còng tay rồi đánh đập dã man.