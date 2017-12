Nữ cán bộ y tế trường học cầm dao xông vào nhà đánh ghen

Chiều ngày 27-12, ông Phan Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Hương Giang (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ việc nhân viên y tế trường học đi tới nhà một người dân trong xã rồi đe doạ và hành hung gia chủ.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 11-12-2017, chị P.T.N. (SN 1986, trú tại xã Hương Giang, huyện Hương Khê) là nhân viên y tế 1 trường tiểu học tại huyện Hương Khê, thủ sẵn trong người một con dao rồi điều khiển xe máy mang BKS: 38Y1-xxxx xông vào sân nhà chị P.T.T. (SN 1981, trú tại Hương Giang, huyện Hương Khê) chửi bới, vung dao đe dọa cũng như xúc phạm danh dự nhân phẩm chị T..

Ngôi nhà chị T. đang ở mà chị N. cầm dao tới rồi hành hung, đánh ghen

Anh N.T.H., chồng chị T., bức xúc: "Lúc xảy ra vụ việc, tôi không có mặt ở nhà vì đang đi làm ăn ở miền Nam. Ngay sau khi nghe tin, tôi bắt xe về nhà, nghe mọi người và vợ kể lại sự việc tôi rất bức xúc trước hành vi côn đồ của chị N.. Hiện gia đình chúng tôi đã yêu cầu cơ quan Công an, ngành giáo dục vào cuộc điều tra làm rõ, để trả lại danh dự cho vợ và gia đình tôi".

Sau đó, giữa hai bên đã xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, chị T. bị chị N. đánh bị thương, phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Một số nhân chứng cho biết theo những lời nói giữa hai người thì chị N. đến đánh ghen chị T..

Lúc xảy ra sự việc có bà Trần Thị C. (trú cùng xã Hương Giang) đến mua hàng ở nhà chị T. cùng một số hàng xóm vào can ngăn."Khi tôi đến nhà chị T. để mua hàng thì không hiểu sao giữa chị N. và chị T. xảy ra cãi cự rồi giằng co. Thấy thế nên tôi và những người hàng xóm của chị T. có vào can ngăn. Sau đó chúng tôi đã lấy được con dao mà chị N. đang cầm trên tay phải rồi vứt ra ngoài đường. Công an xã sau đó đã tới để lập biên bản và cũng có lấy lời khai của tôi"- bà C. kể.

Chị T. sau đó đã được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng cụt một phần ngón tay cái, gãy đốt ngón tay út bàn tay trái cùng đa chấn thương phần mềm trên người. Ngày 17-12-2017 chị T. ra viện trở về nhà để điều trị.

Cô Nguyễn Thị T.H., Hiệu trưởng trường chị N. công tác, và ông Trần Đình Hùng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê, cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc, đồng thời cũng đã nhận được đơn của gia đình nạn nhân. Hai vị này cho biết với nhà trường cũng như Phòng Giáo dục, nếu chị N. thực sự có những hành động trên, thì sẽ có hình thức kỷ luật đúng theo qui định của ngành.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ vụ tố đánh ghen.