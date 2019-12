Nóng: Đen Vâu bất ngờ song ca cùng diva Fiona Fung với sân khấu mash-up độc nhất vô nhị "A Little Love" và "Bài Này Chill Phết"!

Tối 5/12, tại TP.HCM, trong khuôn khổ lễ trao giải WebTVAsia Awards, Đen Vâu và Fiona Fung đã có màn kết hợp vô tiền khoáng hậu, khiến toàn bộ khán giả có mặt tại khán phòng đều ồ lên thích thú. Thật vậy, lần đầu tiên, một rapper người Việt Nam đã có sân khấu trình diễn chung với một nữ ca sĩ người HongKong, bất chấp rào cản ngôn ngữ, cả hai đã mang đến một sân khấu mash-up "A Little Love" – "Bài Này Chill Phết".

Fiona Fung ft. Đen Vâu - Mashup "A Little Love" - "Bài Này Chill Phết".

Fiona Fung mở đầu với "siêu hit" "Proud of You", làm cả khán phòng như trở về "thời kì Audition" cách đây hơn 10 năm. Khung cảnh cả khán phòng đều hát theo ca khúc chắc chắn sẽ khiến nữ ca sĩ người HongKong không thể nào quên.

Kết thúc "Proud of You" là "A Little Love", một ca khúc nổi tiếng không kém, ca khúc được phối lại theo phong cách acoustic. Tuy nhiên, khi vừa hát được vài câu, Đen Vâu bất ngờ tiến ra từ sau cánh gà trong tiếng vỗ tay và ngạc nhiên của hàng trăm khán giả có mặt. Là những lời rap đầy ý nghĩa của "Bài Này Chill Phết", hòa quyện kì lạ với "A Little Love" khiến khán giả "đứng ngồi không yên" vì trải nghiệm âm nhạc tưởng quen mà lạ này!

Mặc dù Fiona Fung không hiểu tiếng Việt, nhưng chính giai điệu đầy mê hoặc của "Bài Này Chill Phết" hòa trộn với "A Little Love" đã làm cô thực sự phấn khích và hòa mình theo lời nhạc. Chắc chắn đây sẽ là một trong những khoảnh khắc khó quên của khán giả Việt mãi về sau.

Fiona Fung chắc chắn không còn lạ lẫm gì với khán giả các thế hệ với hai bản "hit quốc dân": "Proud of You" và "A Little Love", hai ca khúc đã có tuổi đời hơn… 15 năm, gắn bó với thanh xuân của hàng triệu triệu khán giả. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ người HongKong đặt chân đến Việt Nam, cô bày tỏ tình yêu rất lớn với đất nước chúng ta.

Còn Đen Vâu vừa có một năm 2019 bùng nổ và thành công với 4 ca khúc liên tiếp chạm đến top 1 trending, được giới trẻ yêu thích với câu chuyện tích cực, truyền cảm hứng sau mỗi lời rap. Được biết, Fiona Fung đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho Đen Vâu, gọi anh là một nghệ sĩ tài năng, bày tỏ mong muốn muốn cùng làm việc với anh trong tương lai.

Màn kết hợp có 1-0-2 này chắc chắn sẽ làm khán giả Việt nhắc tới rất lâu y như cách các bản hit này nhận được sự yêu mến rất lâu dài cho mà xem!