Fiona Fung - chủ nhân hit tuổi thơ "Proud of You": mê mẩn Đen Vâu dù không nhớ tên bài nhạc Việt nào, rất mong muốn hợp tác trong tương lai!

Fiona Fung cất giọng cực ngọt "Proud of You" gửi đến độc giả Kenh14.vn - sau nhiều năm, giọng hát của cô gần như vẫn không thay đổi.

Với phần đông 8x và 9x đời đầu, chúng ta đều đã ít nhất một lần nghe qua ca khúc "Proud of You" của Fiona Fung. Và ngày hôm nay, sau 16 năm, chủ nhân của bản hit kinh điển ấy đã đặt chân đến Việt Nam, tham dự WebTVAsia Awards. Đây chắc chắn là một điều bất ngờ rất lớn đến với toàn thể khán giả Việt Nam.

Cuộc gặp gỡ với Fiona Fung diễn ra ngắn gọn, nhưng ấm cúng, dù khả năng tiếng Anh của Fiona không tốt lắm, nhưng cô luôn nở nụ cười rất tươi, rạng rỡ và trẻ trung. Nữ ca sĩ sinh năm 1983 liên tục bày tỏ tình yêu với văn hóa Việt và nghệ sĩ Việt Nam, đặc biệt là rapper Đen Vâu.

Xin chào Kenh14, tôi là Fiona Fung! Rất vui được biết bạn!

Đây thật sự là vinh dự rất lớn của tôi khi được gặp bạn, bạn biết đấy, bạn là thần tượng của rất nhiều khán giả. Bạn nghĩ thế nào về con người Việt Nam?



Người Việt Nam rất tử tế, đáng yêu, luôn luôn vui vẻ và rất rộng rãi nữa. Tôi yêu người Việt Nam rất nhiều.



Vậy đây là lần đầu tiên bạn đến Việt Nam đúng không? Bạn đã đi thăm thú nhiều nơi chưa?



Đúng rồi. Thật tiếc là tôi chưa có đủ thời gian để đi thăm thú, nhưng chắc chắn sau sự kiện tôi sẽ khám phá nhiều hơn.

Bạn đã thử món ăn Việt Nam nào chưa?



Có chứ, chính là món Phở. Phở ngon lắm, tôi có thể ăn món ấy mỗi ngày nữa cơ.



Có 2 ca khúc của bạn cực kì nổi tiếng tại Việt Nam: "Proud of You" và "A Little Love", bạn có thể nghe ca khúc ấy ở mọi nơi, thậm chí ngay trong năm 2019. Bạn nghĩ vì sao ca khúc này lại nổi tiếng đến như vậy tại Việt Nam?



Vì "Proud of You" có một sự tươi mới, lời nhạc rất ý nghĩa. Giai điệu rất thu hút, và phần lời rất cảm xúc. Tôi nghĩ "Proud of You" sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều khán giả. Vì dù sao đó là một ca khúc mang một thông điệp rất tích cực và tràn đầy năng lượng.



Fiona Fung hát live ca khúc Proud of You hồi năm 2010.

Cuộc sống của bạn thay đổi như thế nào sau khi phát hành ca khúc Proud of You?



"Proud of You" lúc đầu là một ca khúc để quảng cáo trên TV thôi, nhưng sau khi quảng cáo ấy được phát, rất nhiều người muốn biết ai là người đã hát ca khúc ấy. Việc này khiến Sony Music chú ý, kể từ đó, tôi kí hợp đồng với họ để trở thành ca sĩ. Cuộc đời của tôi đã thay đổi từ ấy. Từ lúc trở thành một ca sĩ, thực sự là một thế giới hoàn toàn mới đã mở ra đối với tôi, nhiều cơ hội nhưng chắc chắn không kém áp lực.



Có áp lực gì sau ngày ấy không?



Không đâu, vì tôi chỉ tập trung vào việc ca hát thôi, nên tôi cũng không thấy áp lực gì mấy. Nhiều người cảm thấy áp lực, nhưng tôi thì không vì tôi thực sự rất yêu mến việc ca hát.



Vậy sau "Proud of You" và album "A Little Love", bạn đã có những sản phẩm nào tiếp theo rồi?



Hai album và khoảng 14 ca khúc, rất nhiều trong số đó tiếp tục được chọn làm nhạc để quảng cáo trên TV. Tôi cũng nỗ lực rất nhiều trong sự nghiệp âm nhạc của mình.



Bạn có cơ hội làm việc với một nghệ sĩ Việt Nam nào chưa?



Nhờ WebTVAsia Awards, tôi có cơ hội làm việc với Đen Vâu. Tôi rất hạnh phúc với sự hợp tác này vì Đen rất tài năng. Nhạc của anh ấy rất cá tính, mang tính cá nhân sâu sắc. Tôi rất hạnh phúc vì được làm việc với Đen. Thực sự tôi muốn làm việc với anh ấy trong tương lai lắm.



Bạn làm việc với Đen Vâu trong một sản phẩm mới hay một sân khấu?



Một màn trình diễn rất đặc biệt trong đêm trao giải này, bạn hãy chờ nhé, sẽ đầy bất ngờ.



Đen Vâu rất nổi tiếng hiện tại ở Việt Nam đấy. Bạn cảm thấy anh ấy thế nào?



Đen Vâu nói rằng anh ấy rất yêu các ca khúc của tôi, đã follow Instagram của tôi từ lâu rồi. Thậm chí còn tiết lộ anh ấy đã nghe nhạc của tôi từ khi là một cậu bé nữa cơ. (cười) Tôi đã lên YouTube và nghe một số bài của Đen rồi, thật sự rất cuốn hút, dù tôi không hiểu tiếng Việt gì cả nhưng vẫn bị cuốn theo rồi!

Ca khúc từ Đen Vâu mà bạn đã nghe có tên gì nhỉ?



Xin lỗi, tôi quên mất tên ca khúc rồi, bạn biết đấy, do tên ca khúc bằng tiếng Việt nên tôi không cách nào nhớ được. Nhưng chắc chắn đó là một sản phẩm làm tôi rất phấn khích.



Câu hỏi cuối: năm 2020 bạn sẽ có dự án âm nhạc nào chưa?



Có chứ, tôi đang làm việc trong phòng thu và sẽ ra mắt một album vào năm sau. Tôi đang nghĩ đến việc đưa vào một ca khúc tiếng Anh. Tôi hi vọng các bạn sẽ yêu mến ca khúc ấy như Proud of You vậy!