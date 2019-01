Nóng: Bắt nghi phạm 20 tuổi dùng súng, mìn uy hiếp, cướp 40 triệu trong cửa hàng Viettel ở Đà Nẵng

Theo đó, nghi phạm được xác định là Đỗ Hữu Quỳnh (SN 1999), trú thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam.



"Sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã tập trung tất cả lực lượng truy xét và sau 7 tiếng đã phát hiện ra đối tượng. Đến chiều 14/1, Công an TP.Đà Nẵng đã bắt được nghi phạm và hiện đang thực hiện các biện pháp tiếp theo để làm rõ vụ án", Thiếu tướng Viên nói.

Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng thông tin về vụ việc.

Nghi phạm Đỗ Hữu Quỳnh.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 13/1, lợi dụng bên trong cửa hàng Viettel store nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng (P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), chỉ có nữ nhân viên Nguyễn Trúc Hà (27 tuổi, trú quận Liên Chiểu). Lúc này, một nam thanh niên trùm kín mặt, mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy hiệu Suzuki màu xanh dừng trước cửa hàng.

Bộ quần áo nghi phạm mặc khi ra tay cướp tiền.

Ngay sau đó, đối tượng đã xông vào trong, ném quả mìn trên tay xuống đất, rồi rút súng ra đe dọa, buộc nữ nhân viên phải đưa hết tiền.

Quá hoảng sợ, nữ nhân viên đã đưa số tiền khoảng 40 triệu đồng của khách hàng gởi trong ngày cho tên cướp. Sau khi cầm được tiền, tên cướp đã nhanh chóng phóng xe máy tẩu thoát.



Cửa hàng nơi xảy ra vụ cướp.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi nhận được, nam thanh niên này thực hiện trong thời gian 27 giây.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, bảo vệ của cửa hàng đang đi vệ sinh. Nghe tiếng truy hô, bảo vệ chạy lên thì tên cướp đã tẩu thoát. Ngay sau đó, bảo vệ đã cầm quả mìn ném ra ngoài nhưng không phát nổ.

Nhận được tin báo, Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP khẩn trương triển khai những biện pháp truy bắt thủ phạm.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự đối tượng Quỳnh để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.