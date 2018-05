Những sự thật ít biết về Tom&Jerry, điều thứ 5 sẽ khiến bạn giật mình

1. Tom & Jerry được William Hanna và Joseph Barbera thực hiện vào năm 1940, đồng tác giả với Yogi Bear, Top Cat, Scooby-Doo, The Smurfs và The Flinstones

Tất cả các bộ phim kể trên đều là những show truyền hình thiếu nhi cực kỳ ăn khách.



Hanna và Barbera là một phần của xưởng sản xuất phim hoạt hình MGM kể từ đầu những năm 1930. Khi MGM giành được những thành công ban đầu với bộ truyện tranh Captain and the Kids, Barbera và Hanna được tập hợp lại để chỉ đạo sản xuất một bộ phim mới. Barbera, là người nêu ra ý tưởng ban đầu, gợi ý về một bộ phim hoạt hình hài hước và đặt tên cho nó là Puss Gets the Boot. Mặc dù các thành viên khác của đơn vị không quá hào hứng với ý tưởng này, Barbera và Hanna đã quyết định sẽ đi trước một bước.

Chân dung hai tác giả gạo cội của series Tom&Jerry

Vì họ không bao giờ tin rằng Puss Gets the Boot là một ý tưởng hay, Hanna và Barbera đã đi trước để chỉ đạo những bộ quần áo không cat-và-chuột như Gallopin 'Gals (1940) và Officer Pooch (1941). Nhưng tất cả đã thay đổi khi Puss Gets the Boot bắt đầu liên tục được trình chiếu tại các rạp và cũng nhận được đề cử cho "Giải Oscar cho phim ngắn hay nhất: Phim hoạt hình" (1941). Mặc dù nó không nhận được giải thưởng, nhưng hãng phim hoạt hình MGM đã yêu cầu Hanna và Barbera tiếp tục với ý tưởng mèo và chuột của họ. Vậy là Tom và Jerry đã bắt đầu như vậy đấy!

2. Tên gọi ban đầu của Tom và Jerry là Jasper và Jinx; đồng thời Tom&Jerry vốn là tên một loại đồ uống

Khi bộ phim hoạt hình ngắn đầu tiên được phát hành tại rạp chiếu phim, cặp đôi mèo và chuột thật ra có tên là Jasper và Jinx. Tập phim này có nhân vật Jasper là một chú mèo con đem việc trêu đùa chuột Jinx ra làm thú vui. Tập phim cũng đề cập tới nhân vật huyền thoại Mammy Two Shoes, chủ sở hữu của Jasper, mắng mỏ và trừng phạt Jasper vì sự nghịch ngợm của cậu. Theo thời gian, nhân vật Mammy Two Shoes đã được điều chỉnh lại trở thành một người phụ nữ giúp việc da màu.

Cái tên Tom&Jerry ban đầu để chỉ một loại đồ uống Giáng sinh.

Sau khi phát hành thành công tập đầu tiên của loạt phim hoạt hình, Hanna và Barbera muốn thay đổi tên của hai nhân vật chính. Họ đã tổ chức một cuộc thi nội bộ studio, theo đó các nhân viên sẽ cùng đề xuất tên mới cho bộ đôi mèo và chuột này. John Carr, một nhà làm phim hoạt hình, đã gợi ý tên Tom và Jerry và phần còn lại là lịch sử.



Về phần John, anh nhận được một phần thưởng 50 USD, đồng thời, có thể bạn chưa biết, vào thời điểm đó, Tom và Jerry là tên của một loại thức uống ngày Giáng sinh.

3. Bộ phim hoạt hình có tổng cộng 163 tập và được phát hành vào ngày 10 tháng 2 năm 1940 và tiếp tục phát hành từ ngày 27 tháng 9 năm 2005

Bạn có thể thoải mái tranh luận xem bộ truyện trứ danh Doraemon có bao nhiêu chương, còn Tom&Jerry nguyên bản thì có vừa vẹn 163 tập không hơn, không kém.

Bộ truyện Tom and Jerry có ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên do William Hanna và Joseph Barbera tạo ra, có 114 tập phim. Các tập phim này được bắt đầu phát hành từ ngày 10 tháng 2 năm 1940 và tiếp tục cho đến ngày 1 tháng 8 năm 1958.

Đợt phim Tom&Jerry tiếp theo được đạo diễn bởi Gene Deitch đảm nhận. Ông đạo diễn 13 tập phim, điều đáng tiếc là 13 tập phim này bị đánh giá thấp đến thảm hại. Những tập này được phát hành vào ngày 7 tháng 9 năm 1961, và kéo dài đến ngày 21 tháng 12 năm 1962.

Trong suốt ba giai đoạn lớn của Tom&Jerry, bộ phim đã nhiều lần thay đổi đạo diễn.

Lần ra mắt thứ 3 và cuối cùng của loạt phim hoạt hình do Chuck Jones sản xuất. Ông đã sản xuất 34 tập trong tổng số 163 tập phim và phát sóng từ ngày 27 tháng 7 năm 1963 cho đến ngày 8 tháng 9 năm 1967. Tổng cộng 3 giai đoạn này, Tom&Jerry có 161 tập phim.



Vào ngày 6 tháng 4 năm 2001, một đoạn phim ngắn được thực hiện dành riêng cho các khán giả xem truyền hình được ra mắt, có tên là The Mansion Cat. Nó được đạo diễn bởi Karl Toerge. Tập phim Tom&Jerry nguyên bản cuối cùng được phát hành vào ngày 27 tháng 9 năm 2005 và được gọi là The Karate Guard, do Joseph Barbera và Spike Brandt chỉ đạo. Cộng thêm 2 tập phim này, toàn series có 163 tập phim.

Và ngạc nhiên hơn nữa, 163 tập phim này chỉ có duy nhất tập... đầu tiên là dài tới 9 phút 8 giây. Nếu như bạn đẩy ý, hiếm có tập phim Tom&Jerry nào dài hơn 5 phút cả.

4. Trong những tập đầu tiên, Tom di chuyển trên cả bốn chân như một con mèo bình thường nhưng sau đó bắt đầu đi bộ trên hai chân

Nếu như nhân vật chuột Jerry không có quá nhiều sự thay đổi xuyên suốt cả bộ phim thì chú mèo Tom lại trải qua nhiều lần thay đổi diện mạo trong suốt các tập phim của mình. Khi Tom&Jerry bắt đầu ra mắt vào những năm 1940, Tom có ngoại hình về cơ bản là một con mèo, đi lại bằng 4 chân, gương mặt có nhiều nếp nhăn và bộ lông dày. Theo thời gian, ngoại hình của Tom được tỉa tót lại cho có vẻ ngờ nghệch và vui tính hơn, đồng thời cũng mang tính người nhiều hơn.

Đây chính là tạo hình ban đầu của mèo Tom. Không đẹp lắm, đúng không?

5. Tom và Jerry đã từng... tự tử một lần



Dĩ nhiên, chỉ là một chi tiết vui vẻ, ở các tập sau đó hai thanh niên này vẫn vô tư đuổi bắt nhau như thường.

Blue Cat Blues là một bộ phim hoạt hình ngắn được phát hành vào ngày 16 tháng 11 năm 1956. Tập phim bắt đầu với Tom ngồi trên đường ray một cách tuyệt vọng, đang chờ đợi đoàn tàu lao tới trong khi Jerry buồn bã ngắm nhìn người bạn của mình tính kế quyên sinh.

Tập phim này chủ yếu xoay quanh việc Tom và Jerry vốn là một đôi bạn thân không thể tách rời cho tới khi Tom gặp một ả mèo trắng xinh đẹp. Cậu ngay lập tức phải lòng mèo trắng nó và cố gắng bằng mọi cách tán tỉnh cô ả, và khi sự cạnh tranh từ tình địch tên Butch quá kinh khủng (đem tặng mèo trắng kim cương, đón đi chơi bằng siêu xe v.v...), Tom thậm chí còn cầm cố tài sản, bán... thận và gá hợp đồng nô lệ để đánh đu với cuộc chơi tình ái. Nhưng dẫu Tom có cố gắng tới mức nào đi nữa, mèo Butch vẫn giàu có hơn, và sau cùng làm đám cưới với mèo trắng. Tom đau khổ và quyết định ra đường tàu... tự vẫn.

Cư dân mạng rảnh rỗi đã từng đưa tình tiết đùa cợt này vào những câu chuyện creepy pasta nữa kia.

Trớ trêu thay, vào thời khắc Jerry buồn thương cho bạn mình thì cậu phát hiện ra, bạn gái cũng đã... cưới chuột khác giàu hơn. Đau khổ tột cùng, Jerry cũng ra ngồi cạnh Tom và sẵn sàng đi theo bạn.



Đã có nhiều tranh cãi nảy lửa xảy ra sau tập phim này, nhiều người thậm chí đã bày tỏ sự tiếc thương cho Tom và Jerry. Tuy nhiên phần lớn đều hiểu rằng, hai nhân vật này đã có thâm niên vướng vào những "tai nạn thể xác" kinh khủng hơn nhiều, và Blue Cat Blues cũng không phải tập phim cuối cùng của series, do đó không đời nào có chuyện Tom và Jerry chết ở tập phim này được.