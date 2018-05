Nhóm côn đồ dùng mã tấu chém công an bị thương

Ngày 3/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ nhóm 5 đối tượng côn đồ dùng mã tấu chém công an ở khu vực. Hiện Công an đang tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại để phục vụ việc điều tra.

Hình minh hoạ.

Theo điều tra khoảng 22h ngày 28.4, tổ tuần tra công an xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Thi (công an viên), Nguyễn Tấn Phát (Phó an ninh ấp Lộ Đức), Đinh Viết Chuẩn và Đinh Ngọc Huy (là dân quân thường trực) đang làm nhiệm vụ ở khu vực xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

Khi vừa đi tuần tra tới ngã 3 đường rẽ vào Công ty Minh Trí, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 thì tổ phát hiện Đinh Văn Tới (SN 1997, ngụ tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Hoàng Hát (SN 1995), Nguyễn Văn Trường (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Nai) cùng 2 người khác đang có biểu hiện tụ tập đánh nhau.

Tổ tuần tra tiến hành lại kiểm tra thì phát hiện trên người Trường có đèn pin chích điện. Đúng lúc này, Dương Văn Tuấn (SN 1995, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy hiệu Exciter cùng 1 số đối tượng chạy lại gần tổ tuần tra.

Tổ tuần tra phát hiện nhóm mang theo 2 cây mã tấu nên anh Thi và Phát tìm cách thu giữ. Đồng thời, cả 2 tìm cách giữ phương tiện, nhóm đối tượng bỏ chạy.

Một lúc sau, 1 nhóm (khoảng 3 người, là bạn của Tuấn) cầm theo 3 cây mã tấu điều khiển xe máy chạy lại gần tổ tuần tra. Chưa biết chuyện gì, nhóm vung mã tấu chém vào lực lượng tuần tra khiến 1 chiến sĩ thương nhẹ.

Do nhóm đối tượng hung hãn nên lực lượng tuần tra đã phải rời khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo, Công an đã vào cuộc điều tra truy xét. Mới đây, Công an đã bắt giữ 5 đối tượng cùng xe máy, ĐTDĐ và các tang vật có liên quan.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.