Nhìn Nancy (Momoland) để thấy: con gái cứ nhuộm tóc basic là đẹp nhất!

Trong nhiều năm gần đây, khi trào lưu tóc tẩy ngày càng hot thì đồng thời, các sao Hàn cũng chăm ướm lên mình những màu nhuộm khó nhằn như xanh lá, tím ngắt hay da cam chói lòa. Trên thực tế, đúng là có nhiều trường hợp, càng nhuộm tóc màu nổi thì càng nổi bật và nhuận sắc hơn hẳn nhưng Nancy (Momoland) thì dường như lại không thuộc về nhóm này. So với hồi nhuộm tóc xanh thì chỉ khi Nancy nhuộm tóc nâu đơn giản, cô mới trở về thời "đỉnh cao nhan sắc".

Nancy, xem chừng chính là minh chứng cho câu nói: simple is the best.

Màu tóc xanh lá gắn bó với Nancy trong suốt thời gian vừa qua có thể coi là thứ vũ khí giúp cô lột xác phong cách, thoát ra hẳn hình tượng ngoan hiền nhu mì thông thường.

Không thể phủ nhận, nhuộm tóc xanh ngắt giúp Nancy nổi bần bật trước đám đông nhưng theo ý kiến của nhiều fan, màu tóc này không thực sự hợp với kiểu tóc này cho lắm. Trông cô như đang cố gắng gượng ép mình vào khuôn mẫu "cá tính" vậy.

Nhưng giờ thì các fan khỏi lo nữa bởi mới đây, Nancy đã nhuộm lại tóc nâu dạt dẻ, đồng thời nối dài và làm xoăn nhẹ rồi.

Đây mới thực là kiểu tóc hợp nhất với Nancy. Netizen Hàn còn thẳng thừng khẳng định: chỉ khi để tóc này, Nancy mới quay lại thời "đỉnh cao nhan sắc".

Netizen Việt cũng đồng tình như vậy. Đúng là chẳng cần màu mè gì cho rắc rối, Nancy cứ đơn giản thế này là xinh nhất rồi.