Nhiều người tiếc nuối đồng loạt hủy tour, bỏ vé máy bay cả chục triệu giữa dịch virus Corona: "Tầm này thà mất tiền chứ không mất sức khỏe"

Đã hơn 1 tháng kể từ thời điểm bùng phát, dịch bệnh do virus Corona đến nay vẫn diễn biến vô cùng phức tạp, gây ảnh hưởng đến rất nhiều lĩnh vực trong đời sống kinh tế và xã hội. Các lễ hội đã phải dừng khai mạc để phòng chống bệnh dịch, những địa điểm vui chơi vắng vẻ, thậm chí còn có rất nhiều khách du lịch vì lo ngại nhiễm virus mà phải vội vã hủy bỏ lịch trình.

Hủy tour du lịch đồng nghĩa với việc thiệt hại không nhỏ về vật chất cũng như kế hoạch cá nhân, thế nhưng tất cả đều chia sẻ rằng chẳng thể nào chủ quan, vì sức khỏe nên dù có tiếc nuối lắm nhưng vẫn quyết "bỏ của chạy lấy người".

Đi du lịch có vui biết bao nhưng giữa tình hình dịch bệnh thế này thì rất nhiều du khách phải "bỏ của chạy lấy người - Ảnh minh họa.

Chịu mất trắng 20 triệu tiền vé máy bay, bỏ lỡ cả cơ hội gặp gỡ idol vì lo sợ virus

Chị Quỳnh Thanh (TP.HCM) cùng gia đình có dự định ra Hà Nội gặp gỡ bạn bè sau dịp Tết Nguyên đán, đã đặt vé máy bay khứ hồi cho cả gia đình, bố mẹ từ sớm với tổng giá tiền đến hơn 20 triệu đồng. Thế nhưng cũng đúng thời điểm này dịch bệnh do virus Corona diễn biến căng thẳng tại Việt Nam, thế là gia đình chị Thanh chấp nhận chịu mất trắng luôn 20 triệu tiền vé chứ nhất định không chịu... bước chân đến sân bay.

Chị Thanh chia sẻ: "Sân bay nhiều hành khách từ khắp mọi nơi, dù mình có đeo khẩu trang hay đề phòng cẩn thận cũng không chắc chắn được sẽ không bị nhiễm virus. Bộ Y tế cũng khuyến cáo hạn chế tập trung tại những nơi đông người nên nhà mình không đi Hà Nội nữa. Tầm này thà mất tiền chứ không thể mất sức khỏe".

Anh Quốc Tài (Kiên Giang) cũng rơi vào tình huống tương tự khi phải hủy bỏ chuyến đi Đà Lạt cùng bạn gái dù đã trả tiền đặt homestay.

"Mình đã thanh toán đầy đủ 1 triệu 8 cho chủ homestay, dự định là Valentine này sẽ cùng bạn gái đi du lịch. Thế nhưng giờ đi ra bến xe, tới những nơi đông đúc thì lo lắm nên 2 đứa hẹn nhau sẽ đi vào 1 dịp khác. 1 triệu 8 không quá lớn nhưng thật sự 2 đứa rất tiếc chuyến đi vì chờ đợi từ khá lâu rồi" - anh Tài tâm sự.

Sự đông đúc tại các sân bay...

... hay tại những nơi du lịch trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người - Hình ảnh: TP. Đà Lạt

Hủy bỏ chuyến đi trong nước đã thật tiếc nuối và tốn kém, thế nhưng có những du khách khác còn phải "cắn răng" bỏ cả chuyến du lịch đi nước ngoài, đổ sông đổ bể bao nhiêu tiền bạc và công sức chuẩn bị.

Có những lý do khách quan khiến những chuyến đi nước ngoài này không thể thực hiện: có thể do nước bạn đã đưa ra chính sách hạn chế tiếp nhận khách du lịch, cũng có thể do những hãng bay bị giới hạn hoạt động tại một số địa điểm... Tuy nhiên nguyên nhân lớn nhất vẫn xuất phát từ ý nghĩ chủ quan của du khách: sợ nhiễm virus Corona.

Thanh Thanh (Hà Nội) dự định đi Singapore vào tháng 2 để tham gia buổi concert của 1 idol Hàn Quốc. Chi phí vé máy bay là 7 triệu, tiền đặt phòng khách sạn cũng gần 3 triệu, thế nhưng vì sợ dịch bệnh nên cô nàng đã quyết định ở nhà.

"Bên hãng bay cho phép lùi lịch bay nên mình đã lùi vé sang Sing vào tháng 7, phải mất thêm phí đấy. Còn tiền đặt phòng khách sạn thì mất trắng.

Concert bị hủy rồi để hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus, nhưng kể cả show có diễn ra thì mình cũng không đi nữa. Show này mình mong chờ từ lâu nhưng nghĩ đến corona thì sợ lắm, tiền mất nhưng quyết không để tật mang" - Thanh Thanh tâm sự.

Trong tình cảnh lo ngại tương tự, trong những hội nhóm MXH về du lịch dạo gần đây, những thành viên chẳng hỏi nhau nhiều về kinh nghiệm đi đến nơi A, ở tại nơi B nữa. Câu hỏi được đưa ra nhiều nhất đó chính là "Có ai hủy du lịch vì virus Corona như mình không?".

Trích một số ý kiến từ cư dân mạng:

"Hủy chứ, đi từ nhà ra chợ còn khẩu trang kín mít, gel rửa tay đút túi".

"Đi du lịch tầm này chắc quá nửa hành lý là khẩu trang, cồn rửa tay nhỉ. Nhưng cồn đâu được mang lên máy bay đâu".

"Chịu thôi. Nghĩ cảnh đi ra bến xe, bến tàu đông đúc mà lo. Nhà nước khuyến cáo hạn chế đến những nơi như thế mà".

"Em nghĩ các bác hạn chế đi lại thôi, giờ tình hình căng thẳng thế này".

Hành khách đồng loạt hủy tour, dân "săn" vé hay làm visa cũng "ế thảm"

Như một hệ quả hiển nhiên, khi người dân lo ngại với việc đi du lịch thì những đơn vị cung cấp dịch vụ như "săn" vé hay làm visa cũng rơi vào tình trạng ế ẩm.

Chị Ngọc Trang (Hà Nội) đã làm công việc "săn" vé máy bay giá rẻ và cung cấp các combo vé máy bay + khách sạn được 3 năm. Chị chia sẻ từ thời điểm bùng phát bệnh dịch do virus Corona, lượng khách tìm đến chị giảm bất ngờ. Nếu có khách đặt vé thì thời điểm họ đi cũng khá xa.

"Từ sau Tết Nguyên đán đến giờ khách hỏi tìm vé máy bay và combo du lịch giảm hẳn, mình không thể ngờ luôn đó vì thường Tết ra là thời điểm người ta hay tìm vé giá rẻ để đi du lịch hè.

Khách tìm vé đi nước ngoài lác đác vài người, chủ yếu là đặt vé đi đợt cuối năm. Khách đặt combo vé máy bay + khách sạn đi trong nước thì nhiều hơn, đa số vẫn đặt cho dịp nghỉ hè, nhưng số lượng ít hẳn. Khách đi đến những nơi như Nha Trang, Đà Nẵng lại càng giảm nhiều" - chị Trang cho biết.

Đi tắm biển tầm này có lẽ là điều đáng sợ nhất - Ảnh minh họa

Hay như anh Công Thành (TP.HCM) chia sẻ, từ thời điểm đầu tháng 1 dương lịch đến nay anh gần như không có việc làm bởi lượng khách cần đến dịch vụ làm visa của anh đã không còn nhiều.

"Mọi năm tầm này là bận lắm này vì khách đi Nhật, Hàn đông, đi Trung Quốc và Đài Loan cũng rất nhiều. Thế mà năm nay im re luôn, người ta sợ dịch bệnh đó, mà những nước kia họ cũng hạn chế khách du lịch nhiều rồi. Chỉ mong dịch bệnh sớm được khống chế thôi, cứ như thế này thì đói ăn mất" - anh Thành nói.

Liên quan đến sự ảnh hưởng của dịch bệnh do virus Corona đến ngành du lịch nội địa, chia sẻ trên báo Thanh Niên, ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Lữ hành Việt Nam cho biết: Du lịch Việt Nam đang ở vị thế tăng trưởng cao kỷ lục trong tháng 12 năm 2019 thì đến đầu tháng 1.2020 thì ngay lập tức rơi vào khủng hoảng mà nguyên nhân trực tiếp là dịch bệnh do virus corona gây ra.

Tình trạng khách hủy tour đã đặt, hủy đặt chỗ, hủy dịch vụ, không lên kế hoạch đi du lịch… là phổ biến hiện nay. Ước tính thiệt hại đối với ngành du lịch là hàng chục ngàn tỉ đồng.

