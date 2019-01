Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh ngày 17/1 Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại, nhiệt độ phổ biến từ 10-13 độ C, vùng núi có nơi dưới 5độ C. Nếu nhiệt độ còn tiếp tục duy trì thấp theo dự báo, nhiều khả năng du khách sẽ được tiếp tục chứng kiến hiện tượng băng giá kỳ thú trên đỉnh Fansipan lúc sáng sớm.