Nhạc hội song ca: Mr.T lấy lại hào quang khi mang siêu hit "Thu cuối" lên sân khấu

Tập 13 "Nhạc hội song ca" mùa 2 vừa lên sóng tiếp tục là màn rượt đuổi điểm số của 5 đội chơi: Kay Trần – Thảo Phạm, Mr. T – Kim Nhã, Hoàng Tôn – Thanh Trà, Thảo Trang – Bỉnh Chơn, Ngọc Minh – Ngân Xa. Khách mời bình luận tuần này tiếp tục là diễn viên Khương Ngọc, Khả Như, ca sĩ S.T và cô nàng MC Liêu Hà Trinh. Cặp đôi MC Ngô Kiến Huy và Ốc Thanh Vân tiếp tục dẫn dắt chương trình.

Cặp đôi ngồi ghế vàng tuần trước là Kay Trần – Thảo Phạm với số điểm là 272 sẽ có quyền chọn lựa thứ tự thi của thí sinh. Kay Trần háo hức và muốn tuyên chiến với "vũ khí bí mật" nên đã chọn đội của Mr. T.

Cặp đôi M.r T – Kim Nhã đã làm không khí của sân khấu nóng lên bằng bản mash-up "Love The Way You Lie" cùng hit "Thu cuối" một thời thống lĩnh tất cả các bảng xếp hạng. Phần trình diễn "Thu cuối" đã làm "đốt cháy" cả khán phòng và đưa khán giả trở lại cảm xúc 6 năm về trước khi ca khúc mới vừa được ra đời. Cặp đôi chiếm trọn được trái tim khán giả đã soán ngôi vàng từ Kay Trần - Thảo Phạm với số điểm cao nhất trong tất cả các bảng thi đấu và giành được giải thưởng 50 triệu đồng tại bảng thi thứ 6.

Ca khúc lần này của Kay Trần sẽ gửi đến những trái tim đang yêu đơn phương với tên gọi "Phía sau em". Kay Trần thổ lộ bằng câu hỏi: "Cho Kay hỏi trong đây ai đã từng yêu đơn phương chưa ạ? Thì một ca khúc này Kay đã viết cách đây cỡ 4 năm rồi mà chưa bao giờ đem lên sân khấu diễn. Kay muốn dành tặng ca khúc này cho mọi người giống như là một mối tình đẹp nhất của mỗi người".

Một phần thi nặng ký không kém đó là Hoàng Tôn – Thành Trà với bài hát "Tìm" khá quen thuộc với các bạn trẻ. Với màn trình diễn ngọt ngào của cặp đôi này Khương Ngọc phải thú nhận rằng: "10 năm trước, tôi chứng kiến cậu bé này. Lúc đó là một cậu bé đi thi cuộc thi hát của một nhãn hàng và tôi mê mẩn giọng ca của cậu bé này. Tới bây giờ tôi vẫn mê mẩn giọng ca cậu ấy. Và tôi tin chắc rằng Hoàng Tôn sẽ giúp cho người bạn của mình tỏa sáng trong đêm nay. Và điều duy nhất Hoàng Tôn cần là 300 điểm. Nhưng đáng tiếc vẫn không được bình chọn cao như đội đầu tiên".

Bên cạnh đó, Ngọc Minh – Ngân Xa thể hiện ca khúc "Thiên đường gọi tên" với cách phối nhạc khác lạ pha một chút Rock khiến S.T giơ tay bái phục. Phần thi được thể hiện hết mình của Thảo Trang – Bỉnh Chơn với ca khúc "It’s My Life" đã khiến cho Liêu Hà Trinh "đứng ngồi không yên" vì quá bùng nổ và khá thành công.

