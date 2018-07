Đây là cách Kang Daniel "đánh dấu" việc mình đã ghé thăm Việt Nam!

Trong tập phát sóng mới nhất của "It's Dangerous Outside the Blankets", "Center Quốc dân" Kang Daniel (Wanna One), Yong Junhyung (Highlight) và Lee Yi Kyung tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ của mình tại Đà Nẵng, Việt Nam theo yêu cầu của Daniel.

3 chàng trai đã cùng đi dạo bên bờ biển để thư giãn, ngoài ra, để đánh dấu việc mình đã từng đến đây cũng như mong ước của mình, Kang Daniel đã để lại dòng chữ trên cát:

"Luôn vui vẻ nhé mọi người. Hãy thật hạnh phúc. Đừng ai gặp chuyện gì đau đớn. Junhyung, Yi Kyung và Daniel đã ở đây".