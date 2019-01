Nhà sản xuất “Cánh Đồng Bất Tận” tìm kiếm “hồn ma điển trai” cho phim điện ảnh mới

Sau một thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng, nhà sản xuất từng thực hiện Cánh Đồng Bất Tận tổ chức buổi tuyển chọn diễn viên với quy mô lớn nhằm tìm kiếm "người yêu của hồn ma điển trai" cho dự án điện ảnh mang tên Bí Mật Của Gió. Dự án này sẽ được ghi hình với bối cảnh chính ở thành phố mù sương – Đà Lạt.



Về nội dung, Bí Mật Của Gió xoay quanh câu chuyện tình yêu kỳ lạ của Mai (18 tuổi) – một cô gái trẻ rất cá tính, thông minh và Phong (21 tuổi) – một hồn ma đến từ trong quá khứ. Sau khi chuyển tới ngôi nhà cổ ở Đà Lạt, Mai "tình cờ" gặp Phong – hồn ma đang sống trong chính ngôi nhà này từ rất lâu và cô buộc phải sống "chung phòng" với anh.

Bí Mật Của Gió là dự án phim về đề tài học đường có yếu tố kinh dị

Mai là một cô gái rất tốt bụng nhưng cô thường hay đưa ra những quyết định rất vội vàng mà không suy nghĩ kỹ lưỡng; cộng thêm tính cách bướng bỉnh đã đẩy cô rơi vào những rắc rối không đáng có. Còn Phong, tuy là hồn ma nhưng anh không có bất kỳ ký ức nào liên quan đến việc anh chết như thế nào. Ngoài ra, anh rất thích việc dọa dẫm những người mới chuyển đến ngôi nhà này và luôn tự hào rằng không có bất cứ ai dám ở lại đây hai tuần. Ban đầu, Mai và Phong có những hiểu nhầm không đáng có về nhau nhưng sau một thời gian chung sống, cả hai người càng thân thiết với nhau hơn và cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Phong.

Ngoài Mai và Phong, Bí Mật Của Gió còn có những nhân vật phụ như An, My, Nam (18 tuổi) – là bạn cùng lớp với Mai nhằm đưa mạch phim đi lên. An là một cô gái có tính cách sôi nổi nhưng có đôi chút kỳ quặc. Cô luôn cảm thấy thế giới hiện tại quá nhàm chán và có hứng thú với những câu chuyện khoa học viễn tưởng cùng các hiện tượng kỳ bí. Chính vì sở thích quái đản này, An bị cô lập ở trường và dường như không có một ai chơi với cô. Ngay khi biết được Mai chuyển vào ở trong căn nhà bị ma ám, An liền làm quen với Mai để có cơ hội tìm hiểu những chuyện xảy ra trong đó.

Đối lập với An, My là một tiểu thư xinh đẹp, sang chảnh và là con gái của một gia đình giàu có nhất nhì Đà Lạt. Vốn có sở thích bắt nạt người khác làm niềm vui, My cùng hội bạn thân của mình luôn bày trò để châm chọc, chế giễu Mai. Trong phim, vị tiểu thư con nhà giàu này có vai trò là bước ngoặt để mối quan hệ giữa Mai và Phong tiến xa hơn.

Cuối cùng là Nam – một hotboy vạn người mê, làm chao đảo trái tim biết bao nữ sinh trong trường. Nam đúng chuẩn soái ca vừa lạnh lùng, vừa bí ẩn lại rất kiệm lời và ít khi thể hiện tình cảm với ai.

"Cánh Đồng Bất Tận" là một tác phẩm gây chú ý của nhà sản xuất này

Bí Mật Của Gió dự kiến bấm máy ngay sau khi nhà sản xuất tìm được ứng viên phù hợp cho các nhân vật trong phim.