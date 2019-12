Người phụ nữ sang hàng xóm chơi quên rút điện gây cháy nhà

Theo đó, vào khoảng 16h chiều 5/12, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Nghệ An nhận được tin báo xảy ra một vụ hỏa hoạn tại đường Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung (TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) nên đã lập tức triển khai phương án chữa cháy.



Hiện trường xảy ra vụ cháy.

Đội CC&CNCH số 1 đã nhanh chóng xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, 1 xe tiếp nước cùng 30 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, triển khai nhiều mũi tấn công ngăn chặn đám cháy. Ngọn lửa sau đó được khống chế, ngăn chặn không lây lan sang các phòng lân cận trong gia đình và các căn hộ sinh sống xung quanh.



Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy là của gia đình chị Nguyễn Thị T. (SN 1975, trú tại phường Đội Cung, TP Vinh. Theo người nhà cho biết, đám cháy xuất phát từ phòng ngủ tầng 2, diện tích khoảng 35m2. Ngọn lửa bùng phát rồi lan sang các vật dụng trong căn phòng.



Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định do chủ nhà dùng bàn là điện để là quần áo nhưng bỏ quên rồi sang nhà hàng xóm.



Khi chủ nhà phát hiện ra cháy thì ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, ngay lập tức chủ nhà đã gọi điện báo lực lượng chữa cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại nào về người, nhiều vật dụng đồ đạc trong nhà bị cháy rụi.