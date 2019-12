"Nghịch tử" đánh cha ruột nhập viện cấp cứu

Ngày 7/12, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã khống chế, đưa đối tượng Hà Ngọc Huỳnh (SN 1990, trú thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện), tới cơ quan công an làm việc vì hành vi đập phá đồ đạc, đánh cha ruột trọng thương.

"Nghịch tử" Huỳnh đánh cha ruột trọng thương

Vào sáng cùng ngày, Công an huyện Phú Thiện nhận được tin báo của Công an xã Ayun Hạ về việc đối tượng Hà Ngọc Huỳnh do mâu thuẫn gia đình đã dùng cuốc đập phá tài sản trong nhà và đánh cha đẻ là ông Hà Minh Tương (SN 1956) bị thương.

Lực lượng công an đưa xe đặc chủng chở ông Tương tới bệnh viện cấp cứu

Ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ của Công an huyện Phú Thiện đã đến hiện trường khống chế, đưa đối tượng Hà Ngọc Huỳnh về trụ sở làm việc. Cùng với đó, do ông Tương bị chấn thương nên lực lượng Công an đã đưa xe đặc chủng chở ông Tương đến Trung tâm y tế huyện Phú Thiện điều trị.