Nam thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm, gục chết trên xe máy tại bãi đất trống

Vụ việc được người dân phát hiện vào khoảng 10h ngày 3/8 tại một bãi đất trống thuộc phường Bình Hoà, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, người dân đi ngang qua khu vực cầu Tân Phú phường Bình Hoà thì phát hiện một nam thanh niên nằm gục trên chiếc xe máy. Lại kiểm tra, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Nạn nhân gục chết, trên đầu còn đội mũ bảo hiểm.

Sự việc nhanh chóng được trình báo lên công an địa phương. Nhận tin báo, công an TX.Thuận An đã có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai nhân chứng đồng thời khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân bước đầu được xác định là Lê Quốc Bảo (33 tuổi, ngụ Bình Dương).

Đến 11h30, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân đang được điều tra làm rõ.