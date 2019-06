Mỹ phẩm thiên nhiên: Nốt thanh âm giữa muôn vàn kí hiệu hóa học

Khi mối nghi ngại và nguy cơ tiềm ẩn về sức khoẻ do các chất hoá học trong mỹ phẩm ngày càng phức tạp, mỹ phẩm thiên nhiên đem lại cho người tiêu dùng những trải nghiệm an toàn và phù hợp hơn, dần dần tạo ra xu hướng lớn trong thế giới làm đẹp. Thay vì sử dụng hợp chất hoá học, các nhà sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên dùng nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, thuần khiết như: Tinh dầu, thảo mộc, mật ong, tinh than tre… Không chứa chất tạo màu, chất bảo quản cũng như hương hiệu tổng hợp nên đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng.

Xu hướng lớn nhất và nhận được sự ủng hộ, ưu ái lớn nhất chính là trở về với tự nhiên: Thành phần tối giản và gần gũi với thiên nhiên, không gây hại tới môi trường, không thử nghiệm trên động vật, an toàn sử dụng hàng ngày, cho mọi lứa tuổi.

Ngại rời xa các sản phẩm công nghiệp, có phải là do bạn đã quá lệ thuộc vào những kết quả mà các chất hóa học tân tiến đem lại: rửa mặt, rửa tay xong là phải sạch bong kin kít, phải nhiều bọt thì mới "tốt", hay tẩy da chết thì phải là những hạt vi nhựa siêu nhỏ có hại cho nguồn nước sạch… Nhưng về lâu dài, những cảm giác ấy có mất dần đi và rất nhiều vi sinh vật phải hứng chịu những "sản phẩm" ấy?

Hẳn bạn vẫn còn nhớ những lần háo hức bên nồi rau mùi già mỗi chiều 30 Tết, hay những hương vỏ cam, vỏ bưởi ngạt ngào đun cùng bồ kết thơm đắng của bà, của mẹ… tất cả đều thuần khiết, thân thuộc với tất cả mọi người. Lấy nguồn cảm hứng từ những điều nhỏ nhặt nhưng ý nghĩa như vậy, nhiều thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên đã dần dà thay đổi suy nghĩ của người tiêu dùng về thói quen sử dụng các sản phẩm hoá học hằng ngày. Một trong số đó không thể không nhắc đến Cỏ Mềm Homelab – Sự lựa chọn lí tưởng cho các tín đồ làm đẹp yêu thích sự tự nhiên thuần khiết.

Cỏ Mềm Homelab không chỉ đầu tư trong từng khâu chế thành sản phẩm, mà còn tinh tế gửi gắm những thông điệp tốt đẹp về sức khoẻ và mối quan tâm tới môi trường sống xung quanh. Mỹ phẩm tại Cỏ Mềm thuần tuý, đơn giản, không sử dụng hoá chất tẩy rửa và hạt vi nhựa có hại cho môi trường. Những xà bông hạt mùi, son dưỡng từ gạo, son môi không chì hay nước hoa khô… đều trở thành cái tên quen thuộc trong lòng khách hàng, là những bà mẹ bỉm sữa luôn canh cánh nỗi lo làm đẹp mà không gây hại đến con trẻ, là những người chị, người em gái yêu thích sự giản dị tự nhiên mà thuần tuý chất phác toát lên từ cái chạm tay hay mùi hương vương vấn.

Tuy nhiên, để là một người tiêu dùng thông thái, cần biết tránh xa những sản phẩm gắn mác "tự nhiên" nhưng không rõ nguồn gốc và chưa được kiểm định chất lượng. Mỹ phẩm thiên nhiên đạt chuẩn như Cỏ Mềm Homelab phải trải qua nhiều công đoạn kiểm soát chất lượng khắt khe từ Sở Y tế và Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương mới đủ khả năng phục vụ nhu cầu cho khách hàng, nếu không sẽ đem lại những tác hại không thể lường trước. Vì vậy, hãy tìm hiểu thật kĩ và lựa chọn cho mình một nhãn hàng uy tín, để luôn có những trải nghiệm làm đẹp dễ chịu và an tâm.