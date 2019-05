Hết mụn lưng, tự tin khoe lưng trần gợi cảm!

Thế là hôm sau hăm hở đi tìm mẫu váy lưng trần. Nhưng hỡi ơi, mấy cái mụn lưng đáng ghét không làm cho mình thấy ưng khi thử bất cứ bộ nào. Cái mới lên thì đầu đỏ, cái lên lâu rồi thì còn đầu đen mờ mờ, mặc dù không đến mức nhiều chi chít nhưng chúng khiến mình nhiều lúc như muốn phát hờn lên.

Nhất là vào mùa hè, trời nóng làm cho da vùng lưng tiết dầu và mồ hôi nhiều hơn, mụn lại có nhiều hơn. Sao oan trái thế, mùa đông ít mụn thì chẳng có cơ hội diện đồ, mùa hè thì mụn bắt đầu lên chi chít. Phải chi có ai giúp mình cách trị hết mụn lưng, tốn bao nhiêu mình cũng chịu…

Cho đến một ngày, chắc do ăn ở tốt nên mình đã tìm được một tuyệt chiêu trị mụn lưng mà vì quá ưng ý với nó nên mình nghĩ phải chia sẻ lại cho các bạn ở ngay dưới đây thôi.

Đơn giản thôi, áp dụng hai cách tắm, một cách làm hàng ngày và một là làm hàng tuần!

Hàng tuần: dùng muối tắm café cốt dừa tẩy da chết. Với hạt café Robusta nguyên chất xay mịn cùng muối biển giúp làm sạch và mịn da, tẩy tế bào chết trên lưng. Nhất là hương café thơm tự nhiên lưu luyến, khi tắm cứ như mình đang thưởng thức một ly café thượng hạng vậy.

Muối tắm café cốt dừa

Mình thấy rất sảng khoái có lẽ vì khi massage trên người, các hạt café kích thích tuần hoàn dưới da làm cho da hồng hào, giảm và ngừa viêm da, viêm nang chân lông hơn.

Hàng ngày: Mình tắm bằng xà bông tinh than tre thải độc. Thay vì sữa tắm thông thường chỉ có hương liệu và chất diện hoạt tạo bọt, mình chuyển hẳn sang dùng xà bông than hoạt tính. Vốn chứa than tre hoạt tính và tinh dầu hoàng đàn, nó giúp hút độc tố và bụi bẩn trên da. Tắm hàng ngày giúp làm sạch sâu thì phải nên làm giảm hẳn mụn lưng và viêm nang lông luôn!

Nhiều người sợ xà bông tắm làm khô và ráp da, nhưng hình như trong xà bông tinh than tre thải độc này có rất nhiều dầu dừa và ô liu, nên tắm xong luôn thấy da mịn màng, không khô và rít như xà bông thông thường.

Xà bông tinh than tre

Sau 3 tuần mụn lưng của mình đã giảm hẳn, mấy cái cũ chỉ còn một màu mờ mờ thôi, buổi tối là không ai nhìn ra hết! Thử tưởng tượng xem, mình vui sướng cỡ nào!

Muối tắm café cốt dừa và xà bông tinh than tre mình mua ở Cỏ mềm Homelab nhé. Chỉ hơn 100k một hũ café cốt dừa, cùng tiền như thế cho một bánh xà bông tinh than tre, ngay từ ngày mai bạn có thể bắt đầu chiến dịch "diệt mụn, đón hè" của mình rồi!

Giờ mình chỉ còn có hai điều ước, một là gặp lại cô gái lưng trần hôm trước để có thể tự tin lướt xe qua mặt bạn ấy. Và hai là biết đến café cốt dừa và xà bông tinh than tre sớm hơn, từ vài năm trước thì có phải quá ngon không!