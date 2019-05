Muốn biết Lee Hi có bị vạ lây bởi scandal của YG hay không, hãy nhìn kết quả của “No One” trên các BXH ngay sau khi ra mắt!

Ngày 30/5, Lee Hi chính thức tái xuất sau 1000 ngày vắng bóng với album "24oC", trong đó ca khúc chủ đề "No One" có sự góp giọng của B.I (iKON). Dù rất lâu rồi mới comeback nhưng không may cho Lee Hi khi cô phát hành album mới vào đúng thời điểm chủ tịch Yang Hyun Suk bị cáo buộc môi giới mại dâm, khiến nhiều người lên tiếng đòi tẩy chay sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ YG sau chuỗi scandal kéo dài.

Comeback đúng lúc "nước sôi lửa bỏng", ca khúc mới của Lee Hi cũng có nguy cơ bị vạ lây. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng nữ ca sĩ sẽ làm tốt vì hiệu ứng chờ đợi của công chúng.

Nhiều người lo rằng thành tích màn comeback của Lee Hi sẽ bị ảnh hưởng vì scandal của YG

Thế nhưng, sau 1 giờ phát hành, vị trí của ca khúc "No One" trên các BXH âm nhạc không cao như mong đợi. Bài hát không đạt no.1 trên bất cứ trang nhạc số nào. Thành tích cao nhất mà Lee Hi đạt được là vị trí thứ 2 tại Bugs. Trên BXH Melon, "No One" chỉ "cán đích" ở hạng 7.

Thứ hạng ca khúc "No One" trên các BXH âm nhạc sau khi ra mắt

So với WINNER - đồng nghiệp cùng nhà vừa comeback cách đây không lâu thì kết quả ca khúc mới của Lee Hi trên các trang nhạc số có phần kém hơn. Ca khúc "Ah Yeah" của WINNER đứng đầu 2 trong 7 BXH và được phát hành trước khi chủ tịch Yang bị cáo buộc môi giới mại dâm.

Thành tích digital của "Ah Yeah" sau khi ra mắt trên các BXH nhạc số

Có vẻ như scandal của YG đã tác động không nhỏ tới màn comeback của Lee Hi, dù ca khúc mới của cô được đánh giá là có giai điệu bắt tai, nữ ca sĩ lại vốn nổi tiếng là "quái vật nhạc số" của Hàn Quốc. Tuy nhiên, người hâm mộ Lee Hi có quyền lạc quan khi "Breathe" - bản hit năm 2016 của cô mất 6 tiếng mới đạt all-kill, cho nên "No One" hoàn toàn có khả năng thăng hạng, giành những vị trí cao hơn trên BXH âm nhạc Hàn Quốc.